Betrieblicher Skiausflug nicht abgesichert

28.5.2021 – Die Teilnehmer einer reinen Freizeit- und Erholungsveranstaltung stehen in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das gilt auch dann, wenn sie von ihrem Arbeitgeber finanziert und organisiert wird. So entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem Urteil vom 21. Mai 2021 (L 3 U 1001/20).

Der Kläger hatte zusammen mit Kollegen an einem von seinem Arbeitgeber initiierten „Firmenskitag“ in Österreich teilgenommen. Zu dieser Veranstaltung hatten sich nur 80 der mehr als 1.100 Betriebsangehörigen angemeldet und das, obwohl alle Beschäftigten eingeladen worden waren.

Der Skiausflug wurde vom Arbeitgeber organisiert und finanziert. Er übernahm die Kosten für den Skipass, für ein Mittagessen einschließlich Getränke sowie für eine Bahnfahrkarte.

Sehnenriss: Leistung der Berufsgenossenschaft gefordert

Ein wirkliches Vergnügen war der Ereignis für den Mitarbeiter jedoch nicht. Denn er zog sich bei einem Sturz einen teilweisen Sehnenriss an der linken Schulter zu. Der Verletzte beanspruchte daraufhin Leistungen der Berufsgenossenschaft. Sein Argument: Der Unfall habe sich im Rahmen einer betrieblichen Veranstaltung ereignet.

Der gesetzliche Unfallversicherer lehnte es jedoch ab, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Das begründete er damit, dass der Skiausflug angesichts der geringen Teilnehmerzahl nicht der Förderung der Verbundenheit der Belegschaft gedient habe. Im Vordergrund habe vielmehr das private Freizeitinteresse des skifahrenden Teils der Belegschaft gestanden.

Keine versicherte betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung

Dieser Argumentation schloss sich das Landessozialgericht Baden-Württemberg an. Das Gericht hielt die Klage des Verletzten gegen die Berufsgenossenschaft, wie bereits die Vorinstanz, für unbegründet.

Mit seiner freiwilligen Teilnahme an dem Firmenskitag habe der Kläger keine Pflicht aus seinem Beschäftigungs-Verhältnis erfüllt.

Die Skifreizeit sei auch nicht als versicherte betriebliche Gemeinschafts-Veranstaltung zu werten. Denn der Ausflug habe nicht der Förderung der Verbundenheit und des Gemeinschaftsgedankens zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten beziehungsweise der Beschäftigten untereinander gedient.

Geringe Teilnehmerzahl und Freizeitspaß

Die Einladung war erkennbar nur an den Personenkreis der Skifahrer unter den Mitarbeitern gerichtet und habe daher nur einen Teil der Belegschaft angesprochen. Das erkläre auch die im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft sehr geringe Teilnehmerzahl von gerade mal 80 Personen.

Dass für Nichtskifahrer ein Alternativprogramm, etwa in Gestalt von Wandern oder Rodeln, angeboten wurde, ergebe sich weder aus der Einladung, noch aus den per E-Mail verschickten Informationen für die angemeldeten Mitarbeiter.

Die Teilnehmer konnten im Übrigen zu dem Mittagessen, das ihr Arbeitgeber bezahlt hatte, nach Belieben kommen und gehen. Auch daraus ergebe sich, dass es mehr um einen Freizeitspaß als um die Stärkung des betrieblichen „Wir-Gefühls“ gegangen sei.

Die Teilnehmer einer reinen Freizeit- und Erholungsveranstaltung würden jedoch selbst dann nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, wenn diese von ihrem Arbeitgeber organisiert und finanziert werde.