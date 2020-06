Betriebsschließung in Pandemiezeiten: Was sagt das VVG?

15.6.2020 – Wer als Versicherungsnehmer in Zusammenhang mit Betriebsschließungen Ansprüche stellt, darf nicht gegen die Obliegenheiten verstoßen, die ihm das VVG auferlegt. Sonst könnte der Versicherer leistungsfrei ausgehen. Laut Versicherungsvertrags-Gesetz könnten auf diesen auch Ersatzansprüche des Versicherten übergehen. Im Rahmen der Schadenabwicklung sollten diese Aspekte mit dem Versicherer geklärt werden, schreibt der Jurist Thomas Leithoff in seinem Gastbeitrag.

Seit einigen Wochen wird die Diskussion geführt, ob aus Versicherungsverträgen, die den Schaden durch Betriebsschließung während einer Pandemie versichern, Leistung verlangt werden kann (VersicherungsJournal Archiv). Die Antworten werden so unterschiedlich lauten wie die Bedingungen der jeweiligen Tarife.

Soweit ersichtlich, wird jedoch nicht diskutiert, ob aus § 56 IfSG möglicherweise ein Anspruch des Versicherungsnehmers gegen die Behörde besteht, die den Lockdown in seinem Bundesland angeordnet hat.

Gesetzlicher Ersatzanspruch kann auf den Versicherer übergehen

Thomas Leithoff (Archivbild: Lier)

Was hat das nun mit dem Versicherungsvertrags-Gesetz zu tun?

§ 56 Absatz 1 Satz 1 IfSG sieht Folgendes vor: Es erhält derjenige eine Entschädigung in Geld, wer als Ausscheider, Ansteckungs- oder Krankheitsverdächtiger oder sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 IfSG Verboten beim Ausüben seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt. Verbote der Ausübung der Erwerbstätigkeit wurden branchenweit ausgesprochen.

Gemäß § 86 Absatz 1 VVG geht ein Anspruch des Versicherungsnehmers gegen einen Dritten auf den Versicherer über, soweit dieser den Schaden ersetzt. Gemäß § 86 Absatz 2 VVG hat der Versicherte seinen Ersatzanspruch oder ein Recht, das zur Sicherung dieses Anspruchs dient, unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren. Bei einer Durchsetzung durch den Versicherer hat er soweit erforderlich mitzuwirken.

§ 56 IfSG ist ein solcher gesetzlicher Ersatzanspruch, der auf den Versicherer übergehen kann.

WERBUNG

Versicherungsnehmer muss seinen Obliegenheiten nachkommen

Für die Versicherungsnehmer, die einen Anspruch aus ihrem Versicherungsvertrag geltend machen, wird § 86 VVG eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen können. Sie werden den Anspruch auf Entschädigung aus § 56 IfSG anmelden müssen, um ihrer Obliegenheit gemäß § 86 Absatz 2 VVG nachzukommen.

Werden die in dem Paragrafen 86 Absatz 2 VVG geregelten Obliegenheit unterlassen, so orientieren sich die Folgen daraus an § 28 Absatz 2 VVG. Unter Umständen führt dies zur Leistungsfreiheit für den Versicherer. Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers stehen Kürzungen an.

Wer sich zum Durchsetzen seines Anspruchs gegenüber dem Versicherer professioneller Hilfe bedient, wird sich kaum dafür entschuldigen können, dass er den Anspruch gegenüber der Behörde nicht geltend gemacht hat.

Mit Versicherer klären, ob ein Anspruch besteht

Denjenigen, die einen Anspruch aus ihrem Versicherungsvertrag wegen Betriebsschließung während der Pandemie stellen, sollten im Rahmen der Schadenabwicklung mit dem Versicherer klären, ob ein Anspruch aus § 56 IfSG geltend gemacht werden soll. Die Frist, innerhalb der der Anspruch nach diesem Paragraphen vorgebracht werden soll, beträgt zwölf Monate (§ 56 Absatz 11 Satz 1 IfSG).

Es spricht nämlich nicht nur der Wortlaut des Infektionsschutz-Gesetzes für einen entsprechenden Anspruch. Auch die Entscheidung des Landgerichts Mannheim (Urteil vom 29. April 2020, 11 O 66/20) legt nahe, dass eine Wertung der Entschädigungsregelung im IfSG und in entsprechend formulierten Versicherungsverträgen zum gleichen Ergebnis kommt (20.5.2020).

Die Richter dort hatten festgestellt, dass bei einem allgemeinen Verweis auf das IfSG auch gegen das neue Coronavirus Schutz besteht. Auch die behördliche Schließungsanordnung sahen sie als ausreichend für den Versicherungsschutz an.

Thomas Leithoff

Der Autor ist Jurist und leitet den Bereich Recht beim Versicherungsmakler Impuls Finanzmanagement AG.