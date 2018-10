Betriebliche Mobilität eröffnet neue Versicherungschancen

23.10.2018 – Betriebe haben aktuell einen deutlich stärkeren Fokus auf die betriebliche Mobilität ihrer Mitarbeiter. Ökologie und Flexibilität stehen dabei im Mittelpunkt. Telematiktarife werden von Ratgeberportalen abgelehnt. Ihr Potenzial ist aber gewaltig.

Umkämpft sind derzeit die Daten, die moderne Fahrzeuge speichern. Warum das so ist, erläuterte Stefan Schmuttermair, Referatsleiter der E+S Rück AG, Ende vergangener Woche auf der Tagung „Mobilität, Telematik, Fahrerassistenzsysteme“ des Veranstalters Management Center of Competence (MCC) (VersicherungsJournal 19.10.2018). So schätzt der Experte, dass der Marktwerkt dieser Mobilitätsdaten einen zweistelligen Milliardenbetrag ausmachen.

Dieser dürfte bald gehoben werden. Denn Schmuttermair geht davon aus, dass mittelfristig Telematikdaten direkt aus den Datenbanken der Hersteller bezogen werden. Damit wären die heutigen Telematikangebote der Kfz-Versicherer nur ein Zwischenspiel. Derzeit würde die präzise und umfangreiche Datengewinnung via verbauter Boxen oder OBD-Stecker im Markt in den Hintergrund treten.

Trend zur App-Telematiktarifen

„Um Interesse und Akzeptanz bei den Versicherungsnehmern zu erhöhen, geht der Trend zu App-basierten Lösungen“, so Schmuttermair. Das zeige beispielsweise der gerade gestartete „HDI Diamond Drive“-Telematiktarif der HDI Versicherungs-AG. Der App-Tarif soll zwar für junge Leute besonders attraktiv sein, kann aber in jeder Altersgruppe abgeschlossen werden.

Auch der Marktführer, die Huk-Coburg-Versicherungsgruppe, setzt ab dem ersten Quartal 2019 auf einen breiteren, für jedermann abschließbaren Fahrstiltarif. Derzeit hat der Versicherer den Vertrieb von „Smart Driver“, einen auf Boxen basierenden Telematiktarif, eingestellt (VersicherungsJournal 12.10.2018, 12.1.2017). Insgesamt lassen nun 75.000 junge Fahrer per Box ihren Fahrstil durch die Huk-Coburg prüfen.

Exakte Kilometerleistung im Trend

Der Versicherer will aber weiter an Telematik festhalten (VersicherungsJournal 19.10.2018). Künftig soll es jedoch eine einfachere Technik geben, die wie eine Vignette auf die Windschutzscheibe geklebt wird.

Die E+S Rück kann Erstversicherern jede Art von Telematiktarif anbieten. Im Trend liegt derzeit die exakte Erfassung der Kilometerleistung. Zudem kann die Regionalklasse prämienwirksam anhand der tatsächlich befahrenen Gebiete korrigiert werden.

Finanztip warnt

Hermann-Josef Tenhagen (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Finger weg“, ist derzeit die Empfehlung des Ratgeberportals Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, wenn es um Telematiktarife der Kfz-Versicherer geht. So warnt der Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen vor allem vor dem Tarif der Cosmos Versicherungs AG (Cosmosdirekt), bei dem unerwünschtes Fahrverhalten auch zu einer höheren Prämie führen kann.

Das könne vor allem für Fahranfänger teuer werden. Zudem könne grundsätzlich kaum ein Kunde die maximale Ersparnis erhalten. „Bei schlechten Voraussetzungen, wenn der Fahrer auf Nacht- und Stadtfahrten angewiesen ist, reicht auch der beste Fahrstil nicht aus“, stellte Tenhagen fest. Telematik sei weiterhin nur ein Nischenthema.

Lediglich 15 bis 20 Prozent der Zielgruppe entschieden sich für ein solches Angebot. Gleichzeitig wundert sich der Journalist darüber, dass die Versicherer nicht Daten zur Verhaltensänderung ihrer Kunden, vor allem der jungen Fahrer, veröffentlichen. Damit könnten Eltern motiviert werden, solche Angebote für ihre Kinder zu bestellen.

Mitarbeitermobilität wird zum Thema

Große Veränderungen gibt es derzeit in der Mitarbeitermobilität. „Sie ist derzeit vor allem durch den Fachkräftemangel und die Digitalisierung getrieben“, sagte Johannes Auge, Geschäftsführer der B.A.U.M. Consult GmbH. Das Unternehmen berät neuartige Mobilitätskonzepte. Flexible Arbeitszeiten und -orte sowie eine stärkere Mitarbeiterorientierung würden den Wandel beschleunigen.

Zudem sei Umweltverträglichkeit ein Motor der Veränderung. „Während wir früher ökologisches Denken kaum in die Betriebe bekamen, rufen heute Handwerker an und wollen wissen, wie sie sich aufstellen sollen, um nicht von Fahrverboten bedroht zu sein“, so Auge. Auch Fahrtenvermeidung wird für viele Unternehmen einfacher.

Johannes Auge (Bild: Schmidt-Kasparek)

So können Anfahrtswege vermieden werden, wenn die Belegschaft grundsätzlich zwei Tage pro Woche im Homeoffice verbringt. Dabei rät Auge den Unternehmen, ein ganzheitliches Mobilitätsmanagement einzuführen. „Es könne nicht sein, dass der Fuhrparkleiter geknebelt werde, um seine Flotte effizient zu nutzen, auf der anderen Seite aber Privatfahrten mit 30 Cent pro Kilometer abgerechnet werden“, warnte der Berater.

Neue Risiken

Für Flottenversicherer dürfte der Wandel in der betrieblichen Mobilität vollkommen neue Risiken, aber auch Chancen eröffnen. So gebe es derzeit einen sehr starken Trend zum Dienstfahrrad. Auch hierfür müsse es Versicherungsschutz geben. Gleichzeitig sei die Elektromobilität in jedem Unternehmen „ein Renner“. B.A.U.M. Consult hat dafür testweise auch schon eine eigene Ladesäule installiert.

Gleichzeitig gäbe es immer mehr Vermischungen zwischen privaten und geschäftlichen Fahrten. Fuhrparks könnten zu einer besseren Auslastung kommen, wenn Dritten der Zugang eingeräumt werde. Auch hier sieht Auge mögliche Geschäftsmodelle für Assekuranzen. Das gleiche gelte für Carsharing. Heutige Fahrzeuge seien in Wirklichkeit „Stehzeuge“, da sie 23 Stunden am Tag geparkt würden.

Für die künftig autonom fahrenden Autos sei Geschwindigkeit kein Thema mehr. „Wer nicht fahren muss, kann in dieser Zeit arbeiten“, so Auge. Daher werde Geschwindigkeit einen ganz anderen Stellenwert bei der individuellen Fahrt erhalten.