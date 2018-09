BSG hat keine Bedenken gegen Operationen in der Türkei

26.9.2018 – Entscheidet ein gesetzlicher Krankenversicherer nicht zeitgerecht über einen Antrag auf eine nicht zum Leistungskatalog gehörende Therapie, so kann der Versicherte die Leistung Kraft fingierter Genehmigung verlangen. Das gilt auch, wenn er sich zur Behandlung ins Ausland begibt – so das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 11. September 2018 (B 1 KR 1/18 R).

Der Kläger wollte nach einer massiven Gewichtsabnahme eine Hautstraffungs-Operation im Bauch- und Brustbereich durchführen lassen.

Doch obwohl gesetzliche Krankenkassen gemäß § 13 Absatz 3a des fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) dazu verpflichtet sind, unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb von drei beziehungsweise fünf Wochen über Leistungsanträge zu entscheiden, ließ der Versicherer die Fristen verstreichen.

Operation im Ausland

Die Maßnahme galt daher dem Gesetzeswortlaut entsprechend als genehmigt (sogenannte fingierte Genehmigung) mit der Folge, dass der Kläger dazu berechtigt war, sich die Leistung selbst zu beschaffen und sie dem Krankenversicherer in Rechnung zu stellen.

Von dieser Möglichkeit machte er Gebrauch. Er ließ die Operation jedoch nicht in Deutschland, sondern in der Türkei durchführen. Anschließend präsentierte er seinem Krankenversicherer die Rechnung von umgerechnet 4.200 Euro mit der Bitte um Erstattung.

Unter Hinweis darauf, dass der Versicherte allenfalls dann einen Erstattungsanspruch gehabt hätte, wenn der Eingriff in Deutschland durchgeführt worden wäre, lehnte es die Krankenkasse ab, die Kosten zu übernehmen.

Diese Auffassung wurde sowohl von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Gießener Sozialgericht als auch vom Hessischen Landessozialgericht, welches von dem Kläger in Berufung angerufen worden war, bestätigt.

Rechtswidrige Leistungsablehnung

Erst mit seiner beim Bundessozialgericht eingelegten Revision hatte der Mann Erfolg. Das Gericht verurteilte die Krankenkasse dazu, ihm die Kosten für die Hautstraffungs-Operation zu erstatten.

Nach Ansicht des Bundessozialgerichts durfte sich der Kläger die beantragte Operation privatärztlich selbst beschaffen. Denn sein Versicherer habe deren Gewährung unter Missachtung der fingierten Genehmigung abgelehnt.

Aufgrund der rechtswidrigen Leistungsablehnung sei der Kläger weder dazu verpflichtet gewesen, sich im Inland operieren zu lassen, noch bei einer Selbstbeschaffung im Ausland die Bedingungen einer Auslandsversorgung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung einzuhalten, zumal nur medizinisch notwendige Leistungen in Rechnung gestellt worden seien.

Im Übrigen würden auch im Ausland praktizierende Ärzte den Sorgfalts- und gegebenenfalls Schadensersatzpflichten unterliegen. Sie böten daher grundsätzlich die Gewähr für eine ordnungsgemäße Leistungserfüllung.