Betriebsschließungs-Schutz: Erneut unterliegt ein Versicherer

23.10.2020 – Am Donnerstag verlor die Haftpflichtkasse einen Prozess mehr als 400.000 Euro. Möglicherweise stehen die Versicherer in der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) vor einem Milliarden-Schaden, wie ein Rückversicherer prognostiziert. Der Imageschaden durch immer neue Gerichtsentscheidungen – mal für und mal gegen die Versicherer – ist jedenfalls schon unermesslich. Ein Vergleich der Allianz lässt aber aufhorchen. Noch ist unklar, ob es sich um eine Prozessstrategie oder ein Umdenken handelt.

Die Haftpflichtkasse VVaG (HK) muss die Gaststätte Sankt Emmeramsmühle wegen der Corona-Schließung mit 427.170 Euro entschädigen. Das hat das Landgericht München I am 22. Oktober 2020 entschieden (12 O 5868/20).

Niederlage durch Vergleich vermieden?

Damit ist erneut eine Klage gegen eine Assekuranz erfolgreich. Vorher war schon die Versicherungskammer Bayern (VKB) gegen den Gastwirt des Augustiner-Kellers gescheitert und zu einer Leistung von über einer Million Euro verurteilt worden (VersicherungsJournal 2.10.2020).

Einer möglichen Niederlage vor Gericht hatte sich die Allianz Versicherung AG am 21. Oktober entzogen. Sie hatte sich mit dem Betreiber des „Paulaner am Nockherberg“ außergerichtlich geeinigt. Über die Höhe der Vergleichszahlung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Kläger hatte über 1,1 Millionen Euro gefordert (22.10.2020).

Auf Außer-Haus-Verkauf muss sich der Gastwirt nicht verweisen lassen

Im Verfahren gegen die HK stellte das Gericht fest, dass die Schließung des Betriebes durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ab dem 21. März den Leistungsfall ausgelöst hat, denn auf Rechtsform und die Rechtmäßigkeit der Anordnung komme es für die Einstandspflicht der Versicherung nicht an.

Auch dass das Coronavirus nicht im Betrieb des Klägers aufgetreten ist, stehe dem Anspruch nicht entgegen. Denn nach den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) ist allein maßgeblich, dass der Betrieb aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geschlossen wurde.

Der Betrieb ist auch vollständig geschlossen gewesen, ein – rechtlich zulässiger – Außerhausverkauf war dem Gastwirt nicht zumutbar. Nach Ansicht des Gerichts stellt ein Außerhausverkauf, wenn er für den Restaurantbetrieb lediglich ein vollkommen untergeordnetes Mitnahmegeschäft ist, keine unternehmerische Alternative dar, auf die sich der Versicherungsnehmer verweisen lassen muss.

Bedingungen nicht wirksam eingeschränkt

Zudem wurde der Versicherungsumfang, entgegen der Ansicht der Haftpflichtkasse nicht wirksam eingeschränkt, denn die verwendete Klausel ist intransparent und daher unwirksam. Nach dem Wortlaut der Bedingungen musste der Versicherte annehmen, dass der Versicherungsschutz dem Grunde nach umfassend ist und sich mit dem IfSG deckt.

Dass die Liste der Krankheiten und Krankheitserreger im Vergleich zum IfSG unvollständig ist, sei für den Versicherungsnehmer nicht naheliegend gewesen, denn eine klare und deutliche Einschränkung enthalte die Klausel nicht.

Eine Klausel, deren Tragweite nur durch den Vergleich mit einer gesetzlichen Vorschrift erkennbar wird, die der durchschnittliche Versicherungsnehmer dieser Versicherung nicht kennt, ist jedoch intransparent.

Irrführende Klausel

Mark Wilhelm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Das Gericht hat erneut klargestellt, dass die vielfach verwendeten Listen von Krankheiten und Erregern in den Bedingungen zur BSV einer AGB-rechtlichen Prüfung nicht standhalten.“

So kommentierte Dr. Mark Wilhelm, Fachanwalt für Versicherungsrecht von der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, die neue Entscheidung aus München.

Der Versicherungsnehmer werde irregeführt, wenn er Schutz gegen Schließungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) einkauft, die Liste in den AVB dann aber nur entfernt mit dem IfSG zu tun hat.

Zudem stellten die Richter fest, dass Kurzarbeitergelt oder staatliche Corona-Liquiditätshilfen den Anspruch aus dem Versicherungsschutz nicht mindern, da es sich dabei nicht um Schadensersatzzahlungen für die Betriebsschließungen handelt.

Die Argumente wiederholen sich

Damit argumentiert das Gericht weitgehend in gleicher Weise, wie im Fall des Augustinerkellers, bei dem die VKB zur Entschädigung verurteilt wurde.

Bereits am 27. Oktober steht der Haftpflichtkasse ein weiteres Urteil in Sachen BSV bevor. Kläger ist der Wirt der Gaststätte „Der Pschorr“ am Münchner Viktualienmarkt. Die eingeklagte Summe beläuft sich hier auf rund 465.000 Euro.

Wie viele weitere BSV-Klagen anhängig sind, wollte die HK auf Anfrage nicht mitteilen. Unklar ist auch, ob der Versicherer das Urteil akzeptiert oder in eine mögliche Berufung geht. „Die Haftpflichtkasse ist überzeugt, dass kein Urteil zeichensetzend ist für andere anhängige Verfahren“, sagte ein Sprecher.

In diesem Zusammenhang verwies die HK auf diverse andere Verfahren, die sich gegen eine Inanspruchnahme der Versicherung ausgesprochen hätten. Sie nannte die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Juli 2020 (20 W 21/20), des Landgerichts Ellwangen vom 17. September 2020 (3 O 187/20) und des Amtsgerichts Darmstadt vom 26. August 2020 (306 C 139/20).

Erfolgsaussichten weiter unbestimmt

In ähnlicher Weise kommentiert auch die Allianz Versicherung auf Anfrage ihre Entscheidung, sich mit dem Gastwirt „Paulaner am Nockherberg“ zu vergleichen. Bei allen Gerichtsverfahren komme es stets auf den Einzelfall und insbesondere auf die konkreten Versicherungs-Bedingungen und die jeweilige behördliche Anordnung an.

Zudem gebe es bislang noch kein Urteil in einem Fall, in dem Versicherungs-Bedingungen der Allianz zugrunde lagen. „Grundsätzlich sind wir weiterhin der Meinung, dass kein Versicherungsschutz besteht“, sagte ein Sprecher der Allianz.

So bangen weiterhin Restaurants, Hotels, Fitness-Center oder Kindergärten darum, vor Gericht Recht zu bekommen. „Während in manchen Fällen die Sache klar ist und der Versicherungsschutz eindeutig besteht oder ausgeschlossen ist, gibt es eine Vielzahl von Versicherungs-Bedingungen, die Raum für Interpretation lassen“, sagte Dr. Philipp Sahm von der Kanzlei Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Die Gerichte urteilen über die gleichen Versicherungs-Bedingungen unterschiedlich. Rechtsanwalt Dr. Philipp Sahm

AGB-rechtliche Prüfung noch nicht bei allen Landgerichten

Diese Unsicherheit werde auch so schnell nicht verschwinden. „Denn die Gerichte urteilen über die gleichen Versicherungs-Bedingungen unterschiedlich, wie die Urteile etwa der Landgerichte München, Ellwangen-Jagst oder Oldenburg zeigen“, so Sahm.

Es gebe nicht nur Unterschiede der Vertragsbedingungen zwischen den Versicherungen, sondern es könnten sich auch die Vertragsbedingungen bei ein und demselben Versicherer unterscheiden.

Nach Meinung von Wilhelm würde die „gebotene sorgfältige“ AGB-rechtliche Prüfung der Listen-Klausel leider noch nicht von allen Landgerichten praktiziert. Dadurch komme es immer wieder auch zu Entscheidungen zugunsten der Versicherer.

„Der Wortlaut der entsprechenden Klausel der Helvetia beispielsweise ist völlig identisch mit der vom LG München für unwirksam erklärten Klausel der Haftpflichtkasse“, so der Anwalt.

Gleiche Klausel anders bewertet

Trotzdem hatte beispielsweise das Landgericht Oldenburg eine Klage eines Gastwirtes gegen die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG (13 O 2068/20) abgewiesen (Medienspiegel 15.10.2020).

Die Allianz verfolgt hingegen nach Meinung der Juristen eine in Massenverfahren typische Strategie. „Sie besteht darin, negative „Leuchtturm-Entscheidungen“ zu verhindern, die weitere Betroffene zu einer Klage verleiten könnten“, erläutert Experte Sahm.

Bisher haben gegen die Allianz über 100 Kunden geklagt, wie die Assekuranz auf Anfrage bestätigt. Bundesweit stehen Hunderte von Prozesse gegen verschiedene Versicherer an. Alleine beim Landgericht München I sind bisher 88 Klagen zur BSV eingegangen.

Daher rechnet die E+S Rückversicherung AG damit, dass aus den bundesweiten Betriebsschließungen in Deutschland ein Marktschaden von bis zu 1,25 Milliarden Euro entstehen könnte.

Es ist schade, dass Versicherungsnehmer erst Klagen müssen, bevor die Allianz bereit ist, den Einzelfall wirklich zu prüfen. Rechtsanwalt Dr. Mark Wilhelm

Signal zum Vergleich auf breiter Front?

Auf der anderen Seite ist die Bereitschaft der Allianz, sich mit Betroffenen zu vergleichen. Das geschieht wohl deutlich über dem bayerischen Modell, das eine Kulanzleistung von 15 Prozent vorsieht. Möglicherweise ist das ein Signal an die Branche, die ablehnende Haltung aufzugeben.

„Es ist schade, dass Versicherungsnehmer erst Klagen müssen, bevor die Allianz bereit ist, den Einzelfall wirklich zu prüfen und mit dem Versicherungsnehmer ins Gespräch zu gehen“, so Wilhelm. Noch im Frühjahr habe die Allianz alle außergerichtlichen Gesprächsangebote kategorisch abgelehnt.

Versicherungsmakler Ulrich Hähnel von der Hähnel Assekuranzmakler GmbH & Co KG betreut 80 Kunden mit einer BSV-Policen. Auch er hofft, dass die Haftpflichtkasse und der Rückversicherer ihre Verweigerungshaltung aufgeben würden und auf die Kunden zugingen. Hähnel: „Die Allianz hat es vorgemacht.“