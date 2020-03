Condor legt erneuerte Version der Teilzeit-Klausel auf

19.3.2020 – Der Lebensversicherer Condor hat in der Neuauflage seiner Berufsunfähigkeits-Versicherung die Teilzeit-Klausel überarbeitet. So gibt es jetzt eine Festlegung zu Schülern und Studenten. Außerdem wurden Neuerungen bei den Themen Verlängerung und Dynamik eingeführt. Der Versicherer festigt damit seine Position unter den Top-Anbietern, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel.

Die Condor Lebensversicherungs-AG hatte letztes Jahr im Juli wohl für den Aufreger des Jahres gesorgt. Die Teilzeit-Klausel ihrer damals neu aufgelegten Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung (VersicherungsJournal 9.7.2019) liefert einige Zeit reichlich kontroversen Gesprächsstoff. Die Klausel verspricht, im Leistungsfall die höchste vertraglich fixierte wöchentliche Arbeitszeit zu prüfen, wenn der Kunde diese während der Vertragslaufzeit reduziert hat. Also, wenn er in Teilzeit arbeitet.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Diese Klausel ist bei längerer Betrachtung positiv zu bewerten. Denn es widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden, wenn der Kunde, der in Teilzeit arbeitet, weiterhin die volle Prämie bezahlt, der Schutz sich aber deutlich vermindert.

50 Prozent BU auf zwei Arten zu betrachten

Im Leistungsfall können schließlich die 50 Prozent aus der Definition der Berufsunfähigkeit auf zwei Arten betrachtet werden. Die eine Art wäre eine Betrachtung des Arbeitsergebnisses. Das ist vor allem dann interessant, wenn eine den Berufsalltag prägende Tätigkeit wegfällt, ohne deren Ausübung weitere Arbeitsschritte sinnlos werden.

Das wäre zum Beispiel bei einem Versicherungsvermittler der Fall, der mit dem Auto zu seinen Kunden fährt. Selbst auf dem Land wird die Fahrtzeit nicht mehr als 20 Prozent seiner Arbeitszeit ausmachen. Aber wenn er nicht mehr zu den Kunden fährt, kann er keine Termine mehr abhalten. Und wenn er keine Termine hat, muss er keine Angebote erstellen und auch keine Leistungsfälle bearbeiten.

Könnte er also nicht mehr Auto fahren, wäre er zu mehr als 50 Prozent berufsunfähig, obwohl nur 20 Prozent der berufstätig genutzten Zeit wegfallen. Der Einfachheit halber lassen wir mal die Möglichkeit, Online-Beratungen durchzuführen, weg.

Parallel verlaufende Tätigkeiten

Wenn die einzelnen beruflichen Tätigkeiten aber parallel beziehungsweise ohne konditionalen Zusammenhang verlaufen, ist eine zeitliche Betrachtung sinnvoll.

Und hier muss der Betroffene eben aus gesundheitlichen Gründen außerstande sein, die Hälfte seiner bisherigen Arbeitszeit zu arbeiten. Da erscheint es nur logisch, dass er mehr eingeschränkt sein muss, wenn er noch eine Restarbeitszeit von vier Stunden nachweisen muss, als bei einer Restarbeitszeit von zwei Stunden.

Und tatsächlich gibt es Leistungsfälle, die nur deshalb für den Kunden positiv ausgingen, weil er eine höhere Arbeitszeit nachweisen konnte.

Condor bringt neue Teilzeit-Klausel

Einen recht guten Hinweis darauf, dass die Teilzeit-Klausel sinnvoll und kein Marketinggag ist, liefert die Tatsache, dass sie bisher kein weiterer Versicherer aufgenommen hat. Bei der Infektionsklausel war jedem klar, dass daraus keine Kosten entstehen, weshalb sie innerhalb kürzester Zeit in alle Bedingungswerke aufgenommen worden ist. Bei der Teilzeit-Klausel war der Aufschrei groß. Aber bisher hat sie keiner kopiert oder eine verbesserte Version entwickelt.

Auf Teile der kritischen Diskussion hat die Condor nun mit der aktualisierten Klausel in der erneut überarbeiteten BU-Versicherung sinnvoll reagiert. So ist jetzt festgelegt, dass Schüler und Studenten als Vollzeittätigkeit mit 40 Wochenstunden gelten. Das ist im Kundensinne zu begrüßen.

Die Klarstellung, dass diese Klausel für alle anderen Regelungen wie zum Beispiel die Prüfung auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit und die damit verbundene Lebensstellung gelten, sind eher für das Kollektiv wichtig.

In einer weiteren Version könnte dann noch festgelegt werden, wie die zuletzt ausgeübten Tätigkeiten in Teilzeit auf einen fiktiven Vollzeitjob übertragen werden, wenn man in dieser Tätigkeit noch nie in Vollzeit gearbeitet hat. Aber solange es hier keine Konkurrenz gibt, wird sich die Condor auch damit Zeit lassen können.

Weitere Nachbesserungen

An zwei weiteren Stellen hat die Condor in ihrem neuen Tarif nachgebessert, um den Platz in der Top Drei, den der Anbieter verschiedenen Ratings zufolge einnimmt (17.12.2019, 14.5.2019, 25.4.2019), zu verteidigen.

Der Kunde kann die Versicherungsdauer mit einer Frist von zwölf Monaten verlängern, wenn sich das Eintrittsalter der gesetzlichen Rentenversicherung verschiebt. Voraussetzung dafür ist, dass der Vertrag bisher mindestens bis zum Alter 64 Jahre abgeschlossen gewesen war und noch keine Leistung beantragt worden ist.

Und der Versicherte kann bei der Condor jetzt auch so oft er will die Dynamik aussetzen und sie ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder einsetzen. Das wird langsam zum gehobenen Marktstandard.

Unterm Strich betrachtet stellt die Condor nach wie vor eine der besten Versicherungen am Markt. Der BU-Schutz kann in vielen Fällen die richtige Lösung für den Kunden sein. Die 40-jährige Bürokauffrau zahlt für 1.000 Euro Rente bis zum Alter 67 Jahre und einem Prozent Leistungsdynamik 67,04 Euro (Brutto 95,77 Euro) monatlich. Der Mechatroniker zahlt 107,93 Euro (Brutto 154,18 Euro).