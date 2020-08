Corona: Kein Ansturm auf den PKV-Basistarif

14.8.2020

Die Zahl der im PKV-Basistarif versicherten Personen ist im ersten Halbjahr 2020 um knapp zwei Prozent auf etwa 33.000 angestiegen. Dies teilte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Donnerstag mit.

„In der Berichterstattung zum Zweiten Covid-19-Bevölkerungsschutz-Gesetz hatte es in der Presse Spekulationen über einen deutlicheren Zuwachs gegeben“, so der PKV-Verband in der Mitteilung. Dem sei eine Prognose der Bundesregierung vorausgegangen, nach der bis zu 290.000 der etwa eine Million privatversicherten Selbstständigen infolge der Corona-Krise Grundsicherung beziehen und damit ihre regulären Krankenversicherungs-Beiträge nicht mehr bezahlen könnten.

Der Wechsel aus einem PKV-Normaltarif in den Basistarif, der sich insbesondere an zuvor gar nicht krankenversicherte Menschen richte, kann nach Verbandsangaben aber auch eine Option für hilfebedürftige Versicherte sein.

Der geringe Zuwachs in dem Sozialtarif dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass viele private Krankenversicherer Betroffenen mit Zahlungsschwierigkeiten alternative individuelle Lösungen anbieten (VersicherungsJournal 23.4.2020, 27.4.2020, Medienspiegel 19.5.2020).