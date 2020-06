Betriebliche Altersvorsorge: Zweifel am BRSG nehmen zu

9.6.2020 – In größeren Betrieben des Mittelstands sorgt mittlerweile jeder zweite Beschäftigte für den Ruhestand über den Arbeitgeber vor. Die Skepsis gegenüber Neuerungen aus dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz steigt aber, wie eine Studie der Generali Deutschland zeigt. Bei den Durchführungswegen dominiert nach wie vor die Direktversicherung mit großem Abstand. Welche Spuren die Coronakrise im bAV-Geschäft hinterlässt, ist noch unklar.

Je größer das Unternehmen ist, desto höher ist die Anzahl der Mitarbeiter, die für die Rente mit einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sparen. Nachholbedarf besteht nach wie vor bei kleineren Betrieben. Daran hat auch das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) bisher nichts geändert.

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Untersuchung „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2020“ des F.A.Z.-Instituts für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH im Auftrag der Generali Deutschland AG. Die Auswertung führen die Unternehmen seit 2012 als Studienreihe durch.

Angaben zur Methodik

Grundlage ist eine Umfrage nach der Cati-Methode unter 201 Personal-Verantwortlichen mit bAV-Zuständigkeit aus deutschen Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern. Die Befragung durch die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH fand im Januar statt und wertet somit das Betriebsrentengeschäft 2019 aus.

Die Manager wurden in den Interviews zu aktuellen bAV-Entwicklungen, ihrem Bedarf an Produkten und Services ihrer Firmen befragt.

In großen Betrieben sorgt jeder Zweite vor

Der Anteil der Mitarbeiter, die über die Firma für den Ruhestand sparen, ist in größeren Betrieben mit 250 bis 500 Mitarbeitern besonders hoch. Dort sorgt mittlerweile jeder zweite Beschäftigte (50 Prozent) über den Arbeitgeber für das Alter vor.

Auch der Wert für die mittelgroßen Betriebe mit 100 bis unter 250 Mitarbeitern sei mit 46,8 Prozent „leicht überdurchschnittlich hoch“, heißt es in den Studienunterlagen. Allein der Vergleichswert für kleinere Betriebe mit 50 bis unter 100 Mitarbeitern fällt laut der Auswertung mit 39,9 Prozent geringer aus.

Damit sei der Nachholbedarf In den kleineren Betrieben bei der bAV noch am höchsten. Gestiegen sei mit 58,6 Prozent insbesondere die Marktdurchdringung in der Führungsetage. Das entspricht einem Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Die Befragung aus dem Vorjahr ergab, dass fast jeder zweite Mittelständler sein eigenes Portfolio mit den Möglichkeiten des BSRG ausbauen wollte (VersicherungsJournal 9.5.2019). 2018 war der Anteil nur halb so groß, vor drei Jahren lag er nur bei sieben Prozent (20.3.2018).

Mehr Zweifel am BRSG

Die Skepsis bei den Personalmanagern im Mittelstand steigt wieder: Sie beurteilen die Möglichkeiten für positive Wirkungen des BRSG auf die Vorsorgeaktivitäten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern schlechter als noch im Vorjahr.

Zwar erkannten die bAV-Verantwortlichen 2019 „größere finanzielle Spielräume der Beschäftigten in der Vorsorge, aber auch ein geringeres Interesse der Mitarbeiter an selbst finanzierter Altersvorsorge“, schreiben die Studienautoren in ihrer Auswertung. Das gelte vor allem für die Arbeitnehmer mit geringen Einkommen. Insgesamt sehen größere Betriebe in dem Gesetz mehr Potenzial als kleinere Firmen.

Die Chancen für eine Vorsorge ohne Garantien bewerten die Befragten als gering. Das trifft vor allem auf die Belegschaften kleinerer Unternehmen zu. Nur drei Prozent der bAV-Verantwortlichen gehen laut Studie davon aus, dass mehr als 50 Prozent der eigenen Mitarbeiter Produkte ohne Garantien nachfragen werden.

Studie bAV im Mittelstand (Bild: Generali Deutschland, F.A.Z.-Institut)

Wenn Mitarbeiter und Chef gemeinsam sparen

Von den drei Finanzierungsvarianten für die bAV im Mittelstand (gemischte bAV-Finanzierung; arbeitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung und rein arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente) legen Modelle zu, die auf einer gemischten Finanzierung aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen basieren.

Die gemeinsame Finanzierung von Chef und Mitarbeiter steigt im Vergleich zu 2018 um vier Prozentpunkte auf 76 Prozent. Die arbeitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung blieb im Vergleich zu 2018 stabil bei einem Anteil von 44 Prozent der befragten Betriebe.

„Die rein arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente weist erstmals seit drei Jahren mit 29 Prozent wieder einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr auf“, so die Studienautoren. Dieses Plus betrage drei Prozentpunkte. Warum der Zuspruch hier steigt, beantwortet die Auswertung nicht.

Direktversicherung liegt weit vorne

Bei den Durchführungswegen liegen Direktversicherung und Pensionskasse im Mittelstand vorne. 84 Prozent der befragten Betriebe haben eine Direktversicherung im bAV-Portfolio, 57 Prozent eine Pensionskasse.

Pensionskassen und Direktversicherung bewegen sich laut der Studienreihe auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Vor allem Betriebe mit 100 bis 500 Beschäftigten bieten ihren Mitarbeitern die Durchführung über eine Pensionskasse an.

Dahinter führt die Studie mit Abstand andere Durchführungswege auf: die Unterstützungskasse (32 Prozent), die Direktzusage (32 Prozent), branchen- und tarifvertragliche Versorgungspläne (28 Prozent) sowie der Pensionsfonds (17 Prozent).

2020: Massive Einbrüche durch Corona

Die Umfrage im Auftrag der Generali befasst sich mit Einschätzungen der Manager im Mittelstand zu 2019, also vor der Coronakrise. Wie sich das Neugeschäft unter Einfluss der Pandemie entwickeln wird, dazu gibt es bisher nur erste Eindrücke.

Große Maklerpools sprechen bereits von „harten Einbrüchen“ in dieser Sparte. „Wir gehen davon aus, dass insbesondere das bAV-Neugeschäft deutlich von der Rezession betroffen sein wird“, erklärte Rolf Schünemann, Vorstandschef der BCA AG, gegenüber dem VersicherungsJournal (26.5.2020).

Bestandserhalt derzeit im Vordergrund

Die Krise treffe aber nicht alle Branchen gleich, schränkte Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH ein.

„Wir sind zuversichtlich, dass bestimmte Unternehmen aus den Sektoren wie der IT oder dem Handwerk in der zweiten Jahreshälfte an ihren bAV-Plänen festhalten werden. Sicherlich sieht das zum Beispiel im Tourismus- und Gastronomiegewerbe vergleichsweise anders aus“, so Porazik.

Wie sich die Versicherer in der Coronakrise um den Bestandserhalt auch im Betriebsrentengeschäft bemühen, zeigte eine Umfrage des VersicherungsJournals (3.6.2020). Die Hilfestellungen umfassen zinslose Stundungen, Beginn- und Ablaufverlegung sowie vereinbarte Beitragsreduzierungen und -freistellungen.