Brutto-Netto-Spread bei BU-Tarifen: Je kleiner, umso besser?

31.8.2022 – Der Brutto-Netto-Spread zeigt, wie hoch der Zahlbetrag maximal steigen kann. Zur Eintritts-Wahrscheinlichkeit liefert er jedoch keine verlässlichen Angaben. Nur wer die Wahl zwischen gleich leistungsstarken Tarifen mit vergleichbarem Nettobeitrag hat, sollte sich für den geringeren Spread entscheiden. Wichtiger als der Preis sind ein bedarfsgerechter Schutz, die Produktqualität und Stabilität des Versicherers, die letztlich Auswirkungen auf die Stabilität des Spread hat, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, in einem Gastbeitrag.

Auf dem Markt für selbstständige Berufsunfähigkeits- (SBU-) Versicherungen herrscht scharfer Wettbewerb. Das zeigt sich insbesondere bei den Prämien.

Anbieter kalkulieren bei bestimmten Berufsgruppen noch immer sehr aggressiv. Trotz mehrerer Senkungen beim Rechnungszins gingen die Nettoprämien nur geringfügig nach oben.

Was ist der Brutto-Netto-Spread?

Der Brutto-Netto-Spread bringt zusätzliche Dynamik in den Preiswettbewerb. Er bezeichnet den Unterschied zwischen kalkulierter Bruttoprämie und dem tatsächlichem Zahlbetrag, der Nettoprämie.

Die Differenz zwischen den Beträgen resultiert daraus, dass fast alle Versicherer auszuschüttende Gewinne bis auf eine Sicherheitsmarge gegen die Bruttoprämie aufrechnen. Auf diese Weise sinkt der Zahlbetrag. Der Brutto-Netto-Spread wird meist in Prozent der Bruttoprämie angegeben.

Der Zahlbeitrag kann während der Vertragslaufzeit bis zur Bruttoprämie steigen – je größer der Spread, umso stärker kann der Zahlbeitrag also anwachsen.

Warum ein hoher Spread nicht schlechter sein muss

Für Versicherte sind das keine guten Nachrichten. Sollten sie schon bei der Auswahl eines Vertrages auf einen niedrigen Spread setzen? Nein, lautet die Antwort in Kurzform.

Dass Versicherer A besser ist als Versicherer B, weil er den niedrigeren Spread hat, klingt vielleicht plausibel, ist aber trotzdem falsch. Denn auf die Spitze getrieben wäre nach dieser Logik ein Spread von null Prozent die beste Lösung, weil ohne Anpassungsrisiko.

Doch in diesem Fall verzichtet ein Versicherer entweder auf jegliche Sicherheitspuffer in der Kalkulation oder beteiligt seine Versicherten gar nicht erst am Überschuss. Das spräche weder für eine belastbare Prämienkalkulation, noch für einen fairen Umgang mit Versicherten.

Bei identischen Leistungen und gleicher Bruttoprämie ist ein hoher Spread sogar attraktiver für Versicherte – vorausgesetzt, der Versicherer kalkuliert seriös.

Brutto-Netto-Spread bei gleicher Prämie Prämie brutto* Prämie netto* Spread** 100 80 20 100 60 40

Andere Faktoren wichtiger für Tragfähigkeit einer Prämienkalkulation

Spreads sagen zudem nichts aus über das absolute Prämienniveau. Aktuell beobachten wir hier eine riesige Bandbreite. Sie reicht von 52,56 Euro bis 199,12 Euro brutto (für 1.500 Euro versicherte Monatsrente für 30-jährige Bankkaufleute); netto liegt sie zwischen 52,56 Euro und 171,24 Euro.

Ob brutto oder netto – günstigster (Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland) und teuerster Versicherer (WWK Lebensversicherung a.G.) bleiben in beiden Fällen gleich.

Für die Tragfähigkeit einer Prämienkalkulation sind Faktoren wie Risikoprüfung, Kosten, Zinsniveau und Anlagestrategie weitaus wichtiger als der Spread. Hinzu kommt, dass jeder Versicherer die Berufe individuell kalkuliert.

So rechnet zum Beispiel die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland bei einem Konstruktionsmechaniker aktuell mit einem Spread von 37 Prozent, während dieser für Bankkaufleute 58,7 Prozent beträgt. Schon eine Änderung beim Bildungsstand oder Raucherstatus kann zu einer Verschiebung in den Berufsgruppen und damit einem anderen Spread führen.

Wie hat sich der Spread bei der SBU-Versicherung entwickelt?

In den letzten fünf Jahren sind die BU-Versicherer zusammengerückt. Extremwerte beim Brutto-Netto-Spread verschwinden vom Markt, wie das Beispiel für eine Bankkauffrau zeigt. Ob diese Entwicklung als Reaktion auf das vermeintliche Negativimage des Beitragsspreads interpretiert werden kann, bleibt offen.

Die nochmalige Senkung des Rechnungszinses zum Jahreswechsel 2021/22 haben allerdings elf von 28 Unternehmen zum Anlass genommen, den Spread zu steigern. Angesichts der unter anderem durch die Absenkung erforderlichen Brutto-Prämienerhöhungen zum gleichen Zeitpunkt kann das in einem so wettbewerbsorientierten Markt nicht überraschen. Nach wie vor wird also vorrangig nach Nettobeitrag verkauft.

Brutto-Netto-Spread SBU-Versicherung, Berufsgruppe Bankkauffrau im Fünf-Jahresvergleich. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Franke und Bornberg)

Auch insgesamt, also über alle Berufsgruppen, schrumpft die Spanne. Wie das BU-Stabilitätsrating vom Map-Report berichtet hat, betrug der durchschnittliche Brutto-Netto-Spread 2016 noch 36,1 Prozent (VersicherungsJournal 25.3.2021). 2019 sank er bereits auf 33,9 Prozent und aktuell liegt er bei 29,6 Prozent.

Michael Franke

Der Autor ist Geschäftsführer der Franke und Bornberg GmbH.