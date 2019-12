BU-Standardwerk: Informationen zur fundierten Entscheidung

12.12.2019 – Mit dem Handbuch „Berufsunfähigkeits-Versicherung“ hat Kai-Jochen Neuhaus ein Standardwerk zu dieser Produktgruppe vorgelegt. Der Jurist liefert Fach- und Hintergrundwissen, das zur Vermittlung benötigt wird. Hilfsmittel wie Muster, Formulare und Checklisten unterstützen bei der Beratung des Kunden. Dabei nimmt der Autor für sich in Anspruch, „eigene Lösungsvorschläge“ zu präsentieren, nicht etwa unanzweifelbar Grundsätzliches. Er ermöglicht es damit dem interessierten Leser, seinen individuellen Nutzen aus dem Buch zu ziehen, schreibt der Biometrieexperte Philip Wenzel in seiner Rezension.

Es gibt nicht wenige Germanisten, die behaupten, Johann Wolfgang von Goethe habe die deutsche Literatur Jahrhunderte lang gebremst. Denn seine Prägung der nachfolgenden Literaten war nicht sanft und oberflächlich, wie etwa ein Gemmenschneider einen Ring prägt, sondern eher tiefgehend, wie ein Asteroid die Erdoberfläche prägt.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

So verhält es sich mit den meisten Standardwerken auch im Kleinen. Bevor man sich selbst Gedanken macht, in die fachliche Diskussion einsteigt oder eine eigene Position formuliert, wird das Standardwerk herangezogen.

Handbuch will „eigene Lösungsvorschläge“ liefern

Deswegen ist es so erfrischend anders zu lesen, dass sich im Vorwort zur vierten Auflage des Handbuchs „Berufsunfähigkeits-Versicherung“, welches mit einigem Recht und Respekt als „der Neuhaus“ bezeichnet wird, der Mensch Kai-Jochen Neuhaus zu Wort meldet.

Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Versicherungsrecht will uns ohne Juristendeutsch die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung erklären. Und er will uns „eigene Lösungsvorschläge“ anbieten. Damit unterscheidet sich das Werk Neuhaus‘ entscheidend von den klassischen Standardwerken, die uns keine Vorschläge, sondern unanzweifelbare Erklärungen darreichen.

Und dieser Mensch Neuhaus taucht auch immer wieder innerhalb des Werkes auf. Man kann ihn zum Beispiel in manchen umgangssprachlichen Formulierungen und am meisten in überflüssigen Wörtern, die bei einer Überarbeitung einfach übersehen und stehen gelassen wurden, entdecken. Das kann jedem Menschen passieren.

Fachwissen für die eigene Arbeit

Wahrscheinlich stellt Kai-Jochen Neuhaus den Menschen im Vorwort deshalb in den Vordergrund, um sich selbst den Druck zu nehmen, bezüglich seines Thema allwissend zu sein. Aber es wird wahrscheinlich auch jedem Leser so gehen, der logischerweise von dem Werk beeindruckt ist.

Und so erhalten wir fast 1.000 Seiten zur Berufsunfähigkeits-Versicherung, die wir hinterfragen und mit denen wir arbeiten dürfen. Dabei werden umfassend die verschiedenen Aspekte zur Produktgruppe beleuchtet, vom Vertragsschluss über Fragen der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung und medizinische Besonderheiten bis zur höchstrichterlichen Rechtsprechung inklusive der damit verbundenen rechtlichen Diskussion.

Hilfsmittel zur Vorbereitung

Dass das Werk bei aller Liebe nicht für Laien gedacht ist und darin manchmal nicht auf „Juristendeutsch“ verzichtet werden kann, zeigt bereits der zweite Satz. Hier heißt es: „Wird dieses Produkt „verkauft“, schließt also ein VN eine BUV ab, handelt es sich um einen herkömmlichen zivilrechtlichen, zweiseitig verpflichtenden Vertrag i.S.d. § 145 BGB zwischen dem VN und dem Versicherer mit wechselseitigen Rechten und Pflichten.“

Allerdings muss man kein Fachanwalt sein, um Nutzen aus dem Neuhaus zu ziehen. Schon allein die im neuen zweiten Teil gesammelten Muster, Formulare und Checklisten sind auch für den Versicherungsvermittler von großem Wert. Denn sie zeigen in der einfachst möglichen Form, was zum Beispiel das Versicherungs-Unternehmen braucht, um eine Entscheidung im Leistungsfall zu treffen.

Wer das als Vermittler weiß, kann entsprechende Unterlagen vorbereiten, um die Leistung für seinen Kunden möglichst schnell und problemlos zu erhalten.

Schlüssige Argumentation

Die Argumentation von Neuhaus ist in fast allen Fällen derart schlüssig, dass der Leser ihr folgen muss – selbst wenn er (vorher) anderer Meinung (war) ist. Und oft ist es auch so, dass Neuhaus‘ Darstellung faktisch untermauert, was sich für den juristische Laien schon immer irgendwie „richtig angefühlt hat“.

So erschien es einem zum Beispiel stets klar, dass die Versicherer die Arbeitsunfähigkeits-Klausel befristen können, da nach § 177 VVG die §§ 173-176 VVG nur für Verträge gelten, bei denen der Versicherer eine Leistung für dauerhafte Beeinträchtigung verspricht. Und das ist bei der Arbeitsunfähigkeit (AU) per Definition nicht der Fall. Sie ist vorübergehend.

Allerdings sieht es in den allermeisten Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) so aus, als sei die AU-Klausel eine BU-Leistung mit dem Auslöser AU. Und da besteht für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer Verwechslungsgefahr. Deshalb könnte es hier schon sein, dass eine Befristung nicht möglich ist.

Da müssen die Versicherer noch nacharbeiten, um mehr Verständnis zu erreichen. Auch hier bietet Neuhaus den Versicherern einen Formulierungsvorschlag an.

Grundsätzliche Fragen werden nähergebracht

Besonders spannend ist der Neuhaus für Vermittler, da er einen tiefen und fundierten Einblick in Bereiche gibt, zu denen wir Vertriebsexperten am Ende keinen Zugang haben. Das neu hinzugefügte Kapitel „Medizinische Sachverständigen-Gutachten zur BU“ zieht einen geradezu in den Bann und führt zu neuem Verständnis.

Denn es wird das grundsätzliche Problem der Leistungsprüfung offenbar. Wenn ein Verfahren so einfach ist, dass der Versicherungsnehmer es eigenständig beantworten kann, gibt es nicht genügend Informationen.

Ist es aber so komplex, dass alle Fragen geklärt werden, ist es zu kompliziert, um vom Versicherungsnehmer ohne Hilfe beantwortet werden zu können. Oft ist es also nicht so, dass der Versicherer die Leistung verweigern will. Er braucht nur weitere Informationen, um eine fundierte Entscheidung fällen zu können.

Maßstab gesetzt

Auch wenn der Mensch Kai-Jochen Neuhaus dem Leser dieses Standardwerk ganz bescheiden als Lösungsvorschlag präsentieren möchte, ist der Respekt dennoch zu groß, um einfach so anderer Meinung zu sein. Und auch weiterhin werden sich Diskussionen mit dem Hinweis „Aber das steht so im Neuhaus!“ beenden lassen.

Doch gerade, weil das Werk auch in der neuen Auflage weiterhin Maßstäbe setzt und noch näher an der Praxis dran ist, tut es den Diskussionen rund um die Berufsunfähigkeits-Versicherung sicherlich gut, wenn wir nach dem Menschen Neuhaus sein Werk als Lösungsvorschlag sehen dürfen.

Unterm Strich betrachtet ist und bleibt der Neuhaus ein Muss. Vom interessierten Versicherungsvermittler über den Anwalt bis zum Leistungsprüfer kann jeder seinen Nutzen daraus ziehen. Für die einen gibt es Einblicke, für andere Lösungen und für wieder andere tatsächlich Hinweise für die tägliche Arbeit.

Lesetipp

Kai-Jochen Neuhaus: „Berufsunfähigkeits-Versicherung“; ISBN 978-3-406-73261-4; vierte, völlig neu bearbeitete Auflage 2020; 978 Seiten; Verlag C.H.Beck.

Das Buch (Hardcover) ist am 20. November 2019 erschienen und kostet 199,00 Euro. Erhältlich ist es unter Anderem im Beck-Onlineshop unter diesem Link.