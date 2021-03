BSV: Vier Siege und drei Niederlagen für Versicherer

22.3.2021 – In der Betriebsschließungs-Versicherung herrscht immer noch Unklarheit, ob durch Corona bedingte Ertragsausfälle erstattet werden müssen. Einer der Hauptstreitpunkte ist weiterhin, ob Covid-19 überhaupt versichert ist. Der Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen ist dazu sehr unterschiedlich. Dies wird die Gerichte noch einige Zeit beschäftigen, wie neue Fälle zeigen.

Vor dem Landgericht Stuttgart konnte sich eine Apfelweinwirtschaft (3 O 357/20) und zwei weitere Gastronomen (3 O 446/20, 3 O 360/20) durchsetzen. Die Urteile ergingen laut der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB gegen die Württembergische Versicherung AG, die insgesamt zu einer Zahlung von rund 289.000 Euro verurteilt wurde.

Demgegenüber hat das Landgericht München II in vier Verfahren gegen die Allianz-Versicherungs-AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die Haftpflichtkasse VVaG die Klagen abgewiesen, wie das Gericht mitteilt (10 O 2676/20). In den Streitfällen ging es um Entschädigungen in einer Gesamthöhe von rund 460.000 Euro.

In einem weiteren Verfahren, bei dem das Bachmair-Tegernsee Hotel 970.000 Euro eingeklagt hat, soll eine Entscheidung Anfang April fallen.

Liste der versicherten Krankheiten ist keine dynamische Klausel

Alle aktuellen Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Bisher sind Versicherer oder Versicherte regelmäßig bei für sie negativen Entscheidung in Berufung gegangen.

Das Landgericht München II stellte fest, dass aus verschiedenen Gründen die Bedingungen keine dynamische Klausel auf die neu ins Infektionsschutzgesetz (IfSG) aufgenommene Krankheit Covid-19 enthalten würde.

So würden in der Auflistung bestimmte Krankheiten, die bereits 2009 und 2013 im IfSG enthalten gewesen sind, wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Keuchhusten, Mumps, Röteln und Windpocken, in der Bedingungsliste fehlen. „Viel näher liegt der Schluss, dass die Beklagte hier ganz bewusst enumerativ bestimmte Krankheiten und Krankheitserreger aufgelistet hat, um das für sie bestehende Versicherungsrisiko zu begrenzen.“

Nach Meinung des Gerichts würden auch die moderaten Versicherungsprämien nahelegen, dass die Assekuranzen nur ein begrenztes Risiko versichern wollen. Immerhin verwies das Gericht laut Pressemitteilung ausdrücklich darauf, dass „hier Einzelfälle anhand bestimmter Versicherungsklauseln zu entscheiden waren.“

Landgericht Stuttgart: Versicherer täuscht Kunden

Ganz anders beurteilt hingegen das Landgericht Stuttgart die „Verbundenen Versicherungs-Bedingungen für die Firmen Sachversicherung (VFS 2016)“ der Württembergischen. „Von einem Versicherungsnehmer ist gerade nicht zu erwarten, dass er die einzelnen Krankheitserreger studiert, um seinen Versicherungsumfang zu bestimmen“, befand das LG Stuttgart.

Vielmehr würde dadurch, dass in den AVB im weiteren Verlauf lediglich Prionenerkrankungen ausdrücklich unter den Risikoausschlüssen aufgeführt wird, der Versicherungsnehmer „durch den Versicherer klar hinter die ‚Fichte‘ geführt“, urteilte der Richter in ungewohnter Deutlichkeit. Die Formulierung sei intransparent.

Nach Einschätzung von Rechtsanwalt Dr. Mark Wilhelm seien die Urteile des LG Stuttgart auch deshalb beachtenswert, denn die Richter würden auch Teilschließungen vom Versicherungsschutz umfasst sehen. So hatte einer der klagenden Gastronomen einen großen Teil seines Umsatzes mit Catering und Beherbergungen gemacht.

Mark Wilhelm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Teilschließung versichert

Catering war im Lockdown 2020 nicht untersagt, fand aber aufgrund des allgemeinen Veranstaltungsverbots nicht statt. Ebenso waren nicht-touristische Beherbergungen erlaubt, aber kaum nachgefragt. Die Betriebsstätten Hotel und Catering des Klägers waren faktisch geschlossen.

Daher liegt nach Ansicht des Gerichts auch dann eine Schließung des Betriebs vor, wenn für die Unternehmung maßgebliche Betriebsstätten geschlossen werden müssen.

Weiterhin gilt für Unternehmen, die Ansprüche aus der BSV einklagen, ein hoher Unsicherheitsgrad. Dies zeigt eine Urteilsübersicht, die die Zeitschrift „Recht und Schaden“ veröffentlicht hat. Danach wurde der Versicherungsfall in 92 Fällen von den Gerichten verneint und lediglich in 22 Fällen bejaht.

Bei einer Entscheidung verhinderte ein „wirksamer Abfindungsvergleich“ weitergehender Ansprüche aus der BSV. Die Übersicht mit Stand vom 8. März enthält die oben genannten Urteile noch nicht.

In der Berufung dominieren noch Versicherer

Sie zeigt aber, dass in den Berufungsinstanzen bisher kein Kläger gegen die Versicherer gewonnen hat. Es gibt aber auch nur vier Entscheidungen. Sie wurden von den Oberlandesgerichten Hamm, Oldenburg und zweimal Stuttgart gesprochen. Ein Grund für diese positive Bilanz der Assekuranzen könnte sein, dass die Branche versucht, negative Entscheidungen zu verhindern.

Das gilt vor allem für den Marktführer Allianz. „Die Allianz verfolgt eine in Massenverfahren typische Strategie. Sie besteht darin, negative „Leuchtturm-Entscheidungen“ zu verhindern, die weitere Betroffene zu einer Klage verleiten könnten“, bewertet Rechtsanwalt Philipp Sahm von der Kanzlei Breiten Burkhardt die Strategie des Versicherers.

Haftung von Maklern wird geprüft

Bei Empfehlungen zum sogenannten „bayerischen Kompromiss“ glauben Juristen, dass Versicherungsmakler hier nicht in der Haftung stehen würden (5.3.2021).

Doch Anwälte verweisen immer wieder darauf, dass sie eine Inanspruchnahme grundsätzlich prüfen. So erläutert etwa der Fachanwalt für Versicherungsrecht Thomas Krziminski: „Beim Versicherungsvertreter kommt es auf den konkreten Wunsch des Kunden an, seine Betriebsausfälle abzusichern, wohingegen der Versicherungsmakler dieses Risiko selbst erkennen und einen entsprechenden Schutz anbieten muss.“

Eine Pflichtverletzung könne auch darin bestehen, dass zwar der Kunde auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Betriebsschließungs-Versicherung hingewiesen, aber ihm eine Falschauskunft zum Inhalt der Betriebsschließungs-Versicherung hinsichtlich des abschließenden Katalogs von Krankheiten erteilt wurde.

Der Versicherungsmakler müsse zudem die Versicherungssumme bei steigenden Umsätzen anpassen. „Letztlich wird es immer auf die konkrete Beratungssituation ankommen, wobei auf den Inhalt der Beratungsdokumentation zu achten sein wird“, so Krziminski.