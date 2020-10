BGH: Wenn ein Neuwagen beschädigt wird

26.10.2020 – Wird ein Neuwagen, mit dem noch nicht einmal 1.000 Kilometer zurückgelegt worden sind, bei einem Unfall erheblich beschädigt, so steht dem Geschädigten ein neues Fahrzeug statt des Ersatzes der Reparaturkosten zu. Das gilt aber nur dann, wenn er sich tatsächlich einen entsprechenden Neuwagen anschafft. So entschied der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 29. September 2020 (VI ZR 271/19).

Der als Neuwagen angeschaffte Personenkraftwagen des Klägers hatte erst 571 Kilometer auf dem Buckel, als er nur wenige Wochen später bei einem von einem Dritten verursachten Unfall stark beschädigt wurde.

Kein Nachweis über Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs

Der Kläger verlangte von dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers daher, ihm die Kosten für die Anschaffung eines identisch ausgestatteten neuen Fahrzeugs nebst Nebenkosten zu zahlen. Zu Letzteren gehörten zum Beispiel die Auslagen für einen Sachverständigen, der sein beschädigtes Auto besichtigt hatte.

Der Mann erbrachte aber keinen Nachweis darüber, dass er sich tatsächlich ein neues Ersatzfahrzeug angeschafft hat. Daher erstattete ihm der Versicherer nur die in dem Gutachten ausgewiesenen Reparaturkosten nebst einer Wertminderung in Höhe von 1.000 Euro zuzüglich Nebenkosten.

Unterschiedliche Rechtsauffassungen in den Instanzen

Mit seiner daraufhin eingereichten Klage hatte der Geschädigte zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Darmstadt gab der Klage statt. Es verurteilte den Versicherer des Unfallverursachers dazu, dem Kläger unter Berücksichtigung der Anschaffung eines Neuwagens den vom ihm verlangten Differenzbetrag zu zahlen.

Das von dem Versicherer in Berufung angerufene Oberlandesgericht Frankfurt hielt diese Entscheidung für falsch. Es sprach dem Kläger lediglich den Ersatz der in dem Gutachten genannten Reparaturkosten sowie der Wertminderung zuzüglich der Nebenkosten zu.

Schadenersatz auf fiktiver Basis nicht möglich

Zu Recht, urteilte der in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof. Er wies die Revision des Klägers gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts als unbegründet zurück.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Eigentümer eines fabrikneuen Fahrzeugs, das bei einem Unfall erheblich beschädigt wird und eine Laufleistung von weniger als 1.000 Kilometer aufweist, den Ersatz der Kosten für die Anschaffung eines gleichwertigen Neufahrzeugs verlangen kann. Das setze allerdings voraus, dass dieser Kauf nachgewiesen wird. Ein Schadenersatz auf fiktiver Basis sei nicht möglich.

Ein Geschädigter könne sich in derartigen Fällen auch nicht darauf berufen, dass er den Erwerb eines Neufahrzeugs aus finanziellen Gründen unterlassen habe. Der Bundesgerichtshof fand daher die Entscheidung des Berufungsgerichts nicht zu beanstanden.