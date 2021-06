BSV-Klagen: Chancen für versicherte Kunden werden schlechter

24.6.2021 – Der juristische Häuserkampf im Streit um coronabedingte Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung geht weiter. Rein zahlenmäßig haben die Assekuranzen die Nase vorne. Es gibt deutlich mehr Urteile, die von den Versicherern gewonnen werden. Doch Anwälte und Versicherungsmakler vermuten, dass die Realität eine andere ist. So würde die Branche negative Urteile systematisch durch stillschweigende Vergleiche verhindern. Ein neues Urteil sieht keinerlei Anspruch für einen Gaststättenbetreiber. Juristen rechnen damit, dass die Versicherer auch eine für die Kunden positive Entscheidung des Bundesgerichtshofs verhindern könnten.

Ein Gastronom hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (OLG, 31. Mai 2021, 3 U 34/21) seinen Prozess gegen einen Versicherer auf Schadenersatz durch den Corona-Lockdown Anfang 2020 verloren. Es ging um 6.000 Euro.

Schutzzweck des Gesetzes entscheidend

Das Gericht ist der Meinung, dass kein Anspruch aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) besteht, weil Covid-19 erst nach dem hier maßgeblichen Zeitraum in § 6 IfSG aufgenommen worden sei. Eine dynamische Verweisung spiele daher keine Rolle.

Zudem führe die Auslegung der Vertragsbestimmungen nicht zu einer unangemessenen Benachteiligung der Versicherungsnehmer. Begründet wird dies damit, dass der Schutzzweck des Infektionsschutz-Gesetzes nicht darin liege, einen Unternehmer vor Schäden durch eine Unterbrechung des Betriebs aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzes zu bewahren, so das Oberlandesgericht.

Das Gericht hat eine Revision zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen. Damit haben sich die Chancen für versicherte Kunden weiter verschlechtert. Schon mit dem Urteil des Oberlandesgerichts München im sogenannten Kindergartenfall (VersicherungsJournal 18.9.2020) wurde dieser Trend deutlich (12. Mai 2021, 25 U 5794/20).

Revision immer schwerer

Nach Einschätzung von Dr. Hans-Georg Jenssen, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) werden die juristischen „Schatten immer länger.“ Die Chancen für Kläger beurteilt Jenssen schlechter.

Scheinbar wollten immer mehr Gerichte nicht einmal eine Revision zum Bundesgerichtshof zulassen. Das gilt für das aktuelle OLG-Urteil aus Frankfurt, den „Kindergartenfall“ oder den Beschluss des Hanseatischen OLG (28. April 2021, 9 U 44/21). Die Tendenz der OLGs sei eindeutig gegen die Versicherten gerichtet. „In solchen Fällen muss der Kläger eine Nichtzulassungs-Beschwerde einlegen“, so Jenssen.

Es gleiche derzeit oft einem Lotteriespiel, wohin die Sache läuft, so der Verbandschef. Zurzeit lägen praktisch nur negative Urteile vor. „Auf sieben bis acht klagabweisende Urteile kommt nur ein Urteil zugunsten des Versicherungsnehmers“.

Doch die Entscheidungen spiegelten nicht das ganze Bild wider. Jenssen: „Die Versicherer haben die Tendenz bei sich abzeichnenden Entscheidungen zugunsten der Versicherungsnehmer sich vorher zu vergleichen.“ Deshalb würden praktisch nur noch klagabweisende Urteile veröffentlicht.

Medien ließen sich von Versicherungsbranche täuschen

So würden die Erfolgschancen bei BSV-Klagen verschleiert. Das behauptet zumindest Dr. Mark Wilhelm von der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB.

Viele Medien ließen sich von der Versicherungsbranche täuschen, weil sie die Entwicklung im BSV-Streit aus öffentlichen Urteilssammlungen entnehmen. Denn danach haben die Versicherer deutlich die Oberhand.

Das zeigt beispielsweise eine Veröffentlichung der Freien Universität Berlin. Nach dieser Urteilssammlung durch Coco Mercedes Tremurici, Referendarin am Kammergericht und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin, dominieren die Versicherer, weil sie deutlich mehr Verfahren gewinnen.

Streit um wirkliche Erfolge bei BSV-Klagen

Die Realität sehe aber anders aus. „Wir gewinnen derzeit rund 70 Prozent aller Verfahren“, sagt Jurist Wilhelm (18.5.2021). Zu einer Veröffentlichung käme es aber nicht, weil die Versicherer fast immer vor einem für sie negativen Urteil einen Vergleich anbieten würden.

Die klagenden Unternehmen, in der Regel aus der Gastronomie und dem Eventbereich, würden bisher diese Vergleiche immer annehmen, denn in der Regel ständen sie wirtschaftlich trotz staatlicher Corona-Hilfe mit dem Rücken zur Wand. Im Vergleich sei in der Regel ein Stillschweigen über den Namen des betroffenen Versicherers und die Höhe der gezahlten Summe vereinbart.

Jenssen spricht von einem juristischen Häuserkampf

Jenssen bezeichnet den BSV-Streit in Deutschland einen „juristischen Häuserkampf“ (17.6.2021) und verweist auf Großbritannien. Dort habe die Financial Conduct Authority (FCA) eine Reihe von Versicherern mit den marktgängigsten Bedingungen für die Versicherungsnehmer verklagt und in vielen Fällen volle Siege errungen.

Laut BDVM hätte auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) aufgrund ihrer Verbrauchschutz-Zuständigkeit eingreifen können. Das ist aber bisher nicht passiert.