Bundesgerichtshof beanstandet PKV-Beitragsanpassungen

17.12.2020 – Wollen private Krankenversicherer Preiserhöhungen im Bestand durchsetzen, so müssen sie ihre Kunden über die Gründe konkret informieren. Nicht angegeben werden muss, in welcher Höhe sich die Rechnungsgrundlagen verändert haben. Fehler können geheilt werden, jedoch nicht rückwirkend. Das hat der Bundesgerichtshof am Mittwoch entschieden.

In zahlreichen Prozessen wehren sich privat Krankenversicherte gegen Beitragsanpassungen. Den sogenannten Treuhänderstreit hat der Bundesgerichtshof bereits zu Gunsten der Versicherungswirtschaft entschieden (VersicherungsJournal 20.12.2018). Inzwischen konzentrieren sich die Streitfälle auf die Begründungen und die Transparenz der Erhöhungen.

Axa, Barmenia und DKV verloren vor Gericht

So hatte das Amtsgericht Lichtenberg mit Urteil vom 13. November 2020 die Bedingungen der DKV Deutsche Krankenversicherung AG für die Anpassungen bei Erreichen bestimmter Altersstufen als „intransparent und damit für unwirksam“ erklärt.

Die Richter bemängelten, dass die Klausel „keine inhaltlichen Vorgaben für die einseitige Bemessung der neuen Prämie“ zu entnehmen sei (VersicherungsJournal Medienspiegel 27.11.2020).

Mit der Begründung einer Beitragsanpassung kam auch die Barmenia Krankenversicherung AG nicht durch. Sie unterlag einem Kunden beim Landgericht Frankfurt. Der Klägeranwalt Ilja Ruvinskij erstritt für seinen Mandanten 10.000 Euro Rückerstattung. Zuvor war die Axa Krankenversicherung AG in einem solchen Fall vor Gericht unterlegen.

Weil andere Versicherer die gleichen Fehler machten, habe er „nahezu alle“ Gesellschaften verklagt. Würden die weiteren juristischen Instanzen seinen Argumenten folgen, müssten die Krankenversicherer „schätzungsweise mehrere Milliarden“ Euro zurückzahlen (Medienspiegel 5.5.2020).

Erste Entscheidungen des BGH

Inzwischen sind die ersten Fälle beim Bundesgerichtshof (BGH) gelandet. Die Kläger wehrten sich gegen Beitragserhöhungen zwischen 2014 und 2017, die ihr privater Krankenversicherer auf der Grundlage von § 203 Abs. 2 VVG vorgenommen hatte.

Mit Urteilen vom 16. Dezember 2020 (IV ZR 294/19 und IV ZR 314/19) haben die Richter entschieden, „dass die Begründung einer Prämienanpassung in der privaten Krankenversicherung nach § 203 Abs. 5 VVG die Angabe der Rechnungsgrundlage (Versicherungsleistungen oder Sterbewahrscheinlichkeit) erfordert, deren Veränderung die Prämienanpassung veranlasst hat.

Dagegen muss der Versicherer nicht mitteilen, in welcher Höhe sich diese Rechnungsgrundlage verändert hat. Er hat auch nicht die Veränderung weiterer Faktoren, welche die Prämienhöhe beeinflusst haben, wie zum Beispiel des Rechnungszinses, anzugeben“, schreibt der BGH in einer Pressemitteilung.

Eine allgemeine Mitteilung, die nur die gesetzlichen Voraussetzungen der Beitragserhöhung wiedergibt, genügt […] nicht. Bundesgerichtshof

Beitragsanpassungen müssen konkret dargelegt werden.

Bei Prämienanpassung müssten aber die hierfür maßgeblichen Gründe konkret genannt werden: „Eine allgemeine Mitteilung, die nur die gesetzlichen Voraussetzungen der Beitragserhöhung wiedergibt, genügt […] nicht.“ Die Mitteilungspflicht habe aber nicht den Zweck, dem Versicherungsnehmer eine Plausibilitätskontrolle der Prämienanpassung zu ermöglichen.

Fehlende Angaben zu den Gründen der Prämienanpassung können nach Ansicht der Richter vom Versicherer nachgeholt werden. Dadurch würde das Versäumnis jedoch nicht rückwirkend geheilt.

Erfolge eine weitere, diesmal insgesamt wirksame Prämienanpassung im betreffenden Tarif, habe der Versicherungsnehmer ab dem Wirksamwerden dieser Anpassung die Prämie in der damit festgesetzten neuen Gesamthöhe zu zahlen.

Versäumnis kostet den Versicherer zwei bis drei Jahre

In dem Verfahren IV ZR 294/19 hatte die Vorinstanz, das OLG Köln mit Urteil vom 29. Oktober 2019 (9 U 127/18) die Beitragsanpassungen für die Jahre 2015 und 2016 als unwirksam erkannt. Der Versicherer habe die Begründung jedoch in der Klageerwiderung nachgeholt. Dadurch seien die Prämienanpassungen zum 1. Januar 2018 wirksam geworden.

Im Verfahren IV ZR 314/19 war die Vorinstanz das Landgericht Berlin. Das stellte mit Urteil vom 7. November 2019 (24 S 22/18) fest, dass die Prämienerhöhungen der Axa Krankenversicherung AG für die Jahre 2014, 2015 und 2017 unwirksam seien.

Der Bundesgerichtshof widersprach und hob dieses Urteil teilweise auf. Das Verfahren wurde daher zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit es die materielle Rechtmäßigkeit dieser Prämienanpassung prüfen kann.

Anwalt rechnet mit erheblichen Rückzahlungsansprüchen

In dem Verfahren hat der Rechtsanwalt Dr. Knut Pilz den Versicherungsnehmer vertreten. Nach Aussagen des Juristen dürften die eingeforderten Rückzahlungsansprüche seinen Mandanten „zu erheblichen Teilen zugesprochen werden“.

Da der Kanzlei „zudem vielfältige Anhaltspunkte für weitere Fehler der Anpassungen vorliegen, könnten sich diese Beträge noch erhöhen.“ Die BGH-Entscheidung sei auf andere Versicherer wie DKV, Allianz Private Krankenversicherungs-AG und Huk-Coburg-Krankenversicherung AG übertragbar.

Was für die Schwellenwerte gilt

Nebenbei hat sich der Bundesgerichtshof noch zu einem weiteren Konfliktthema geäußert.

Strittig ist, ab welchen Grenzwerten bei Kostensteigerungen oder Verlängerung der Lebenserwartung die Beiträge angepasst werden dürfen. Das Landgericht Bonn hat in zwei Fällen (9 O 396/17 und 90 396/17) gegen die DKV entschieden. Diese hat Rechtsmittel gegen die Urteile einlegt (Medienspiegel 28.9.2020).

Dieser Fall ist noch nicht beim BGH angekommen. Eine Richtung weisen könnte aber eine Aussage der Bundesrichter zu ihren oben genannten Urteilen: Nicht entscheidend sei, „ob der überschrittene Schwellenwert im Gesetz oder davon abweichend in den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen geregelt ist.“