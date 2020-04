BSV: Arbeitsagentur verrechnet keine Kulanzleistungen

16.4.2020 – Der Streit um die Betriebsschließungs-Versicherung geht weiter. Weil die Branche in der Corona-Krise unter Druck geraten ist, wollen immer mehr Versicherer, die eine Leistung auf Basis ihrer Bedingungen ablehnen, freiwillig zahlen. Dabei sollen staatliche Leistungen aber nicht angerechnet werden. Anwälte hatten aber ermittelt, dass Arbeitsagenturen ihre Leistungen verrechnen wollen. Nun hat die Bundesagentur für Arbeit für Klarheit gesorgt. Freiwillige Leistungen bleiben ungekürzt erhalten.

Für Unsicherheit hatten verschiedene lokale Arbeitsagenturen gesorgt. In ihren Bescheiden an die Unternehmer findet sich der Satz: „Falls eine Betriebsschließungs-Versicherung vorliegt, ist keine Gewährung von Kurzarbeitergeld möglich."

Juristen, wie die Wirth Rechtsanwälte, Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, hatten daraufhin den sogenannten „bayerischen Kompromiss“ zur Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) als gefährdet oder besonders unattraktiv bewertet (VersicherungsJournal 15.4.2020).

Kurzarbeitergeld wesentliche staatliche Leistung

In ihrem Kulanzangebot hatten die Assekuranzen nämlich darauf verwiesen, dass sie die Hälfte der durchschnittlichen Kosten Firmenkunden mit BSV ersetzen wollen. Die Hilfeleistung erhalten die Kunden, bei denen sich nach Feststellung der Versicherer, eine Leistung durch die Corona-Pandemie aus den Bedingungen nicht ergibt.

Nach der Berechnung der Versicherer würde der Staat durch seine speziellen Corona-Hilfen rund 70 Prozent der Kosten ausgleichen. Somit sei die freiwillige Leistung der Versicherer auf 15 Prozent des abgeschlossenen Tagessatzes beschränkt (6.4.2020).

„Eine sehr wesentlicher Bestandteil der staatlichen Leistungen ist aber das Kurzarbeitergeld“, sagt Tobis Strübing von der Kanzlei Wirth Rechtanwälte. Würde das Kurzarbeitergeld tatsächlich gekürzt, sei der von den Assekuranzen angebotene Kompromiss „schwerlich interessengerecht“.

Freiwillige Leistungen nicht aus Vertrag

Nun hat die Bundesagentur für Arbeit Klarheit geschaffen. Gegenüber dem VersicherungsJournal sagte eine Sprecherin der Bundesbehörde: „Nur wenn die Betriebsschließung versichert ist, werden Leistungen aus dem Kurzarbeitergeld verrechnet. Freiwillige Leistungen sind nicht betroffen.“

Auch die Allianz Versicherung Deutschland AG, die Versicherungskammer Bayern sowie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) verwiesen in Statements darauf, dass es keine „Kollision“ zwischen freiwilligen Zahlungen und staatlichen Leistungen geben könne.

Eine freiwillige Zahlung bedeutet, dass gerade nicht aus dem Versicherungsvertrag gezahlt wird. Versicherungskammer Bayern

„Eine freiwillige Zahlung bedeutet, dass gerade nicht aus dem Versicherungsvertrag gezahlt wird“, erläutert die Versicherungskammer Bayern.

Im Umkehrschluss müssen Unternehmen, wenn die private BSV voll leistet, damit rechnen, dass Teile dieser Zahlungen, von den Arbeitsagenturen zurückgefordert werden. „Diese Rechtsauffassung scheint mir plausibel“, sagt Anwalt Strübing.

Versicherungsleistungen werden verrechnet

Immerhin sei auch bei „Hartz IV“ Tenor des Sozialrechts, dass privates Vermögen verrechnet werde. Laut Bundesagentur für Arbeit kann der Arbeitgeber aber erst einmal Kurzarbeitergeld in voller Höhe erhalten, falls die Versicherung „nicht oder zunächst nicht zahlt“. Denn oberstes Ziel sei es ja, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten.

Sollte sich im Nachhinein ergeben, dass die Versicherung doch leistet, sei zu viel gezahltes Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber zu erstatten.

Nach Strübings Einschätzung übersteigt der Versicherungsschutz die Lohnkosten aber in der Regel deutlich. Er sei in der Regel auf Basis des Umsatzes berechnet. Üblich seien Tagessätze von 200 Euro für einen kleinen Friseurbetrieb bis 10.000 Euro für größere Unternehmen. Die Haftzeit beträgt in der Regel 30, in einzelnen Fällen aber auch 60 Tage.

Wir werden […] keine Obliegenheitsverletzung wegen verspäteter Meldung gelten machen. Allianz Versicherungs-AG

Nachmeldung für Kulanzleistung möglich

Nach Aussage der Allianz gibt es auf das Angebot der freiwilligen Hilfeleistungen eine große Resonanz. Unternehmen, die eine BSV-Police haben, die nach Meinung der Assekuranzen aufgrund der speziellen Bedingungen für Corona-Betriebsschließungen nicht leisten muss, können sich auch jetzt noch bei den Versicherern für eine Kulanzzahlung melden.

„Wir werden bei den Hilfszahlungen für unsere Kunden keine Obliegenheitsverletzung wegen verspäteter Meldung gelten machen“, bestätigt die Allianz Versicherung. Vermittler sollten daher ihre Kunden auf die Möglichkeiten einer Kulanzleistung aufmerksam machen.

Freiwillig 15 Prozent des Tagessatzes auf 30 Tage begrenzt wollen derzeit beispielsweise Allianz, Axa Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG, Haftpflichtkasse VVaG, Nürnberger Versicherung AG, R+V Versicherung AG, Sparkassenversicherung AG, Versicherungskammer Bayern, VGH Versicherungen und Zurich Versicherung Deutschland leisten.

Freiwillige Zahlung nur gegen Abgeltungsvereinbarung

„Wer eine solche Leistung annimmt, muss aber in allen Fällen eine Abgeltungsvereinbarung unterschreiben“, warnt Strübing. Dann wären alle weiteren Ansprüche aus der BSV „futsch“.

Nach Meinung vieler Juristen erlaubt eine ganze Reihe von Bedingungswerken eine volle Zahlung. Hier haben die Kunden aber das Risiko eines langen Rechtstreits (30.3.2020, 27.3.2020, 25.3.2020).