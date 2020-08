Betrugsverdacht: Einbruchdiebstahl-Versicherer in Beweisnot

19.8.2020 – Ein Mann wollte gegenüber seinem Versicherer einen Diebstahl nachweisen. Hierzu reicht es in der Regel aus, dass ein Mindestmaß an Tatsachen bewiesen wird, die nach der Lebenserfahrung einen hinreichenden Schluss auf ein versichertes Ereignis zulassen. Das hat das Oberlandesgericht Braunschweig mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 8. Juli 2020 entschieden (11 U 151/19).

Geklagt hatte ein Gartenbauunternehmer, der behauptet hatte, dass ihm aus einer Lagerhalle im Rahmen eines Einbruchs Fahr- und Werkzeuge im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen worden waren.

Einbruchdiebstahl-Versicherer verdächtigt den Versicherungsnehmer

Nach einer Anzeige bei der Polizei meldete er den Vorfall seinem Einbruchdiebstahl-Versicherer. Wegen fehlender Einbruchspuren behauptete der, dass der Mann das Schadenereignis nur vorgetäuscht habe. Er weigerte sich daher, den Schaden zu regulieren.

Zu Unrecht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Göttinger Landgericht als auch das von dem Versicherer in Berufung angerufene Oberlandesgericht Braunschweig. Die Richter gingen von einem versicherten Schadenereignis aus.

Beweiserleichterung für den Kunden nach Diebstahl

Weil Täter bei einem Diebstahl naturgemäß unbeobachtet bleiben wollen, käme einem Versicherten bei dem Nachweis eines derartigen Schadenereignisses eine Beweiserleichterung zugute.

Bewiesen werden müsse nur „ein Mindestmaß an Tatsachen, die nach der Lebenserfahrung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den Schluss auf eine Entwendung zuließen“, so das Braunschweiger Oberlandesgericht. Ein derartiger Nachweis sei dem klagenden Gartenbauunternehmer gelungen.

Ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger war im Rahmen seiner Ermittlungen selbst zu einer Lücke über dem Tor der Lagerhalle hinaufgeklettert, welche sich in vier Meter Höhe befand. Er hielt es für wahrscheinlich, dass die Täter ebenso vorgegangen waren.

Schadenereignis nur vorgetäuscht?

Sie hätten anschließend offenkundig das verschlossene Tor von innen aufgemacht und die Fahr- und Werkzeuge – wie von dem Kläger behauptet – entwenden können.

Damit der Diebstahl möglichst spät entdeckt wurde, hätten sie das Hallentor danach wieder zugezogen. Bei dieser Vorgehensweise hielten es die Richter für logisch, dass an dem Eingang keine Einbruchspuren vorhanden gewesen seien.

Sie hielten es auch nicht für grob fahrlässig, dass der Mann die in einer Höhe von vier Metern über dem Tor befindliche Lücke nicht verschlossen hatte.

Um dem Versicherten die Regulierung des Schadens verweigern zu können, hätte der Versicherer ihm folglich nachweisen müssen, dass er das Schadenereignis nur vorgetäuscht hatte. Dieser Nachweis sei ihm angesichts der geschilderten Umstände nicht gelungen.