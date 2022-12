Corona: Lehrer sind nicht besonders infektionsgefährdet

15.12.2022 – Eine Covid-19-Infektion, die sich Beamte im Rahmen ihrer Diensttätigkeit zugezogen haben, ist in der Regel nicht als Dienstunfall anzuerkennen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf mit drei Urteilen vom 12. Dezember 2022 entschieden (23 K 8281/21; 23 K 2118/22 und 23 K 6047/21).

Im ersten Fall (23 K 8281/21) war eine Grundschullehrerin im Herbst 2020 zusammen mit gut der Hälfte ihrer Kolleginnen und Kollegen nach einer Lehrerkonferenz an Covid-19 erkrankt.

Ein ähnliches Schicksal erlitt eine Oberstudienrätin (23 K 2118/22), die behauptete, sich bei zwei Gesprächen mit Schülern mit dem Virus infiziert zu haben. Im dritten Fall erklärte eine Finanzbeamtin, sich im Rahmen einer unmittelbar vor dem ersten Lockdown stattgefundenen Personalversammlung angesteckt zu haben.

Fehlender Nachweis führt zur Ablehnung

Den Antrag der drei Klägerinnen auf Anerkennung der Erkrankung als Dienstunfall lehnten die zuständigen Behörden ab. Sie sahen es nicht als erwiesen an, dass sich die Beamtinnen im Rahmen ihres Dienstes infiziert hatten. Das Virus hätten sie sich nämlich ebenso gut außerhalb einfangen können. Den Gegenbeweis seien die Frauen schuldig geblieben.

Auch das Düsseldorfer Verwaltungsgericht wies die drei Klagen als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts lassen sich Ort und Zeit einer Infektion in der Regel nicht eindeutig feststellen. Das gelte auch hier. Diese Schwierigkeit habe der Gesetzgeber bedacht, indem er Infektionskrankheiten unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit und somit als Dienstunfälle anerkennt.

Gericht argumentiert mit allgemeinen Lebensrisiko

Das gelte zum Beispiel für Personen, die wegen der Art ihrer dienstlichen Verrichtung als besonders gefährdet einzustufen seien. Von einer derartigen Gefährdung könne in den Fällen der Klägerinnen jedoch nicht ausgegangen werden. Denn sie seien nicht in erheblich höherem Maße als die restliche Bevölkerung der Gefahr ausgesetzt gewesen, an Corona zu erkranken.

Bei den Frauen habe sich folglich das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht. Dessen Nachwirkungen würden aber nicht dem Schutz der dienstlichen Unfallfürsorge unterliegen. Die Kosten für ihre medizinische Versorgung würden im Übrigen von ihren privaten Krankenversicherern sowie der Beihilfe übernommen.