BGH entscheidet Treuhänderstreit zu Gunsten der PKV

20.12.2018 – Versicherte können Beitragsanpassungen in der privaten Krankenversicherung gerichtlich überprüfen lassen. Doch für eventuelle Zweifel an der Unabhängigkeit der Treuhänder, die diese Prämienerhöhungen zu genehmigen haben, sind die Zivilgerichte nicht zuständig. Nach der Verhandlung beim Bundesgerichtshof am Mittwoch zeigten sich die betroffene Axa und der PKV-Verband in ihrer Auffassung bestätigt. Der Bund der Versicherten forderte eine bessere Aufsicht über die Treuhänder und Die Linke meint, bei Treuhändern von Unabhängigkeit zu sprechen, sei eine Farce.

WERBUNG

Die Rechtmäßigkeit einer Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung hängt nicht von der Unabhängigkeit des Treuhänders ab, der der Prämienerhöhung zugestimmt hat. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch entschieden (IV ZR 255/17).

Das Gericht führt dazu in einer Pressemitteilung aus: „Ist der zustimmende Treuhänder gemäß den Vorschriften des Versicherungsaufsichts-Gesetzes (im Streitfall noch § 12b VAG a.F.) ordnungsgemäß bestellt worden, so findet eine gesonderte Überprüfung seiner Unabhängigkeit durch die Zivilgerichte im Rechtsstreit des einzelnen Versicherungsnehmers über eine Prämienanpassung nicht statt.“

Die Zivilgerichte hätten aber in einem solchen Rechtsstreit die materielle Rechtmäßigkeit der Prämienanpassung zu überprüfen. Deshalb wurde der Fall an die Vorinstanz, das Landgericht Potsdam zurückverwiesen.

In den Vorinstanzen hatte der Kunde gewonnen

Das hatte mit seinem Urteil vom 27. September 2017 (6 S 80/16) bestimmte Beitragserhöhungen der Axa Krankenversicherung AG für unwirksam erklärt (VersicherungsJournal 28.9.2017).

Konkret ging es um die Anpassungen beim klagenden Vollversicherten im Tarif „Vision1 – 4500“ zum 1. Januar 2013 (um rund 23 Euro pro Monat) und um Erhöhungen im Krankentagegeld-Tarif „TV 42“ zum 1. Januar 2012 sowie 2013 (um knapp vier beziehungsweise rund 1,50 Euro).

Damit bestätigte das Landgericht die Entscheidung vom 18. Oktober 2016 der Vorinstanz, dem Amtsgericht Potsdam (29 C 122/16). Das hatte den Treuhänder der Axa, der die Anpassung genehmigt hatte, für nicht unabhängig erklärt (VersicherungsJournal Medienspiegel 2.5.2017).

OLG Celle hatte zu Gunsten der Axa entschieden

Anders hatte das Oberlandesgericht Celle mit Urteil vom 20. August 2018 (8 U 57/18) entschieden. Der dortige Kläger wandte sich ebenfalls gegen die Axa.

Zu der vom Versicherungsnehmer bezweifelten Unabhängigkeit des Treuhänders heißt es in dem Urteil: „Die Wirksamkeit der Zustimmung hängt nicht davon ab, dass die Unabhängigkeit des Treuhänders festgestellt werden kann“ (VersicherungsJournal 30.8.2018).

Diese Auffassung wurde nun vom BGH bestätigt.

Allein die Aufsichtsbehörde [hat …] sicherzustellen, dass das Versicherungs-Unternehmen mit der Prüfung der Prämienkalkulation einen unabhängigen und sachkundigen Treuhänder betraut. Bundesgerichtshof

Für die Unabhängigkeit der Treuhänder ist die Aufsicht zuständig

Nach Aussage des Bundesgerichtshofs „hat allein die Aufsichtsbehörde aufgrund der ihr vom Gesetzgeber eingeräumten Mitwirkungsbefugnisse sicherzustellen, dass das Versicherungs-Unternehmen mit der Prüfung der Prämienkalkulation einen unabhängigen und sachkundigen Treuhänder betraut“.

Die Interessen des Versicherungsnehmers seien dadurch gewahrt, dass im Rechtsstreit über eine Prämienerhöhung vor den Zivilgerichten eine umfassende materielle Prüfung der Ordnungsgemäßheit der vorgenommenen Beitragsanpassung stattfindet.

Die gesetzliche Kompetenzzuweisung würde durch eine sachliche Überprüfung einzelner Bestellungs-Voraussetzungen im Rechtsstreit des einzelnen Versicherungsnehmers um die Wirksamkeit der Prämienanpassung mangels Rechtskraftwirkung für andere Versicherungsnehmer unterlaufen.

Im Interesse der Beitragsstabilität

Insbesondere liefe es dem Zweck der Regelung in § 12b Abs. 2, 2a VAG a.F. ( beziehungsweise jetzt § 155 VAG) und § 203 Abs. 2 Satz 1 VVG zuwider, wenn eine Prämienanpassung trotz Vorliegens der inhaltlichen Voraussetzungen allein an einer fehlenden Unabhängigkeit des zuständigen Treuhänders scheitern würde.

Die Vorschriften zur Prämienanpassung bezweckten vor allem, die dauerhafte Erfüllbarkeit der Versicherungsleistungen durch den Versicherer zu gewährleisten. Demgemäß seien die Versicherer nicht nur zur Vornahme von Prämienanpassung unter vorgeschriebenen Voraussetzungen berechtigt, sondern auch verpflichtet.

Daraus ergibt sich für die Richter, „dass auch eine vorübergehende Äquivalenzstörung im Interesse der Beitragsstabilität vermieden werden muss.“ Eine solche träte ein, wenn eine notwendige Prämienanpassung nur wegen fehlender Unabhängigkeit des Treuhänders für unwirksam erklärt würde, diese aber im Zuge der nächsten jährlichen Überprüfung vom Versicherer nachgeholt werden müsste.

BGH hält Rechtsschutz für gewährleistet

Auch ohne gesonderte Überprüfung der Unabhängigkeit des Treuhänders sei „der gebotene wirkungsvolle Rechtsschutz gegen vom Versicherer vorgenommene Beitragsanpassungen gewährleistet“, schreibt das Gericht.

Es verweist auf die „umfassenden tatsächlichen und rechtlichen Prüfung der Prämienanpassung anhand der ins Einzelne gehenden engen und verbindlichen materiellen Vorgaben durch die Zivilgerichte“. Dabei werde „die sachliche Richtigkeit der Zustimmung des Treuhänders zur Prämienanpassung […] insofern inzident mitgeprüft“.

Dies ist kein Urteil zu Lasten der Versicherten, sondern es bestätigt, dass die geltenden Regeln beachtet wurden. Dr. Florian Reuther, Geschäftsführer PKV-Verband

Axa und PKV-Verband sehen sich bestätigt

Die Axa Krankenversicherung AG sieht ihre Rechtsauffassung durch das Urteil des Bundesgerichtshofs bestätigt. Das Unternehmen zeigte sich in einer Pressemitteilung zuversichtlich, dass das Landgericht Potsdam die streitgegenständlichen Beitragsanpassungen nach den Vorgaben des BGH für wirksam erklären wird.

Dr. Florian Reuther, Geschäftsführer und Leiter der Rechtsabteilung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV): erklärte:

„Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass das seit 25 Jahren etablierte Verfahren zur Treuhänder-Beteiligung nach dem Versicherungsaufsichts-Gesetz rechtskonform ist. Dies ist kein Urteil zu Lasten der Versicherten, sondern es bestätigt, dass die geltenden Regeln beachtet wurden.“

Wir sehen die Bafin in der Pflicht, die Unabhängigkeit des Treuhänders fortlaufend regelmäßig zu überprüfen. Axel Kleinlein, Vorstandssprecher BdV

BdV fordert bessere Aufsicht über die Treuhänder

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) kommentierte die Gerichtsentscheidung als „vorhersehbar.“

Für BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein ist trotz des Urteils „die Unabhängigkeit des Treuhänders noch lange nicht abschließend geklärt. Wir sehen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in der Pflicht, die Unabhängigkeit des Treuhänders fortlaufend regelmäßig zu überprüfen. Hierzu müssten aber die gesetzlichen Vorschriften zur Missbrauchsaufsicht konkretisiert werden.

Als „ein erhebliches Problem bei den Treuhändern“ wird genannt, dass „nur 16 Versicherungs-Mathematiker überhaupt diese Aufgabe übernehmen können. Die Versicherer haben es sträflich versäumt dafür zu sorgen, dass genügend Mathematikerinnen und Mathematiker ausgebildet werden, um die Branche am Laufen zu halten“, kommentierte Kleinlein.

Achim Kessler, Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke für Gesundheitsökonomie, kritisierte: „Es ist unglaublich, dass Beitragserhöhungen über Jahre von Treuhändern geprüft werden, die von den privaten Krankenkassen selbst eingesetzt werden. Hier von Unabhängigkeit zu sprechen, ist eine Farce.“