Bestandsgewinner und -verlierer unter den größten Lebensversicherern

23.10.2025 – Die Allianz verteidigte die Spitzenposition in der Rangliste nach Vertragsbestand. Dank des einzigen Zuwachses unter den Branchenschwergewichten baute sie den Vorsprung auf die R+V an zweiter Stelle aus. Am stärksten büßten Ergo und Proxalto ein. Erstere fiel hinter die Debeka auf Position fünf zurück. Dies zeigt der Map-Report 941.

Im vergangenen Jahr ist der Bestand an Hauptversicherungen um 1,4 Prozent auf 80,26 Millionen gesunken. Dies geht aus der im Mai vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“ (VersicherungsJournal 22.5.2025) hervor. Das Minus fiel damit dreimal so stark aus wie ein Jahr zuvor.

Nur Allianz mit Bestandsausbau

Unter den Lebensversicherern mit Beständen von mindestens zwei Millionen Verträgen konnte laut dem Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ lediglich ein Platzhirsch gegen den Branchentrend zulegen.

Dies war die Allianz Lebensversicherungs-AG, die etwa 46.800 Policen hinzugewann. Bereits im vorangegangenen Jahr war der Marktführer (2.9.2025) gewachsen, wie seinerzeit auch zwei weitere Marktgrößen (7.11.2024).

Die Marktgrößen mit den stärksten Bestandsverlusten

Die neun anderen Branchenriesen hatten Ende 2024 weniger Verträge im Portfolio als ein Jahr zuvor. Am stärksten verloren wenig überraschend die beiden Run-off-Gesellschaften Ergo Lebensversicherung AG und Proxalto Lebensversicherung AG. Erstere büßte fast 187.000 Verträge ein, Letztere rund 161.800.

Für die R+V Lebensversicherung AG errechnet sich ein Minus von über 81.000 Policen. Um gut 58.000 bis fast 54.300 Kontrakte schrumpften die Bestände der drei Platzhirsche Debeka Lebensversicherungsverein a.G., Provinzial Lebensversicherung AG und Targo Lebensversicherung AG.

Rückgänge im niedrigen fünfstelligen Bereich hatten die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG zu verzeichnen.

Allianz vergrößert Vorsprung

In der Rangliste festigte die Allianz die Spitzenposition und vergrößerte den Abstand auf die R+V um rund 128.000 auf etwa 6,3 Millionen Verträge. Die Wiesbadener liegen aufgrund der höheren Einbußen mit 5,36 Millionen nur noch etwa 118.000 Kontrakte vor der Generali.

Die Debeka schob sich durch den deutlich kleineren Bestandsabrieb (auf knapp 3,06 Millionen Verträge) an der Ergo vorbei auf Position vier. Dabei wandelten die Koblenzer einen Rückstand von 9.000 in einen Vorsprung von fast 139.000 Policen um.

An sechster Stelle liegt weiterhin die Proxalto mit einem Bestand von 2,71 Millionen vor der Provinzial mit 2,47 Millionen. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Nürnberger, die Targo und die Bayern-Versicherung mit 2,4 bis 2,2 Millionen Kontrakten.

Prozentual gesehen büßten die Ergo und die Proxalto mit jeweils um die sechs Prozent am stärksten ein. Targo, Provinzial und Debeka kamen auf Verminderungsraten von je um die zwei Prozent, während R+V, Bayern-Versicherung und Nürnberger und Generali zwischen 1,5 und 0,6 Prozent verloren. Die Allianz wuchs um 0,4 Prozent.

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 201 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (21.10.2025) auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2024) von bis zu 75 Anbietern.

Das Heft ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.