Betriebsschließungs-Versicherung: Kein Geld wegen Notbetrieb

18.9.2020 – Wurde ein Betrieb wegen Corona durch die Behörden vorbeugend geschlossen, hat der Versicherte ein Recht auf eine Entschädigung aus der Betriebsschließungs-Versicherung. Das gilt aber nach Meinung des Landgericht München I nur, wenn der Betrieb vollkommen stillgelegt wurde. Im vorliegenden Fall war das aber rechtlich gar nicht möglich. Das Unternehmen wird gegen den Versicherer in Berufung gehen.

Die Haftpflichtkasse VVaG muss der Cocon Kids GmbH keine Entschädigung aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) zahlen. Das hat das Landgericht München I am 17. September 2020 entschieden (12 O 7208/20).

Nach Meinung der Richter reicht zwar eine staatliche Allgemeinverfügung aus, um einen Anspruch aus der BSV auszulösen. Doch die Bedingungen des Versicherers würden nur dann eine Entschädigung vorsehen, wenn der Betrieb vollkommen geschlossen werden müsste. Der Kindergarten hatte seinen Betrieb für eine Notbetreuung aufrechterhalten.

Der Rechtsstreit um die Betriebsschließungs-Versicherung geht weiter

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Daher will das betroffene Unternehmen gegen das Urteil vor dem Oberlandesgericht in München in Berufung gehen.

Dies bestätigte Dr. Alexandra Bergmann von der Kanzlei Hupe Gantenberg, die die Cocon Kids gegen den Versicherer vertritt. „Die Richter haben den privaten Betreibern der Kindertagesstätte aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Notbetrieb einen Strick gedreht“, sagte Bergmann.

Teilweise seien lediglich vier Kinder von üblicherweise 89 Kindern betreut worden. Gleichzeitig hätte der Kindergarten aber wegen eines umfangreichen Hygieneschutzkonzepts mehrere Betreuer im Schichtdienst beschäftigen müssen. Auch Küchenpersonal hätte vorgehalten werden müssen, um die Kinder mit systemrelevanten Berufen zu betreuen.

„Wirtschaftlich wäre es deutlich sinnvoller gewesen, den Betrieb vollkommen einzustellen“, erläuterte Bergmann. Nach Aussage der Anwältin hat das Unternehmen im Lockdown einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten, der sogar höher lag, als die versicherte Gesamtsumme von 150.000 Euro.

Bei der Haftpflichtkasse waren 5.000 Euro pro Tag versichert

Abgesichert war bei der Haftpflichtkasse ein Tagessatz von 5.000 Euro für einen Leistungszeitraum von 30 Tagen. Die Richter seien auf den Vortrag, dass der Notbetrieb ja gesetzlich vorgeschrieben gewesen wäre, in keiner Weise eingegangen.

Mit einer Berufungsentscheidung des OLG München dürfte 2020 nicht mehr zu rechnen sein. Das Gericht gilt als überlastet.

BDVM sieht Parallelen zum VW-Dieselskandal

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Welche Wirkung das Urteil für andere Klagen entwickelt, ist noch ungewiss. „Ich rechne damit, dass das Urteil nun von der Versicherungswirtschaft groß ausgeschlachtet wird“, sagte Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM).

Das Verhalten der Anwälte im BSV-Streit würde an Strategien bei Klagen im Anlagebereich und dem VW-Dieselskandal erinnern. „Man sucht sich als Beklagte die Klagen heraus, bei denen man gute Siegchancen hat und versucht die anderen Klagen zu verzögern“, so Jenssen.

Mit den siegreichen Urteilen für die Beklagte gehe man dann an die Öffentlichkeit, um die Zwecklosigkeit des gerichtlichen Vorgehens zu demonstrieren und weitere Klagen abzuwehren oder die Kläger zur Rücknahme der Klage zu bewegen. Laut Jenssen habe dies aber beim VW-Skandal nicht geklappt.

Allein beim Landgericht München I sind 72 Klagen eingegangen

Inzwischen sind in dem Verfahrenskomplex Betriebsschließungs-Versicherung am Landgericht München I 72 Klagen eingegangen, wie das Gericht mitteilte. Vier Verfahren, bei denen Gastronomen und Hotelbesitzer gegen die Allianz Deutschland AG klagen, wurden noch nicht entschieden oder befinden sich noch im Stadium der mündlichen Verhandlung.

Es sind die Verfahren Schottenhamel - Paulaner am Nockherberg (12 O6496/20), Ringelstätter (12 O6229/20), Riessersee Hotel (12 O 7473/20) und Hotel Alpengasthof „Feuriger Tatzlwurm“ (12 O 7241/20).

Die nächsten Verkündungstermine vor dem LG München I sind derzeit für den 1. Oktober (Augustinerkeller; 12 O 5895/20) und den 22. Oktober (Emmeramsmühle; 12 O 5868/20) vorgesehen.