Betriebsschließung: Entschädigung für Hotels problematisch

5.3.2021 – Wurden Unternehmen im Lockdown nicht ganz geschlossen, greift die Betriebsschließungs-Versicherung möglicherweise nicht. Es gibt aber sehr unterschiedliche Teilöffnungen. Insgesamt bleiben die Erfolgsaussichten für klagende Unternehmen unsicher. Die Zahl der Urteile spielt aber keine Rolle, sondern ihre Qualität. Und hier könnte der Bundesgerichtshof seine Versicherungsnehmer-freundliche Rechtsprechung fortsetzen. Unbill droht den Assekuranzen auch durch ein Gutachten. Es hält die „Bayerische Lösung“ über Jahre hinweg für angreifbar.

Hotels könnten es deutlich schwerer haben, eine Corona bedingte Entschädigung aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) zu erhalten. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Augsburg hervor (095 O 2144/20).

Betroffen ist die Axa Versicherung AG. Es soll um eine Entschädigung von 780.000 Euro gehen. Die Gesellschaft wollte zum Urteil aber keine Stellung nehmen.

Faktische Betriebsschließung reicht nicht

Der Anspruch des Hotels scheitert nach Meinung der Richter daran, dass das Hotel in den beiden Lockdowns – April bis Mai und ab November 2020 – nicht in vollem Umfang durch die Behörden geschlossen wurde.

So führt das Gericht aus: „Durch die Maßnahmen im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie war durchgängig ein Hotelbetrieb möglich – lediglich die Beherbergung von Gästen, die zu privaten touristischen Zwecken unterwegs waren, war untersagt.“

Das Gericht ließ die Ausführungen des Hotelbetreibers, dass die maximale Auslastung von durchschnittlich unter zehn Prozent in den betroffenen Zeiträumen einer faktischen Betriebsschließung gleichgekommen sei, nicht gelten. Die Richter sehen hier einen großen Unterschied zu gastronomischen Betrieben.

Bei Gaststätten und Restaurants sei das Bewirten und Verköstigen jeglicher Gäste im versicherten Betrieb untersagt. Das bedeute, dass sie in ihrem Kernbetrieb – dem Aufenthalt von Gästen im Inneren der Gaststätte, Bewirtung und Verköstigung im Inneren der Gaststätte – umfänglich getroffen wurden. Ein Außerhausverkauf wird nicht als schädlich angesehen.

Aus dem Notbetrieb wurde einer Kita ein Strick gedreht

Eine ähnliche Entscheidung hatte schon das Landgericht München I (12 O 7208/20) gegen die Kindertagestätte Cocon Kids GmbH getroffen. Hier hatte die Haftpflichtkasse VVaG gewonnen, weil das Unternehmen wegen eines behördlich angeordneten Notbetriebes nicht zu 100 Prozent geschlossen gewesen war (18.9.2020).

Daher will die Kita gegen das Urteil vor dem Oberlandesgericht in München in Berufung gehen. Das bestätigte Dr. Alexandra Bergmann von der Kanzlei Hupe Gantenberg, die die Cocon Kids gegen den Versicherer vertritt. Die Richter hätten den privaten Betreibern der Kindertagesstätte aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Notbetrieb einen Strick gedreht, so die Anwältin.

Demgegenüber haben immer wieder Gastronomen gegen die Versicherer gewonnen (3.8.2020) oder einen Vergleich erzielt (22.1.2021). Problematisch ist es daher, die derzeit ergangenen Urteile einfach auszuzählen.

Das hätte etwa die Rechtsprechungs-Übersicht zur Betriebsschließungs-Versicherung von Coco Mercedes Tremurici von April 2020 bis 20. Januar 2021 in der Zeitschrift Recht + Schaden (2/2021) nahelegen könnte. Danach wurde nämlich nur in zehn Verfahren ein Anspruch auf Versicherungsleistung ganz oder überwiegend bestätigt.

Qualität der Entscheidungen ist wichtig

Philipp Sahm (Bild: Breiten Burkhardt)

In 52 Fällen lehnten die Gerichte den Anspruch hingegen ab. Zum einen erfasst die Übersicht längst nicht alle Entscheidungen, zum anderen gibt es etliche Bedingungswerke, sogar mehrere bei einzelnen Assekuranzen und die Situation der Versicherten ist jeweils individuell zu betrachten.

Außerdem versuchen Versicherer Urteile zu verhindern, wenn es Indizien für eine Niederlage vor Gericht gibt.

Das gilt vor allem für den Marktführer Allianz Versicherungs-AG.

„Die Allianz verfolgt eine in Massenverfahren typische Strategie. Sie besteht darin, negative ‚Leuchtturm-Entscheidungen‘ zu verhindern, die weitere Betroffene zu einer Klage verleiten könnten“, bewertet Rechtsanwalt Philipp Sahm von der Kanzlei Breiten Burkhardt die Strategie des Versicherers.

Die Erfolgsaussichten von Klagen sind ungewiss

Christian Armbrüster (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Die Gerichte sehen sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bedingungswerke konfrontiert. Dies führt dazu, dass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum generalisierende Aussagen über die Erfolgsaussichten von Klagen treffen lassen, erläutert Professor Dr. Christian Armbrüster von der Freien Universität Berlin auf Anfrage.

Er stellt fest, dass Landgerichte zwar überwiegend zu Lasten der klagenden Versicherungsnehmer urteilen würden. Doch gerade diese Urteile seien nicht selten „erstaunlich knapp“ begründet. Das Gegenteil sei bei Urteilen der Fall, bei denen die Kläger gegen die Assekuranzen gewinnen.

BGH dürfte Grenzen bestimmen

Armbrüster: „Klarheit wird insoweit letztlich nur der BGH schaffen können.“ So könne das höchste Zivilgericht Deutschlands vor allem die Frage klären, wie klar die Grenzen des Schutzes in den Bedingungen gefasst werden müssen.

Nach Ansicht einiger Landgerichte – die Armbrüster für zutreffend hält – genügt es nicht, wenn dem Versicherungsnehmer lediglich eine lange Liste mit Fachausdrücken mitgeteilt wird, ohne hinzuzufügen, dass es Fälle gibt, die dort nicht verzeichnet sind, in denen es aber dennoch zu einer Betriebsschließung kommen kann.

„Der BGH wird in diesem Punkt nach meiner Einschätzung strenger – und damit Versicherungsnehmer-freundlicher – urteilen“, so Armbrüster.

Bayerische Lösung rechtlich angreifbar

Hans-Peter Schwintowski (Archivbild: Brüss)

Nach einem Rechtsgutachten von Professor Dr. Hans Peter Schwintowski von der Humboldt Universität zu Berlin ist die sogenannte Bayerische Lösung (29.4.2020) rechtlich angreifbar.

„Sie ist nicht redlich, nicht ehrlich und nicht im bestmöglichen Interesse der Versicherungsnehmer“, stellt Schwintowski in einem Vortrag fest.

So hätten die Versicherer treuwidrig gehandelt, weil sie ihre überlegende Sach- und Rechtskenntnis zum Nachteil des Kunden ausnutzen würden. Es sei treuwidrig, wenn die Versicherer bei einer BSV nicht auf die völlig unklare Rechtslage und die strittigen Punkte hinsichtlich des Deckungsschutzes hinweisen würden.

Die Versicherer würden bei der Bayerischen Lösung den Eindruck erwecken, als stünde objektiv fest, dass Einbußen aus Betriebsschließungen nicht versichert sind. „Um diesen Eindruck zu unterstreichen, weisen Assekuranzen daraufhin, dass zahlreiche Gespräche unter Einbeziehung staatlicher Stellen und wichtiger Interessenverbände geführt wurden“, so Schwintowski.

Anspruch verjährt erst Ende 2024

Dies sei missverständlich und folglich nicht redlich, denn inzwischen habe sich herausgestellt, dass viele Gerichte das Gegenteil annehmen.

Schwintowski: „Ein Vergleich, bei dem ein Kunde mehr als 85 Prozent seines Anspruchs verliert, darf nur dann angeboten werden, wenn geradezu sicher ist, dass der Kunde bei Nichtannahme quasi leer ausgehen würde.“

Der Jurist verwies darauf, dass der Anspruch auf Rückgängigmachung der Bayrischen Lösung erst am 31. Dezember verjährt.

Makler nicht in Haftung

Eine Haftung für Versicherungsmakler, die ihren Kunden die Bayrische Lösung empfohlen haben, sieht der Rechtswissenschaftler hingegen nicht. Es fehle an einer Pflichtverletzung und am Verschulden, weil die Vermittler die überlegene Sach- und Fachkunde der Bayrischen Staatsregierung und der beteiligten Verbände nicht infrage stellen konnten.

„Zudem ist durch den Ratschlag des Maklers kein Schaden entstanden, denn der Kunde hat einen Anspruch auf Rückgängigmachung des Vergleichs“, erläutert Schwintowski. Gerade mit diesem letzten Hinweis des Juristen dürfte die Prozesslawine rund um die BSV neuen Schub bekommen.