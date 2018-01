Bessere Fonds in der fondsgebundenen Lebensversicherung

31.1.2018 – Statt ein undurchsichtiges Fondsangebot vorzuhalten, sollten Versicherer mehr Verantwortung für die Kapitalanlage ihrer Kunden übernehmen, meint Professor Dr. Hermann Weinmann in diesem Gastkommentar. Er plädiert für spezielle Fondspolicen-Fonds und fordert dabei Transparenz.

Die traditionelle Lebensversicherung ist in schwerer See. Hinzu kommt mediale Sensationshascherei in Richtung Kollaps, die einer gründlichen Analyse entbehrt.

Andererseits steht die fondsgebundene Lebensversicherung vor einem Aufschwung. Die Abgrenzung zur traditionellen Lebensversicherung liegt in der Kapitalanlage: Statt im internen Sicherungsvermögen des Versicherers erfolgt die Anlage extern in Investmentfonds. Der Versicherer delegiert das zukünftige Ergebnis der Versicherungsnehmer an Externe.

In der Rechnungslegung firmieren Fondspolicen als Versicherungsart, bei der das Anlagerisiko vom Versicherungsnehmer zu tragen ist. Damit zielt der Gesetzgeber auf das Verlustrisiko ab.

Die Fondspolice beinhaltet aber mehr: Im Sinne der Volatilität, die sowohl Risiko als auch Chance erfasst, beinhaltet diese Altersvorsorge, dass der Verbraucher nicht nur das Verlustrisiko trägt, sondern ihm nach Abzug der Kosten auch alle Gewinne aus der Fondsanlage zustehen.

Verblasste Performance-Gewinner der Vergangenheit haben vielfach die größten Anlagevolumina.

Teilweise Hunderte Fonds zur Auswahl

Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt final durch den Verbraucher und vorgelagert in Form einer Auswahlliste durch das Unternehmen. Die Auswahllisten lesen sich wie die Ranglisten der Fondsvergleiche: Die aktuellen „Top-Fonds“ werden zur Auswahl gestellt.

Zwei Punkte fallen in diesem Zusammenhang auf. Einerseits hat man es mit einer ausgeuferten Liste der Fonds zu tun, in die Kunden investiert sind, und zum anderen haben verblasste Performance-Gewinner der Vergangenheit vielfach die größten Anlagevolumina.

Die HDI Lebensversicherung beispielsweise, die Nummer drei der Fonds-Versicherer in Deutschland, führte zum Jahresende 2016 in ihrem Anlagestock 486 (!) Fonds und größte Position war die Dollar-Klasse des Templeton Growth mit 676 Millionen Euro.

Die Frage muss den Verbraucher und die Unternehmen umtreiben, wie der fortlaufenden Pflege der Fondspolicen Rechnung getragen werden kann. Die Fondsauswahl im Markt ist mittlerweile so undurchsichtig, dass die Stiftung Warentest einen Fondsfinder für Riester-Versicherungen („Riester-Optimierer“) einführte.

Warum nicht auch in der fondsgebundenen Lebensversicherung Verantwortung übernehmen?

Plädoyer für Fondspolicen-Fonds

Das Ergebnis der Kapitalanlage verantwortet in der traditionellen Lebensversicherung ausschließlich der Versicherer. Warum nicht auch in der fondsgebundenen Lebensversicherung Verantwortung übernehmen? Weniger ist mehr, und Verantwortung ist mehr als die Vermittlung der kundenseitig ausgewählten Investmentfonds an die Fondsgesellschaften.

Dies ist ein Plädoyer für die Schaffung spezifischer Fondspolicen-Fonds. Diese Fonds finden Einsatz nur in der Fondspolice: Sie stehen für die Anlagekompetenz des Versicherers. Die Kosten haben nur mit der Police zu tun, und die Anzahl der Fonds kann auf eine Handvoll reduziert werden.

Notwendig ist eine mit Leistung unterlegte öffentliche Sichtbarkeit der Fonds und Vergleichbarkeit im Markt in Form moderner Analyse-Kennziffern.

„Kleine“ oder „große“ Lösung?

Der einfachste Weg ist die Auflage eigener Anteilklassen bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, ein Weg, den Vermögenverwalter erfolgreich gehen. Das ist die „kleine Lösung“. Wie ist aber die folgende große Lösung zu beurteilen?

Bei der HDI Leben ist zum Jahresende 2016 die zweitgrößte Position im Anlagestock die „MFK Top Mix Strategie“ mit einem Tageswert von 517 Millionen Euro. Man denkt an einen Investmentfonds, findet aber keine WKN beziehungsweise Isin.

Im Internet-Portal des Konzerns steht eine PDF-Broschüre zu einer gemanagten „Top Mix Strategie Plus“ zur Verfügung, und eine weitere Seite führt zu einer „Performance-Liste“. Hier ist dann unter „Baskets, Managed Fund Konzepte und Portfolios“ die „MF Top Mix Strategie MS“ mit der internen WKN MF0000150287 gelistet. Die einschlägigen Datenbanken melden Fehlanzeige.

Die Unternehmen sollten sich [dem] Wettbewerb stellen.

Versicherungsinterne Portfolios bitte nur mit Zulassung

Die zweitgrößte Fondsposition der HDI Leben entzieht sich dadurch der Identifizierung und einer Bewertung. Drei unterschiedliche Bezeichnungen und nur unternehmensseitige Informationen sind nicht das, was uns vorschwebt. Wir reden nicht nur den traditionellen Long-Strategien und nicht nur den Einzelfonds das Wort.

Versicherungsinterne Portfolios können diskutiert werden. Wenn es aber in der Fonds-Lebensversicherung auf der Basis von Einzelfonds „gemanagt“ sein soll, dann aber bitte nur mit aufsichtsrechtlicher Zulassung als OGAW-Fonds. Die Unternehmen sollten sich diesem Wettbewerb stellen.

