Betriebsschließung: BDVM schlägt Solidarfonds vor

30.3.2020 – Ein möglicher Schutz von Betriebsschließungen durch Versicherungen aufgrund des Corona-Virus hat nun Anwälte motiviert, ihre Dienste gegen Erfolgshonorar anzubieten. Damit wollen die Juristen möglichst viele Kunden gewinnen. Gleichzeitig steigern sie ihren Bekanntheitsgrad.

Schon seit Tagen erfährt die Betriebsschließungs-Versicherung eine stark gestiegene Aufmerksamkeit. Grund ist der Streit darüber, in welchen Fällen für die versicherten Betriebe Deckung in der Coronakrise besteht (VersicherungsJournal 27.3.2020, 25.3.2020).

Innerhalb von 24 Stunden hat die Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB über 100 Rückfragen, von Unternehmen bekommen, die ihre BSV überprüfen lassen möchten. Das berichtet Claudia Tödtmann auf ihrem Management-Blog für die Wirtschaftswoche.

Die Kanzlei bietet Unternehmern an, aufgrund einer Anfrage per E-Mail zu prüfen, ob ihre BSV aufgrund der Betriebsschließung infolge des Corona-Virus Deckung gewähren muss. Die Prüfung soll kostenfrei sein. Bei einem positiven Bescheid können Unternehmen den Fall an die Kanzlei übergeben. Sie wird dann auf Basis eines Erfolgshonorars tätig.

Sollten die konkreten Versicherungs-Bedingungen keinen Versicherungsschutz für den Seuchenfall enthalten, ist […] an eine Falschberatung durch den Versicherungsmakler zu denken. MZS Rechtsanwälte GbR

Rechtsanwälte bieten Hilfe zur Selbsthilfe für Corona-Opfer

Die Kanzlei MZS Rechtsanwälte GbR bietet eine kostenfreie Erstberatung zum Thema BSV-Deckung aufgrund von Corona an. Die Juristen verweisen dabei auch darauf, dass möglicherweise eine Haftung von Versicherungsmaklern wegen Falschberatung bestehen könnte.

So heißt es in einem „Expertentipp“: „Sollten die konkreten Versicherungs-Bedingungen keinen Versicherungsschutz für den Seuchenfall enthalten, ist im Übrigen an eine Falschberatung durch den Versicherungsmakler zu denken. Denn dieser hätte unter Umständen auf die Möglichkeit einer Versicherung gegen Seuchenschäden hinweisen müssen.“

Eine Checkliste und ein Musterformular für Gewerbetreibende, die Ansprüche aus der BSV aufgrund von Corona fordern möchten, hat die Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB entwickelt. Sie sollen „Hilfe zur Selbsthilfe“ ermöglichen. So hätten viele Hotels, Restaurant, Kitabetreiber, Handwerker, Ladenbetreiber und andere Gewerbebetriebe für den Fall einer Betriebsschließung vorgesorgt.

Musterbrief für Unternehmen

Nun würden sich die Fälle mehren, bei denen mit fragwürdigen Begründungen seitens der Versicherer die Leistung abgelehnt werde.

Fachanwalt Tobias Strübing, Partner bei Wirth-Rechtsanwälte rät: „Die ersten Schritte kann ein betroffenes Unternehmen eventuell noch allein gehen. Aber sobald die Ablehnung eines Versicherers eingeht oder irritierende Nachfragen gestellt werden, sollte unbedingt fachkundiger Rat eingeholt werden.“

Auch der Anwalt Dr. Knut Pilz von der Kanzlei Pilz Wesser & Partner Rechtsanwälte mbB schreibt: „Wir haben hier Mandate, welche diverse Versicherer betreffen und bei denen wir von einer Leistungspflicht ausgehen. Hierzu gehören etwa die Haftpflichtkasse Darmstadt und die Allianz.“ Beide Assekuranzen schließen eine Leistung nach eigenen Angaben nicht aus.

Die Betriebsschließungs-Versicherung ist […] in der Regel keine Pandemiedeckung. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Nur individuelle Schließung versichert?

Sie verweisen aber auf eine notwendige Einzelfallprüfung. „Wir leisten nur, wenn eine Behörde eine individuelle Schließung des Betriebes angeordnet hat“, stellt Stefan Liebig, Vorstand bei der Haftpflichtkasse VVaG klar.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) schreibt auf seiner Homepage: „Infektionsschutzgesetz und Versicherungsschutz gehen in der Regel von einer behördlichen Einzelverfügung aus, die auf die Krankheit oder den Krankheitserreger im betroffenen Betrieb abstellt.

Eine Pandemie oder die Schließung eines von Krankheit nicht betroffenen Betriebes aus Gründen der allgemeinen Sicherheit fallen üblicherweise nicht darunter. Die Betriebsschließungs-Versicherung ist daher in der Regel keine Pandemiedeckung.“ Doch fast immer gab es in der aktuellen Krise globale, überregionale Anordnungen der Behörden.

BDVM: sieht viele Versicherer bei Betriebsschließungs-Policen in der Pflicht

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Andere Versicherer verweisen darauf, dass sie in ihren Bedingungen die versicherten Krankheiten, für die Schutz besteht, festgelegt haben. Das neue Corona-Virus würde nicht dazu zählen.

Versicherungsmakler und Juristen glauben aber, dass viele Versicherer trotz einer Ablehnung leisten müssen. So ist der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) laut einem Statement vom 27. März bereits in zahlreichen Schreiben an diverse Versicherer dem Standpunkt entgegengetreten, dass aus der BSV nicht geleistet werden müsse.

„Wir haben insbesondere darauf verwiesen, dass nach unserer Meinung bereits die Auslegung der Bedingungen eine Einstandspflicht ergibt“, stellt der Geschäftsführender BDVM-Vorstand Dr. Hans-Georg Jenssen klar.

Sollte die Versicherungswirtschaft bei ihrer im Wesentlichen ablehnenden Haltung bleiben, wären zahlreiche Prozesse über mehrere Instanzen vorprogrammiert, fürchtet der BDVM. Der Verband wird in der Praxis durch die Aktivitäten viele Anwälte bestätigt). Daher fürchtet er nun einen schweren Imageschaden für die Branche.

Eine Vielzahl von Kunden […] werden ihr Vorurteil bestätigt sehen, wenn es darauf ankommt, leisten Versicherer eben doch nicht. Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand BDVM

Versicherungsmakler schlagen Solidarfonds vor

„Eine Vielzahl von Kunden, die von der Leistungsablehnung betroffen sind, werden ihr Vorurteil bestätigt sehen, wenn es darauf ankommt, leisten Versicherer eben doch nicht“, warnt Jenssen.

Daher schlägt der BDVM vor, unverzüglich einen Solidaritätsfond über „zum Beispiel 200 Millionen Euro“ zu gründen. Unternehmer, die diesen Fonds nutzen wollen, sollten dann auf eine Klage gegen ihren Versicherer verzichten. Konkret schlägt der BDVM vor, dass „kleine Betriebe 75 Prozent der denkbaren Ansprüche eines bestimmten Zeitraums erhalten und größere Betriebe nur 50 Prozent und die maximale Entschädigung überdies gedeckelt wäre.“

Der BDVM fordert den GDV auf, nun „schnell in die Pötte“ zu kommen. Am Kartellrecht dürfte ein solcher Fonds nach Meinung des BDVM nicht scheitern.