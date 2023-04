BU auf Abruf – So sichern Eltern den zukünftigen BU-Schutz für ihre Kinder

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

12.4.2022 –

Mit über elf Millionen Schulkindern in Deutschland sind junge Leute eine wichtige Zielgruppe. Die Verbreitung von Biometrie-Produkten stagniert jedoch. Warum das so ist und was dagegen getan werden kann, schildern Ljubomir Budalic und Frank Schoenen von der Deutschen Rück. (Bild: Deutsche Rück) mehr ...