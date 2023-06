Bund der Versicherten sucht das schlechteste Versicherungsprodukt

6.6.2023 – Die Nominierten für die diesjährige Auflage des Negativpreises „Versicherungskäse des Jahres“ stehen fest. Dazu gehören der „Advigon.Krebs-SCHUTZ“, „Easy All@home“ von Helvetia und die „Niederschlags-Versicherung“ von Wetterheld und Wakam.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) zeichnet in diesem Jahr zum achten Mal das aus seiner Sicht schlechteste Versicherungsprodukt aus. Gradmesser für den „Versicherungskäse des Jahres“ sind mangelnde Transparenz, lückenhafte und nicht nachvollziehbare Leistungen, zu hohe Beiträge oder ein zweifelhafter Nutzen.

In der diesjährigen Endausscheidung

Am Montag hat die Jury die drei Produkte und Versicherungs-Gesellschaften benannt, die es in die diesjährige Endausscheidung „geschafft“ haben. Die endgültige Entscheidung wird am 28. Juni, dem Tag der Versicherungen, veröffentlicht.

Zur Jury gehören neben Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) auch Dr. Achim Tiffe (Rechtsanwalt in der Kanzlei Juest & Oprecht und Vereinsmitglied beim Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF)), Britta Langenberg (Expertin Vorsorge und Versicherungen der Bürgerbewegung Finanzwende) sowie der Versicherungsberater Alexander Beurmann (Geschäftsführer der Falken Sammer Deppner GmbH & Co. KG).

In diesem Jahr können erstmals auch Verbraucher ihren eigenen Favoriten küren. Zur Online-Abstimmung für den Publikumspreis gelangen interessierte über diesen Link. Teilgenommen werden kann bis zum 25. Juni 2023.

Kandidat Nummer eins: „Advigon.Krebs-SCHUTZ“

Nominiert wurde zum einen das Produkt „Advigon.Krebs-SCHUTZ“ der Advigon Versicherung AG. Die Verbraucherschutz-Organisation moniert unter anderem, dass nur bei bestimmten Krebsarten eine Zahlung geleistet werde. Zudem gebe es die Leistung erst ab einer bestimmten Tumorgröße.

„Ist der Tumor noch sehr klein, muss man auf die Leistung und den Spezialisten wohl so lange warten, bis der Tumor gewachsen ist. Ob das so sinnvoll ist?“, fragt der BdV. Weiterer Kritikpunkt: Wer eine andere Krankheit bekomme, der gehe bei der Versicherung leer aus.

Dazu die Verbraucherschutz-Organisation: „Was ist das Konzept dahinter? Soll man für jede Krankheitsart eine eigene Zusatzversicherung abschließen? Da investieren wir die 4,28 Euro doch besser in echten Krebs-Schutz und kaufen uns eine gute Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.“

Zweiter Kandidat: „Easy All@home“ der Helvetia Deutschland

Ebenfalls Chancen auf den „Versicherungskäse 2023“ hat „Easy All@home“ der Helvetia Versicherungen. Die Juroren stellen heraus, dass die Helvetia verspreche, mit der Geräteversicherung ganz „easy“ mehrere Geräte gleichzeitig schützen zu können, und das zu einem „vorteilhaften“ Pauschalpreis von monatlich 39 Euro.

„Ein genauer Blickt zeigt, dass es gar nicht so ‚easy‘ ist“, so der BdV. „Geräte müssen erfasst, Fristen eingehalten und Ortungsfunktionen aktiviert werden. Diverse Geräte sind zudem gar nicht versicherbar. Normale Abnutzung, Schäden an Verschleißteilen und Verbrauchsmaterialien sowie Batterien und Akkus sind ausgeschlossen. Besteht ein anderweitiger Versicherungsschutz, gibt es keine Leistung.”

Die Verbraucherschutz-Organisation weist darauf hin, dass elektronische Geräte im Rahmen der Hausratversicherung gegen viele Gefahren geschützt sind – „und zwar zum Neuwert. Die Gerätversicherung deckt auch noch andere Schadenereignisse, aber es wird auf Basis einer Reparatur oder dem Austausch gegen ein gebrauchtes Gerät erstattet.

Eine Entschädigung in Form von Geld ist an die Wahl des Versicherers gebunden. Wer ‚easy‘ vorbereitet sein will, verzichtet besser auf die Geräteversicherung und bildet stattdessen eine Rücklage“.

Kandidat drei: „Niederschlags-Versicherung“ von Wetterheld und Wakam

Drittes nominiertes Produkt ist die „Niederschlags-Versicherung“. Dahinter stecken der Onlinevermittler Wetterheld Beteiligungs GmbH und als Risikoträger die französische Wakam.

Zwar klinge eine Versicherung gegen Regen im Urlaub spontan nach einer guten Idee. Bei der Wetterheld-Offerte „können sich Reisende gegen entgangene Urlaubsfreuden durch zu viel Niederschlag absichern – zum Beispiel mit 100 Euro Versicherungssumme pro Regentag“, erläutert der BdV.

Allerdings bleibe fraglich, ob ein bisschen Niederschlag im Urlaub ein Risiko sei, das man gegen Geld absichern sollte. Die Juroren antworten mit einem eindeutigen „Nein“ selbst auf die Frage. Begründung:

„Der mögliche Schaden ist selbst für Urlauber ohne Regenjacke überschaubar. Insofern ähnelt die Wetter-Police eher einer Wette. Als Versicherung für Urlauber macht sie höchstens im Kuriositäten-Kabinett eine gute Figur.“

Bisherige Preisträger des „Versicherungskäse des Jahres“

Bei der Premiere des Wettbewerbs hatte die Allianz Versicherungs-AG den Negativpreis für ihr Versicherungsprodukt „Rund um den Arenabesuch“ erhalten (30.9.2015). Weitere Preisträger waren die Axa Lebensversicherung AG für ihre „Relax Rente“ (22.4.2016) und das Produkt „Ideal KrebsAirbag“ (13.3.2017) der Ideal Lebensversicherung a.G. (8.5.2017).

Vor fünf Jahren hatte die Jury den Negativpreis an die „Schülerversicherung“ (Medienspiegel 17.1.2018) der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. und der BGV-Versicherung AG vergeben (16.4.2018). Kurz darauf wurde bekannt, dass es das Produkt in der seinerzeitigen Form ab 2019 nicht mehr geben sollte (16.10.2018). 2019 wurde es dann neu aufgelegt (Medienspiegel 13.6.2019).

Vor vier Jahr erhielt „Prosperity – WohlstandsVorsorge“ der Liechtenstein Life Assurance AG (Medienspiegel 25.1.2019) die Auszeichnung „Versicherungskäse des Jahres“ (8.4.2019). Danach hatte der BdV „Mein Plan Kids“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) zum „Versicherungskäse des Jahres“ gekürt (30.6.2020).

Vor zwei Jahren traf es die „Kredit-Lebensversicherung“ der Targo Lebensversicherung AG (29.3.2021), im vergangenen Jahr dann die „Kidspolice“ von Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und Ergo Life S.A. (1.4.2022). Die Düsseldorfer hatten die „pauschale“ Kritik der Verbraucherschützer „entschieden“ zurückgewiesen (1.4.2022).