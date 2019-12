Bund der Versicherten attackiert Lebensversicherer

6.12.2019

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat am Donnerstag die Meldungen der Lebensversicherer zu ihren Überschussdeklarationen (VersicherungsJournal 5.12.2019, 3.12.2019, 2.12.2019) scharf kritisiert. Denn die publizierte Überschussbeteiligung wirke nicht auf die gesamt eingezahlten Beiträge, sondern lediglich auf den Sparanteil der gezahlten Versicherungsprämie. Der Sparanteil sei der Betrag, der nach Abzug von Verwaltungs-, Risiko- und Abschlusskosten übrigbleibe. Am Ende komme also nur ein Bruchteil der deklarierten Verzinsung beim Kunden an.

Die deklarierten Überschüsse sind für die Kundinnen und Kunden genauso aussagekräftig wie die Angabe der Abgaswerte der vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeuge. BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein

Nach Ansicht von BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein würden die Anbieter diese Tatsache verschweigen und damit Versicherten keine Chance geben, sich ein ehrliches Bild zu machen. „Die deklarierten Überschüsse sind für die Kundinnen und Kunden genauso aussagekräftig wie die Angabe der Abgaswerte der vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeuge“, lässt sich Kleinlein in der Meldung zitieren.

Diese Aussage illustrieren die Verbraucherschützer mit eigenen Berechnungen zur „echten“, also Beitragsrendite. Bei einem Vertrag mit zwölf Jahren Laufzeit und einer Überschussbeteiligung in Höhe von drei Prozent sowie einem Sparanteil von 80 Prozent ergebe dies im Modellfall eine „Negativrendite in Höhe von minus 0,4 Prozent“. Den Modellberechnungen zufolge liegt die „echte“ Rendite je nach Vertragslaufzeit und Höhe des Sparanteils zwischen minus 2,5 und plus 2,4 Prozent.

BdV-Berechnungen zur Beitragsrendite. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: Screenshot bundderversicherten.de)

Die Vereinsmitteilung beendet Kleinlein mit folgender Forderung: „Die Aufsichtsbehörde sollte diesem Treiben ein Ende bereiten und die Versicherten vor falschen Renditeerwartungen schützen.“