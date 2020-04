BSV: Kunden nehmen „bayerische Lösung“ nicht an

29.4.2020 – Ein Ende des Streits um die Leistungen aus Betriebsschließungs-Policen aufgrund des Corona-Virus ist nicht absehbar. Viele Unternehmen nehmen den in Bayern ausgehandelten Kompromiss nicht an. Juristen kritisieren die Branchenlösung intensiv. Die Industrie fordert für die Zukunft einen neuen Pandemie-Versicherer.

Bei bestehenden Betriebsschließungs-Versicherungen (BSV) verweigern weiterhin viele Versicherer Zahlungen mit dem Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz, in das SARS-CoV-2 erst Ende März 2020 aufgenommen wurde. Gleichzeitig bieten die meisten dieser Assekuranzen eine Kulanzleistung an (VersicherungsJournal 6.4.2020).

„Die „bayerische Lösung“ hält einem Realitätscheck nicht stand“, sagte nun Dr. Philipp Sahm von Breiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH auf einem von seinem Haus veranstalteten Webinar.

„Überraschende Herleitung“ der freiwilligen Leistung

Basis der freiwilligen Entschädigung ist „der durchschnittliche wirtschaftliche Schaden“, den ein behördlich geschlossener Betrieb nach staatlichen Leistungen noch hat. Der liegt nach Feststellung der Versicherer aufgrund von Corona-Hilfen noch bei 30 Prozent.

Daher wollen die Assekuranzen, die Hälfte des verbleibenden Schadens, also 15 Prozent der vereinbarten Tagessätze leisten. Zudem ist die Leistung auf 30 Tage gedeckelt.

Nach Meinung von Sahm werde bei der „überraschenden Herleitung“ der freiwilligen Zahlung nicht berücksichtigt, dass Kurzarbeitergeld oft erst verzögert einsetze. Arbeitnehmer müssten beispielsweise erst ihre Arbeitszeitkonten einsetzen. Werde ein Lieferservice aufrechterhalten, gebe es keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

Entgangenen Gewinn berücksichtigen

Zwar sei nach Schließung des Betriebs kein Wareneinsatz mehr notwendig, doch vielfach gingen auch Vorräte verloren. Das müsse eigentlich gegengerechnet werden. Zudem ignoriere die bayerische Lösung, dass viele Gastronomen ein Saisongeschäft hätten. „Sie müssen oft in der besseren Jahreszeit die Rücklagen für den Winter aufbauen“, so Sahm.

Hier wird nur die Kostenseite und nicht entgangene Gewinne betrachtet. Dr. Philipp Sahm, Breiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Daher unterliege die gesamte Begründung des Kompromissangebots einem Denkfehler. „Hier wird nur die Kostenseite und nicht entgangene Gewinne betrachtet“, kritisierte Sahm. Daher werde die Realität unzureichend wiedergespiegelt. Der Rechtsanwalt machte zudem deutlich, dass die „bayerische Lösung“ rechtlich ganz eindeutig als Vergleich zu bewerten sei.

„Es wird ein Vergleich vereinbart, um einen späteren Rechtsstreit zu vermeiden“, so der Jurist. Anhand von weit verbreiteten Bedingungs-Formulierungen machte Sahm deutlich, dass wohl vielfach juristisch Versicherer in der Pflicht stehen. So werde eine Leistung aufgrund des Infektionsschutz-Gesetzes versprochen, aber in der Regel nicht auf eine bestimmte Fassung des Gesetzes hingewiesen.

Dynamischer Verweis in den Versicherungs-Bedingungen

„Damit handelt es sich um eine abstrakte Formulierung, die dann als ein dynamischer Verweis auf das aktuell geltende Gesetz zu verstehen ist“, erläuterte der Jurist. Zudem würden ähnliche Erreger, wie der Corona-Virus erfasst. Daher brauche der neue Virus nicht namentlich in den Versicherungs-Bedingungen aufgeführt sein. In vielfacher Hinsicht seien die BSV-Bedingungen auslegungsbedürftig.

Sie müssten aber auch von einem Laien und nicht von einem Virologen verstanden werden. Daher gingen Unklarheiten der Vertragsbedingungen zu Lasten der Assekuranzen. Sahm verwies auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (IV ZR 23/17).

Die Bedingungswerke sind sehr buntscheckig. Dr. Hans-Georg Jenssen, Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V.

BDVM warnt davor, Rechtstreitigkeiten als „Selbstläufer“ anzusehen

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Demgegenüber warnte der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) davor zu glauben, dass ein Rechtsstreit gegen einen Versicherer, um Leistungen aus der BSV-Police zu erhalten, ein „Selbstläufer“ sei.

„Die Bedingungswerke sind sehr buntscheckig“, sagte BDVM-Geschäftsführer Dr. Hans-Georg Jenssen. Es gebe sogar bei einzelnen Versicherern ganze Generationen unterschiedlicher Bedingungswerke.

Aber die meisten Bedingungen seien nicht eindeutig. Es fehle fast immer die klare Aussage, dass der Schutz nur für „namentlich“ aufgeführte Krankheiten gilt und diese „abschließend“ in den Bedingungen aufgeführt sind.

Jenssen verwies darauf, dass Versicherer, wie HDI Versicherung AG oder die Signal-Iduna-Gruppe leisten würden, während andere Assekuranzen, mit sehr ähnlichen Bedingungen, eine Zahlung verweigern würden. Er vermutet, dass Ursache der Ablehnungen bei kleineren Assekuranzen der im Hintergrund stehende Rückversicherer sein könnte.

95 Prozent lehnen Vergleich ab

Problematisch sieht der Verbandsjurist auch die bayerische Lösung. Da hätten sich Verbände über den Tisch ziehen lassen, glaubt er.

Diese Einschätzung teilt Ulrich Hähnel von der Hähnel Assekuranzmakler GmbH & Co KG. „Ein echter Kompromiss fängt bei rund 50 Prozent an“, so der Versicherungsmakler.

Zudem machte er deutlich, dass für viele Kunden, die eine 60-tägige Leistungsdauer in ihrer BSV-Police vereinbart haben, durch das Kulanzangebot nur 7,5 Prozent erhielten. „95 Prozent meiner Kunden wollen den Vergleich nicht akzeptieren“, sagte Hähnel. Diesen Eindruck hat auch der BDVM gewonnen. „Der Vorschlag ist kein Renner“, bestätigte Jenssen.

Eine Kündigung zur Unzeit ist nicht legitim. Breiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Versicherer setzen kurze Fristen für Abfindungserklärungen

Gleichzeitig würden die Assekuranzen ihre Kunden aber derzeit massiv unter Druck setzen. „Unsere Mandanten erhalten Abfindungserklärungen mit ganz kurzen Fristen“, so Jenssen. Bei Nicht-Akzeptanz werde mit einer Schadenfallkündigung gedroht. Unklar sei, ob die Assekuranzen das Recht hätten, nicht nur die BSV-Police, sondern den gesamten Versicherungsschutz aufzuheben.

So berichtete Jenssen von einem Restaurant, das in einem denkmalgeschützten Schloss arbeitet. „Hier würde die Kündigung des gesamten Versicherungsschutzes sehr problematisch sein“, so Jenssen. Denn bei einer neuen Police müsste wohl ein Sachverständiger erst einmal die Risikolage prüfen. Das könnte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Solche Taktiken sehen die Anwälte der Kanzlei Breiten Burkhardt äußerst kritisch. Das grenze schon an Erpressungsversuche. „Eine Kündigung zur Unzeit ist nicht legitim“, so die Juristen. Klar ist auf jeden Fall laut BDVM, dass alle BSV-Policen zum Jahreswechsel gekündigt werden. Dann dürfte Covid-19 explizit ausgeschlossen werden.

GVNW sieht Terrorversicherung Extremus als Vorbild für Pandemie-Lösung

Alexander Mahnke (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Der andauernde Streit wird der Branche Schaden zufügen, warnt der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW). Es werde nicht nur einen Reputationsverlust bei den Firmenkunden geben, sondern auch eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Versicherung.

Derzeit seien auch in der Industrie Pandemierisiken aktuell nicht versicherbar. Deswegen fordert der GVNW, dass die private Versicherungswirtschaft zusammen mit staatlicher Unterstützung eine geeignete Struktur für die Absicherung zukünftiger Pandemierisiken aufbaut.

„Der Versicherungsmarkt bietet hiergegen bislang keine geeignete Absicherung und kann dies aufgrund der hierfür notwendigen Finanzkapazitäten auch in Zukunft alleine nicht tun“, sagte der Vorstandsvorsitzende des GVNW, Dr. Alexander Mahnke. Vorbild für einen neuen Pandemie-Versicherer könne die Extremus Versicherungs-AG sein.

Der Terrorversicherer wurde im Nachgang zum 11.9.2001 in Deutschland gegründet. Er kombiniert private Deckungskapazität mit einer Staatsgarantie. „Wir appellieren an alle Marktteilnehmer, hierzu schnell Gespräche aufzunehmen“, forderte Mahnke.