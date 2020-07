Bund der Versicherten greift Milliarden-Reserven der Branche an

20.7.2020 – Eine Untersuchung der Finanzstärke der Lebensversicherer von Zielke Research im Auftrag des Bundes der Versicherten (BdV) hat die betroffenen Gesellschaften und ihren Verband empört. Der BdV will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und kontert.

In der letzten Woche hatte der Bund der Versicherten e.V. (BdV) die Studie „Solvenzberichte auf dem Prüfstand – Die Branche driftet auseinander“ der Zielke Research Consult GmbH vorgestellt (VersicherungsJournal 9.7.2020).

Die Untersuchung war von einigen Versicherern und vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) kritisiert worden (15.7.2020).

Bund der Versicherten kontert die Angriffe

Axel Kleinlein (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Die Angriffe will der BdV-Vorsitzende Axel Kleinlein nicht auf sich sitzen lassen. In einem Blog-Beitrag wirft er dem Branchenverband vor, wirr zu argumentieren.

„Anstatt sich sachlich mit unserer Studie auseinanderzusetzen, werden stattdessen in knalligen Bulletpoints die ewig falschen Werbeaussagen wiedergekäut: Lebensversicherungen sind ganz toll, alles ist super, alles ist sicher.“

Das stehe im Widerspruch zu der Aussage, dass es wegen großer Probleme großer Reservetöpfe bedürfe. Mit diesem Argument hätten „die Versicherer in den letzten zehn Jahren den Kundinnen und Kunden mehr als 100 Milliarden Euro an Überschüssen vorenthalten.

Als dreist bezeichnet Kleinlein diese Aussage des GDV: „Im Branchenmittel werden die Versicherten zu über 95 Prozent an den Kapitalerträgen, Risiko- und Kostengewinnen der Lebensversicherer beteiligt.“

Kleinlein: Freie RfB nützt der Solvenz der Lebensversicherer

„Das würde genau dann stimmen, wenn diese 95 Prozent auch wirklich den Versicherten zugeschrieben wären. Aber gerade bei der Solvenzbetrachtung ist das eben nicht so! Ein erheblicher Teil dieser Gelder geht nämlich nicht direkt an die Kundinnen und Kunden, sondern wird in einem speziellen Reservetopf geparkt, der sogenannten freien RfB“, schreibt Kleinlein.

Die erhöhe bei der Solvenzbetrachtung das Eigenkapital. Dabei gehe es um grob geschätzt über 23 Milliarden Euro. „Würde man die Forderung des GDV für bare Münze nehmen, dann dürfte man die Gelder in der freien RfB nicht bei der Solvenz mitberechnen. Dann sinken die Solvenzquoten aber noch weiter!“, argumentiert der BdV-Chef.

Wenn der GDV die freie RfB ausgeblendet haben wolle, so könne der BdV das gerne tun. Die Solvenzquoten würden dann noch niedriger, aber auch noch ehrlicher. Dann sehe man noch deutlicher, wie sehr die Branche mit den Überschüssen trickse.