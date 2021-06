BGH: Überzogene Forderungen an die Beweislast bei einer BU

31.5.2021 – An die Darlegungslast eines Versicherten, der Leistungen aus einer Berufsunfähigkeits-Versicherung beansprucht, dürfen keine überzogenen Forderungen gestellt werden. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 21. April 2021 hervor (IV ZR 88/20).

Der Entscheidung lag eine Klage eines selbstständigen Zahntechnikermeisters zugrunde. Er war nach eigener Darstellung wegen eines Bandscheibenvorfalls zu 50 Prozent berufsunfähig geworden.

Der Mann behauptete, dass seine Haupttätigkeit in der handwerklichen Herstellung von Zahnersatz bestanden habe. Seine weitere Arbeitszeit habe sich auf Bürotätigkeiten und Besprechungen mit Zahnärzten verteilt.

Er habe täglich etwa eine Stunde im Büro gearbeitet und durchschnittlich einen Zahnarzttermin wahrgenommen, der jeweils mindestens 30 Minuten gedauert habe. All diese Tätigkeiten müsse er wegen seines kranken Rückens um mindestens 50 Prozent reduzieren.

50 Prozent berufsunfähig: Beweis schuldig geblieben?

Seinem Berufsunfähigkeits-Versicherer reichte diese Argumentation nicht aus. Er behauptete, dass der Versicherte den Beweis dafür schuldig geblieben sei, zu mindestens 50 Prozent berufsunfähig zu sein. Die Gesellschaft lehnte daher den Antrag des Versicherten, ihm eine Rente wegen Berufsunfähigkeit zu zahlen, ab.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Nürnberg-Fürth, als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Nürnberger Oberlandesgericht an.

Mehr Glück hatte der Zahntechniker mit seiner beim Bundesgerichtshof (BGH) eingereichten Beschwerde. Dessen Richter hoben das Berufungsurteil des Oberlandesgerichts auf und wiesen den Fall zur erneuten Verhandlung an das Gericht zurück.

WERBUNG

Anforderungen an die Darlegungslast überspannt

Nach Ansicht des BGH hat das Berufungsgericht die Anforderungen an die Darlegungslast des Klägers überspannt. Denn dieser werde genüge getan, wenn der Versicherte Tatsachen vortrage „die in Verbindung mit einem Rechtssatz dazu geeignet sind, das geltende Recht als bestehend erscheinen zu lassen“.

Ebenso wie das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht, habe aber auch das Oberlandesgericht nur die Ausübung der handwerklichen Tätigkeit in Form der Herstellung von Zahnersatz durch den Kläger als um 50 Prozent eingeschränkt gesehen.

Der Kläger hatte auch den Einwand eingebracht, dass der Umfang der erforderlichen Bürotätigkeit – zum Beispiel die Erstellung von Kostenvoranschlägen, Rechnungsstellungen und Buchhaltung sowie die Besuche bei Zahnärzten – von seiner handwerklichen Produktion abhingen.

Eine Reduzierung der Zahnersatzherstellung um die Hälfte würde auch diese vor- und nachbereitenden Tätigkeiten aus letztlich gesundheitlichen Gründen im selben Ausmaß beschränken. Dieses Argument jedoch hätten die Vorinstanzen nicht gelten lassen, so der BGH.

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

Damit hätten die Richter den Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör verletzt. Denn dessen Tatsachenbehauptung sei dazu geeignet gewesen, die Rechtsfolge einer insgesamt 50-prozentigen Berufsunfähigkeit und damit einen Anspruch auf Versicherungs-Leistungen zu begründen.

„Zu Unrecht hat das Berufungsgericht in Bestätigung des landgerichtlichen Urteils daher weiteren Vortrag dazu vermisst, worin die Bürotätigkeit zuletzt in gesunden Tagen im Einzelnen bestanden habe und inwieweit und warum sich diese auf maximal 50 Prozent reduzieren solle“, heißt es dazu in dem Beschluss des Bundesgerichtshofs.

Auf Basis dessen Entscheidung muss die Vorinstanz nun zu einem erneuten Urteil kommen.