Betriebsschließungs-Versicherung: Allianz vergleicht sich erneut

22.1.2021 – Weiterhin versuchen die Versicherer im Streit mit Corona-Geschädigten negative Urteile zu vermeiden. Ein Weg sind außergerichtliche Vergleiche. Der GDV sieht die Rechtsauffassung der Branche von den Gerichten überwiegend als bestätigt an. Juristen sehen die Zahlen kritisch.

Erneut hat die Allianz Versicherungs-AG sich mit einem Kläger geeinigt, der aufgrund des Frühjahr-Corona-Lockdowns 2020 Schäden durch eine behördlich angeordnete Betriebsschließung erlitten hat. Kläger war die Guido Al Duomo Gaststätten GmbH, die in München ein Edelrestaurant betreibt und über eine Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) abgesichert ist.

Gericht sieht Versicherungsfall

Die Allianz bestätigte auf Anfrage den Vergleich und damit die Abwendung einer Entscheidung durch das Landgericht München I (27488/20). Ursprünglich sollte am 20. Januar ein Urteil gefällt werden. Aufgrund der Vergleichsvereinbarung dürfe die Assekuranz keine Details zum Verfahren nennen.

Im Streit ging es um 160.000 Euro Schadenersatz, erläuterte der Klägeranwalt, Dr. Günther Heinicke von der Kanzlei Dr. Heinicke, Eggebrecht & Partner mbB. „In der fast zweistündigen eingehenden Erörterung der Versicherungs-Bedingungen kam das Gericht zum Ergebnis, dass hier ein Versicherungsfall vorliegt.“ Der Anwalt vertritt weitere Kläger in BSV-Sachen.

Einer möglichen Niederlage vor Gericht hatte sich die Allianz in einem anderen Fall bereits am 21. Oktober entzogen. In dem Verfahren beim Landgericht München I (12 O 6496/20) hatte sie sich mit dem Betreiber des „Paulaner am Nockherberg“ außergerichtlich geeinigt.

Über die Höhe der Vergleichszahlung hatten die Parteien auch hier Stillschweigen vereinbart. Der Kläger hatte über 1,1 Millionen Euro gefordert (VersicherungsJournal 22.10.2020).

Allianz: Einfallentscheidung

„Die aktuelle Entscheidung ist nicht auf andere Fälle übertragbar“, sagte ein Allianzsprecher. Es komme bei allen Gerichtsverfahren stets auf den Einzelfall an und insbesondere auf die konkreten Versicherungs-Bedingungen und die jeweilige behördliche Anordnung.

Obwohl der Versicherer sich nun zum zweiten Mal verglichen hat, besteht er weiter darauf, dass in seinen BSV-Verträgen für Hotel- und Gastronomiebetriebe aufgrund Covid-19 kein Versicherungsschutz besteht.

Dies werde auch durch die aktuellen Gerichtsentscheidungen gestützt. „Alle zwölf bisherigen, die Allianz betreffenden Urteile, bestätigen unsere Rechtsauffassung“, sagte der Sprecher.

Rechtsanwalt: Allianz will negative „Leuchtturm-Entscheidungen“ verhindern

„Die Allianz verfolgt eine in Massenverfahren typische Strategie. Sie besteht darin, negative „Leuchtturm-Entscheidungen“ zu verhindern, die weitere Betroffene zu einer Klage verleiten könnten“, bewertet Rechtsanwalt Philipp Sahm von der Kanzlei Breiten Burkhardt die Strategie des Versicherers.

Es ginge darum, zu vermeiden, dass sich bislang zögernde Versicherungsnehmer durch eine für sie positive Entscheidung ermutigt fühlen, selbst auch zu klagen. Ob diese Strategie aufgeht, ist ungewiss. Insgesamt haben bereits rund 200 Kunden den Versicherer verklagt, bestätigte er.

Gleichzeitig verweist die Allianz darauf, dass aktuell bereits in ganz Deutschland über 60 Verfahren zugunsten der Versicherer entschieden wurden und „nur wenige dagegen“.

GDV: Falsches Bild durch Medien

Norbert Rollinger (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Ähnliche Zahlen veröffentlichte auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). So wären dem Verband bis zum 19. Januar 2021 insgesamt 148 Klageverfahren und dazu 65 Urteile gemeldet worden.

„Davon wurden 57 Urteile zugunsten der Versicherer, sechs gegen Versicherer und zwei Vergleiche geschlossen“, sagte eine Sprecherin. Zudem hätte es Hinweisbeschlüsse der Gerichte gegeben, die „zumeist“ die Rechtsposition der Versicherer unterstützen würden.

Der GDV kritisiert die Berichterstattung in den Medien. „In der Öffentlichkeit wurde öfter darüber berichtet, dass David gewonnen hat“, sagte Dr. Norbert Rollinger, Vorsitzender des Präsidialausschusses Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft auf der GDV-Jahrespressekonferenz.

Juristen kritisieren Verbandszahlen

Wie die Selektion der Verfahren beim GDV durchgeführt wurde, ist nicht bekannt. Der Verband gab aber zu, dass er die Gesamtzahl aller im BSV-Streit anhängigen Verfahren nicht kennt.

Demgegenüber zählt der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) schon neun Urteile gegen die Versicherer. Zudem würden vom Landgericht Darmstadt weitere positive Urteile für die Versicherungsnehmer erwartet.

Auch Rechtsanwalt Dr. Knut Pilz von der Kanzlei Pilz Wesser & Partner Rechtsanwälte mbB bezweifelt, dass die Zahlen des GDV die Realität abbilden. So sind Pilz ebenfalls mehr Urteile bekannt, bei denen die Assekuranzen verloren haben. Da die Versicherer versuchten, negative Urteile zu vermeiden, wären die Branchenzahlen wenig aussagekräftig.

Umfangreich begründete Urteile gegen die Versicherer

Nach Einschätzung der Kanzlei Wirth – Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB wären die Angaben des GDV „viel zu pauschal“. Es ginge nicht um Masse, sondern um Klasse. „Die Urteile mit den umfangreichsten Begründungen stammen aus München und Hamburg. Sie gingen gegen die beklagten Versicherer aus“, sagte Rechtsanwalt Norman Wirth.

Mark Wilhelm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Ebenfalls hält der Anwalt Dr. Mark Wilhelm von der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB die Zahlen des Verbandes „für nicht richtig“.

„Die bisherigen Entscheidungen der Landgerichte sind erwartungsgemäß sehr heterogen. Die identischen Versicherungs-Bedingungen können momentan an einem Landgericht halten und am nächsten Landgericht für unwirksam erklärt werden“, so Wilhelm.

Er verweist darauf, dass Versicherungsnehmer am Sitz des Versicherers klagen können.

Wilhelm: „Vor dem Landgericht Darmstadt und dem Landgericht München, wo Betriebsschließungs-Versicherer mit vielen Kunden ihren Sitz haben, obsiegten Versicherungsnehmer. Hier ist zu erwarten, dass eine Vielzahl von Klagen erfolgreich ist.“

Streit geht bis zum BGH

Grundsätzlich müssten die Betroffenen Unternehmer aber einen langen Atem haben, denn viele Verfahren würden in die Berufung gehen. „Wir gehen davon aus, dass der Bundesgerichtshof nach den von ihm entwickelten Grundsätzen die Bedingungen kritisch sieht“, prognostizierte Wilhelm.

Daher können sich die Unternehmen glücklich schätzen, die einen Firmen-Rechtsschutz abgeschlossen haben. Das dürfte beispielsweise für den Großteil der rund 80 Betriebe der Sport- und Freizeitbranche gelten, die die Hähnel Assekuranzmakler GmbH & Co KG mit Betriebsschließung-Policen versorgt hat.

Fast jedes Unternehmen hatte schon im ersten Lockdown einen großen Schaden. Doch fast alle Kunden wehren sich gegen Versicherer, die nicht leisten wollen. Grund: Der Makler bietet immer den Versicherungsvertrags-Rechtsschutz mit an. „Darüber sind nun viele Kunden froh“, sagte Hähnel.

900 Millionen Euro ausgezahlt

Immerhin hat aber eine Reihe von Versicherern in vollem Umfang ohne gerichtliches Verfahren gezahlt. Vollzahler sind Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Basler Sachversicherungs-AG, HDI Versicherung AG, Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG.

Inklusive der Kulanzleistungen der Hardliner, die auf jeweils geringem Niveau erfolgen, hat die Branche laut GDV bisher 900 Millionen Euro geleistet. Dabei belaufen sich die gesamten Beitragseinnahmen nur auf 25 Millionen Euro. Die Sparte steckt damit dick in den roten Zahlen.