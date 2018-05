Betriebshaftpflicht: Wer die beste Schadenbearbeitung bietet

31.5.2018 – Drei Mal die Allianz, drei Mal die Haftpflichtkasse sowie jeweils einmal Markel, die NV Versicherungen, SV und Rhion bieten aus Vermittlersicht die beste Schadenbearbeitung in der Betriebshaftpflicht-Versicherung in verschiedenen Zielgruppen. Dies ist das Ergebnis einer Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben.

WERBUNG

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat unter ihren rund 2.850 Partnerbetrieben eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Betriebshaftpflicht-Versicherung (BHV) durchgeführt.

Die Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei aus ihrer Sicht für das Neugeschäft wichtigsten Anbieter für verschiedene Zielgruppen nennen (VersicherungsJournal 23.5.2018). Zudem sollten die Befragten bei den genannten Gesellschaften verschiedene Serviceaspekte wie etwa die Schadenbearbeitung bewerten (Schulnotenskala).

Je nach Zielgruppe haben sich bis zu 974 Makler an der bereits im vergangenen Jahr durchgeführten Umfrage beteiligt, deren Ergebnisse die Vema in der vergangenen Woche veröffentlicht hat.

Zum Teil große Unterschiede

Ergebnis: Die Schadenbearbeitung wird über alle Anbieter und Zielgruppen hinweg im Schnitt mit der Schulnote „gut“ bewertet, die Mittelwerte in den neun abgefragten Zielgruppen liegen alle um den Wert Zwei herum. Auffällig ist allerdings, dass je nach Zielgruppe die Bewertungen der Produktgeber einerseits sehr eng zusammenliegen, andererseits aber auch deutliche Abstände zu verzeichnen sind.

So beträgt etwa in der Zielgruppe Bauhaupt- und Baunebengewerbe der Abstand zwischen den besten (SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und Rhion Versicherung AG – Mittelwerte jeweils 1,91) und dem schlechtesten Anbieter nur 0,35 Punkte. In der Zielgruppe Heilnebenberufe schneidet Spitzenreiter die Haftpflichtkasse VVaG (Mittelwert: 1,47) hingegen um 1,0 Punkte besser ab als das Tabellenschlusslicht.

Haftpflichtkasse wird besonders gut bewertet

Die Haftpflichtkasse wird hinsichtlich der Schadenbearbeitung in den drei Zielgruppen, in denen sie zu den wichtigsten Anbietern für das Neugeschäft gehört, jeweils am besten bewertet (Mittelwerte zwischen 1,47 und 1,55).

In der Zielgruppe Heilwesen – Heilnebenberufe liegt die Gesellschaft aus Roßdorf bei Darmstadt um rund 0,4 Punkte vor dem ärgsten Konkurrenten. In der Zielgruppe Bürobetrieb, Handel und Handwerk sind es etwa 0,3 Punkte, in dem Kundenkreis Gastronomie sogar über 0,5 Punkte.

Weitere Spitzenreiter

In drei Zielgruppen kommt die Allianz Versicherungs-AG am besten weg. Im Bereich Heilwesen – Ärzte und Zahnärzte liegt der Mittelwert bei 2,03, im Segment Heilwesen – Tierärzte bei 1,95 und in Sachen Kfz-Handel und -Handwerk bei 1,93.

Im Kundenkreis IT-Unternehmen setzte sich die Markel International Insurance Company Ltd., Niederlassung Deutschland (Mittelwert: 1,84) hauchdünn gegen die Allcura Versicherungs-AG (1,86), die Württembergische Versicherung AG (1,89) sowie die Hiscox Europe Underwriting Ltd., Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland (1,92) durch.

Relativ eng ging es auch in der Zielgruppe Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe zu. Hier liegt der NV-Versicherungen VVaG (1,56) knapp vor dem Ostangler Brandgilde VVaG (1,63) und der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt (GHV Darmstadt – Mittelwert: 1,67).