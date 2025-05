Berufsunfähigkeitsversicherung: Die Preis-Leistungs-Sieger

23.5.2025 – Die Wirtschaftswoche hat aus den aktuellen M&M-Ratings für Berufsunfähigkeitspolicen hierzulande Rechenbeispiele für drei typische Versicherte erstellt. Für einen Schüler, einen Studenten und einen Manager wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis der jeweiligen Offerten bewertet. Dabei erreichten Allianz, Axa, Baloise, DBV, LV 1871 und R+V die Spitzenplätze.

Welche Berufsunfähigkeitsversicherungen bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und was kostet ein sehr guter Versicherungsschutz? Diesen Fragen widmete sich die Redaktion der Wirtschaftswoche in einem aktuellen Tarifvergleich.

Auf der Grundlage eines exklusiven Rankings der Morgen & Morgen GmbH (M&M) wurden die Angebote am deutschen Markt für drei Musterfälle analysiert. Dabei wird deutlich, wie sehr sich die Prämien der besten Policen mit steigendem Lebensalter und höheren BU-Renten entwickeln.

Für den Fall eins des Produkttests rechnen die M&M-Analysten mit einem abgesicherten Betrag von 5.000 Euro pro Monat. Bei dem Studenten und dem Schüler im Alter von 22 beziehungsweise 18 Jahren sollen jeweils 1.000 Euro Monatsrente versichert werden.

Die drei Musterkunden im Test Fall Brutto-einkommen* Alter** Familienstand BU-Rente*** 1: Jurist/Manager (Mittelstand) 250.000 45 verheiratet, zwei Kinder (zwei und neun Jahre alt) 5.000 2: Student (Wirtschaftswissenschaften, 5. Semester) 12.000 22 Single, in WG lebend 1.000 3: Schüler (Sekundarstufe II, gymnasiale Oberstufe) 0 18 Single, bei Eltern lebend 1.000

Brutto- und Nettobeiträge angegeben

Die hierfür fälligen Prämien werden jeweils als maximal mögliche Bruttobeiträge angegeben. Daneben stehen geringere Nettobeiträge, bei denen die Überschüsse des Anbieters berücksichtigt werden. Diese Werte sind allerdings nicht bis zum Ende der Laufzeit garantiert.

Die Beispielfälle wurden mit und ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel berechnet. Ohne die sogenannte AU-Klausel muss die Berufsunfähigkeit (BU) des Versicherten geprüft werden, bevor die Rente gezahlt wird.

Für das Ranking wurde das jeweilige Preis-Leistungs-Verhältnis des Tarifs herangezogen. Die Leistung ermittelte M&M mit seinen Teilratings für Berufsunfähigkeitsversicherungen (VersicherungsJournal 24.4.2024).

Leistung doppelt so wichtig wie Preis

Die Teilratings gingen mit den folgenden Anteilen in die Bewertung der BU-Tarife ein:

Bedingungen 40 Prozent,

Kompetenz 30 Prozent,

Beitragsstabilität 20 Prozent und

Antragsfragen zehn Prozent.

Beim Erstellen der Rangfolge der Tariflisten spielte die Leistung eine doppelt so wichtige Rolle wie der Preis. Denn von den insgesamt 18 erreichbaren Punkten konnten zwölf in der Kategorie Leistung erreicht werden und nur die restlichen sechs in der Kategorie Preis.

Fall 1: Manager Anbieter Tarif Einstufung Bruttobeitrag* Nettobeitrag* ohne AU-Klausel ** R+V Lebensversicherung AG BV comfort Berufsgruppe B 270,23 189,16 Mit AU-Klausel *** Allianz Lebensversicherungs-AG BU Premium OBUU (mit AU) Berufsgruppe B2 304,85 234,73 Lebensversicherung von 1871 a.G. München Golden SBU Familie mit AU Berufsklasse 3 331,10 218,53 R+V BV comfort (AU) Berufsgruppe B 289,01 202,31

Der studierte Jurist hat dem Test zufolge die Wahl zwischen 20 ausgezeichneten Tarifen ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel. Am besten schneidet das Produkt „BV comfort“ der R+V ab, dessen monatlicher Zahlbetrag bei 189,16 Euro liegt.

202,31 Euro sind es beim gleichen Tarif mit AU-Klausel. Damit zählt es zu den drei am besten bewerteten für diesen Fall. Von den insgesamt 13 ausgezeichneten Versicherungen für den Musterkunden rangieren auch die Tarife „BU Premium OBUU“ der Allianz und „Golden SBU“ der LV 1871 ganz oben.

Fall 2: Student Anbieter Tarif Einstufung Bruttobeitrag* Nettobeitrag* ohne AU-Klausel ** Baloise Lebensversicherung AG Deutschland BerufsunfähigkeitsVersicherung Berufsklasse I1 36,77 27,58 mit AU-Klausel *** Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung mit AU Berufsklasse I1 39,32 29,49 R+V BV comfort (AU) Berufsgruppe B 43,50 30,45 Axa Lebensversicherung AG ALVSDV mit AU Berufsgruppe 1 46,44 31,23 DBV Deutsche Beamtenversicherung, Zweigniederlassung der Axa ALVSDV mit AU Berufsgruppe 1 46,44 31,23 Allianz BU Premium OBUU (mit AU) Berufsgruppe B2 40,74 31,37 LV 1871 Golden SBU mit AU Berufsklasse 4 48,60 32,08

Dem Studenten stehen hingegen 19 sehr gute BU-Policen ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel zur Auswahl. Am besten schneidet die „BerufsunfähigkeitsVersicherung“ der Baloise mit einem monatlichen Beitrag von 27,58 Euro ab.

Im Fall mit AU-Klausel teilt sich die Baloise den Spitzenrang mit fünf Versicherern, die jeweils leicht höhere Preise aufrufen. Neben den oben genannten Policen der R+V, Allianz und LV 1871 liegt hier der Tarif „ALVSDV mit AU“ vorne – angeboten von der Axa und ihrer Konzernmarke für den öffentlichen Dienst DBV.

Fall 3: Schüler Anbieter Tarif Einstufung Bruttobeitrag* Nettobeitrag* ohne AU-Klausel ** LV 1871 Golden SBU Berufsklasse 8 51,10 33,73 Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung Berufsklasse E3 45,99 34,49 R+V BV comfort (AU) Berufsgruppe E 51,53 36,07 mit AU-Klausel ** Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung mit AU Berufsklasse E3 49,21 36,91 LV 1871 Golden SBU mit AU Berufsklasse 8 55,66 36,74

Für den Musterkunden im Schüleralter hat M&M insgesamt 21 ausgezeichnete BU-Policen ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel ausgewählt. Bei den Policen mit AU-Klausel wurden 19 von den Branchenanalysten als sehr gut befunden.

Auch hier liegen die erwähnten Tarife der Baloise und LV 1871 jeweils mit der vollen Gesamtpunktzahl in den Spitzenfeldern. Hierzu zählt im Fall ohne AU-Klausel auch die Police der R+V. Preislich liegen diese Top-Versicherungen leicht oberhalb der Netto- und Bruttoprämien für den Studenten.