Betriebliche Altersversorgung der Dax-Konzerne im Minus

29.3.2019 – Laut einer Modellrechnung von Willis Towers Watson haben die Dax-Unternehmen mit ihren Pensionsvermögen im Jahr 2018 eine Rendite von minus 1,7 Prozent erwirtschaftet. Die Pensionsverpflichtungen sanken um 4,7 Prozent auf 364 Milliarden Euro. Etwas stärker gaben die Pensionsvermögen nach: um 5,4 Prozent auf 244 (Vorjahr: 258) Milliarden Euro. Der spezifische Ausfinanzierungsgrad blieb trotz der Verluste nahezu stabil bei 67 Prozent. Das BRSG wird weiterhin kritisch diskutiert.

Wie sie die Versorgungswerke der größten börsennotierten Aktiengesellschaften in Deutschland entwickelt haben, zeigt die Studie „Dax Pensionswerke 2018“ der Versicherungsberatung Willis Towers Watson GmbH (WTW).

Das Umfeld war gekennzeichnet durch Kursverluste in deutschen Aktienindex Dax von über 18 Prozent und den nochmaligen Rückgang der Renditen deutscher Anleihen bester Bonität.

Dies schlug sich im Ertrag der Pensionsvermögen der untersuchten Dax-Unternehmen nieder. Nach plus 7,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 gingen in 2018 statt der geplanten 5,2 Milliarden Euro Zuwachs 4,4 Milliarden Euro verloren. Die um Währungseffekte bereinigte Rendite betrug minus 1,7 Prozent. Im Vorjahr lag der Wert noch bei plus 2,9 Prozent.

Die jetzt genannten Vorjahreswerte weichen von den vor einem Jahr gemeldeten Angaben (VersicherungsJournal 2.2.2018) ab. Die Gründe sind, dass die ursprünglich nur vorläufigen Zahlen nun durch die inzwischen vorliegenden endgültigen ersetzt wurden und zudem die Zusammensetzung der Dax-Unternehmen geändert wurde.

Aktienanteil verhagelte das Ergebnis

Der Anteil der Anleihen am Planvermögen für Pensionsverpflichtungen ist seit 2011 von 61 Prozent auf nun 49 Prozent gesunken. Er bildet damit aber weiterhin die stärkste Anlageklasse. Weitere Investments folgen mit 28 Prozent auf Platz zwei. Dahinter verbergen sich insbesondere alternative Anlagen, wie beispielsweise Private Equity, Hedgefonds oder Infrastruktur.

Der Aktienanteil sank leicht von 20 Prozent auf 19 Prozent. International sind Unternehmen risikofreudiger und zu durchschnittlich 40 Prozent in Aktien investiert. Immobilien wurden von drei auf vier Prozent aufgestockt.

Ausfinanzierung bleibt langfristig stabil

Die Pensionsverpflichtungen der Dax-Unternehmen sind 2018 um 4,7 Prozent auf 364 (Vorjahr: 382) Milliarden gesunken. Etwas stärker gaben die Pensionsvermögen nach: um 5,4 Prozent auf 244 (Vorjahr: 258) Milliarden Euro. Insgesamt wurden 2018 rund 11,8 Milliarden Euro in die Pensionswerke dotiert – etwas weniger als 2017 (13,0), aber mehr als 2016 (10,6 Milliarden Euro).

Mit 2,9 Milliarden Euro hat die Deutsche Telekom ihrem Pensionsvermögen die höchste Summe zugeführt. Danach folgen Siemens mit 2,8 Milliarden Euro, E.ON mit 0,9 sowie Volkswagen und Daimler mit jeweils 0,7 Milliarden Euro. Im Durchschnitt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf rund 15 Prozent und die Pensionsvermögen auf rund zehn Prozent der Bilanzsumme der Dax-Unternehmen.

Der spezifische Ausfinanzierungsgrad blieb trotz der Verluste nahezu stabil. Er sank 2018 im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 67 Prozent. Die unbedeutende Veränderung dieses Werts (Quotient aus Planvermögen und Pensionsverpflichtungen) zeigt nach WTW-Meinung, dass die Unternehmen ihre bAV-Finanzierungsstrategie fundiert entwickelt haben.

Neue BRSG-Möglichkeiten sind wenig attraktiv

Laut Studie plant jedes zweite Unternehmen, seine bAV auszubauen oder anzupassen. Bei der Umsetzung des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BRSG) hätten die Arbeitgeberzuschüsse zur Entgeltumwandlung und die Nutzung der neuen steuerlichen Freibeträge Priorität.

Bei der viel diskutierten, neuen reinen Beitragszusage zeigten sich die Unternehmen bislang sehr verhalten. Auch die Möglichkeit des Opting-out auf tariflicher Basis werde kaum genutzt. Insgesamt sieht WTW die Chancen des BRSG, seine Ziele zu erreichen, eher skeptisch oder nur verhalten optimistisch.

Die Komplexität sei weiterhin hoch, „alte Baustellen“ nicht beseitigt. Kritisiert werden unverändert der überhöhte steuerliche Rechnungszins sowie die Doppelverbeitragung. Mit dem Thema „Rechnungszins“ muss sich nun sogar das Bundes-Verfassungsgericht beschäftigen.