bKV-Angebote auch für Familienangehörige und ohne Gesundheitsprüfung

18.8.2022 – Allianz und Generali bieten ihre Budgettarife in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) für Angehörige an. Sichern bKV-Versicherte innerhalb von sechs Monaten nach Beginn ihres eigenen Vertrags ihre Familienmitglieder leistungsgleich ab, entfällt für diese die Gesundheitsprüfung. So sind auch laufende und angeratene Behandlungen unmittelbar mitversichert, teilen beide Versicherer mit. Die Inter erweitert ihr Angebot um ein Kurtagegeld. Allianz und Ergo modernisieren ihre Zahn-Tarife.

„Unsere im letzten Jahr eingeführten Budgetpakete sind ein großer Erfolg. Sie machen jetzt schon über zwei Drittel der bKV-Neuabschlüsse aus“, wird Jan Esser, Vorstand der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

„Da viele Firmenkunden sowie Vermittlerinnen und Vermittler sich zusätzlich auch Budget-Angebote für Familienangehörige wünschen, haben wir unsere neuen bKV Budget-E-Pakete entwickelt.“

Voraussetzung für die leistungsgleiche Versicherung ist bei der Allianz ein arbeitgeberfinanzierter Budgettarif. Als Angehörige gelten Ehe- oder Lebenspartner sowie kindergeldberechtigte Kinder. Nur für die Absicherung von Zahnersatzleistungen außerhalb des Budgets sind beim Versicherer Angaben zu fehlenden Zähnen und angeratenen Behandlungen notwendig.

Allianz-bKV bis zu 1.500 Euro

Analog zu den arbeitgeberfinanzierten Tarifen bietet die Assekuranz drei Budget-E-Pakete mit je fünf Budgetstufen zwischen 300 und 1.500 Euro an. Alle versicherten Leistungen können so oft in Anspruch genommen werden, bis die tariflich vereinbarten Höchstbeträge aufgebraucht sind.

Die Leistungen der Budget-E-Pakete umfassen immer Zahnbehandlungen und -vorsorge, Behandlungen beim Heilpraktiker und Naturheilverfahren. Ebenfalls vorgesehen sind Sehhilfen einschließlich operativer Korrekturen der Sehschärfe (zum Beispiel Lasik) sowie Arznei-, Heil- und Hilfsmittel inklusive der gesetzlichen Zuzahlungen.

Der Schutz bei Kindern und Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr beinhaltet zudem kieferorthopädische Leistungen (zum Beispiel Keramik- oder Mini-Brackets, Lingualtechnik oder farblose Bögen). Mit den Budget-E-Paketen können sich die bKV-Versicherten auch auf eigene Kosten weiterversichern, wenn sie in Rente gehen oder ihren Arbeitgeber wechseln.

Generali entwickelt bKV-Angebot weiter

Die Generali Deutschland Krankenversicherung AG hat in ihrem bKV-Angebot Vorsorge- und Gesundheitsbudget-Tarife mit fünf wählbaren Budgets ebenfalls zwischen 300 und 1.500 Euro. Ähnlich wie bei der Allianz, zählen zu den frei wählbaren Leistungen Vorsorgeuntersuchungen, Präventionskurse, Sehhilfen, Lasik, Hörgeräte, Zahnprophylaxe, Krankenhaustagegeld, Heilpraktikerleistungen und Naturheilverfahren.

Der Versicherungsschutz schließt alle Vorerkrankungen ein und sichert auch bereits angeratene und laufende Behandlungen ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten ab. Für Ehe- und Lebenspartner sowie deren Kinder kann innerhalb von sechs Monaten eine „Familienversicherungs-Option“ mit den gleichen Bedingungen genutzt werden.

Gesundheits-Dienstleistungen der Generali Health Solutions GmbH (GHS), die speziell für Unternehmen entwickelt wurden, ergänzen das Angebot. Die Gesundheitsprogramme („für einen gesunden Rücken, einen gesunden Schlaf oder eine gesunde Psyche“) sollen zur Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Arbeitnehmer beitragen und krankheitsbedingte Produktivitätsausfälle und Behandlungskosten reduzieren.

Inter mit neuen Tagegeld

Der Zusatztarif „Inter Kur“ kann nur zu einer privaten Krankenvollversicherung der Inter Krankenversicherung AG abgeschlossen werden. Das Kurtagegeld wird im Leistungsfall ohne Vorleistung eines anderen Trägers von Kur- und Rehabilitations-Maßnahmen fällig und bis zu 42 Tage alle 36 Monate gezahlt.

Der Versicherer leistet den versicherten Tagessatz bei einer Kur- oder Rehabilitationsmaßnahme von mindestens 14 Tagen innerhalb Deutschlands. Die Versicherten können jede öffentliche oder private Einrichtung wählen, die berechtigt ist, Kuren oder Rehabilitationen durchzuführen. Als Maßnahmen gelten eine stationäre, teilstationäre und ambulante Kur oder Rehabilitation sowie Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kur.

Ärzte, Selbstständige und Freiberufler ohne Rehabilitationsträger können einen Tagessatz bis zu 300 Euro abschließen. Für Angestellte und Selbstständige mit Rehabilitationsträger liegt der Höchsttagessatz bei 150 Euro. Das Tagegeld kann auch für Kinder und Jugendliche abgeschlossen werden. Der Mindestsatz beträgt 50 Euro.

Ergo drückt auf den Preis

Bei ihrer neuen Produktlinie für die Zahnzusatzversicherung verzichtet die Ergo Krankenversicherung AG in den ersten sechs Vertragsmonaten auf 50 Prozent des Tarifbeitrags. Die Tarife sind ohne Gesundheitsfragen und ohne Wartezeiten und sehen ein monatliches Kündigungsrecht vor.

Das Angebot umfasst drei verschiedene Zahnersatztarife (Dental-Schutz) sowie zwei Tarife für Zahnerhalt (Dental-Vorsorge). Je nach Tarifstufe erstatten die neuen Dental-Schutz-Tarife 75, 90 oder 100 Prozent einschließlich der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Die Dental-Vorsorge-Tarife decken Leistungen wie zum Beispiel Wurzel- und Parodontosebehandlungen, Kunststofffüllungen, Prophylaxeleistungen sowie Kieferorthopädie ab.

„Premium“ erstattet bis zum fünffachen Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte und bezahlt mehrmals im Jahr die professionelle Zahnreinigung zu 100 Prozent. Nach einem Unfall werden die Zahnersatzkosten sowie Kosten für kieferorthopädische Behandlungen zu 100 Prozent übernommen.

Allianz mit Innovationsgarantie

Bei der Allianz ersetzen die drei Komplettpakete „Mein Zahnschutz 75, 90 und 100“ die bisherigen Zahnzusatztarife. Die neuen Produkte sind mit und ohne Alterungsrückstellungen erhältlich. Alle Varianten erstatten die Kosten für die professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe vollständig bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Die Deckelungen der früheren Tarife entfallen.

Zahnbehandlungen werden inklusive der Leistung der Krankenkasse komplett erstattet. Für Zahnersatz (wie Kronen, Implantate und Inlays sowie Aufbissschienen) werden zwischen 75 und 100 Prozent der Kosten (inklusive Leistungen der GKV) übernommen. Gleiches gilt für die Kieferorthopädie, die maximal jedoch nur bis zu 3.000 Euro übernimmt.

Die Allianz verzichtet auf Wartezeiten. Die Leistungsstaffel ist auf drei Jahre begrenzt, wobei das erste Jahr als Rumpfjahr schon zählt. Die Tarife beinhalten eine Innovationsgarantie. Sie können auch von Heilfürsorgeberechtigten ohne Sondervereinbarung abgeschlossen werden.