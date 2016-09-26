Berufsunfähigkeitsversicherer scheitert an konkreter Verweisung

1.9.2025 – Enthält eine Einstellungsmitteilung im Rahmen einer konkreten Verweisung keine Begründung dafür, warum der neu ausgeübte Beruf mit dem versicherten Beruf vergleichbar ist, ist die Mitteilung unwirksam und der Versicherer muss weiter die BU-Rente zahlen. Das gilt selbst dann, wenn der Versicherer zuvor keine Leistungszusage erteilt hat und ein Gerichtsverfahren läuft, wie das Oberlandesgericht Saarbrücken bestätigt hat.

Eine Frau hatte im März 2017 eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Diese sah eine monatliche Rente von 1.230 Euro einschließlich Dynamik sowie eine Befreiung von der Beitragszahlungspflicht im Leistungsfall vor.

Die Versicherungsnehmerin war ausgebildete Kauffrau für mobile Kommunikation und arbeitete als Sekretärin bei einer IT-Firma. In Teilzeit (24 Wochenstunden) unterstützte sie einen Abteilungsleiter und übernahm typische Sekretariatsaufgaben wie Posteingang und -verteilung, Telefonate, Organisation von Schulungen sowie die Betreuung von Arbeitsverträgen.

Darüber hinaus war sie für die Verwaltung der IT-Verträge und die Betreuung der Firmenhandys an allen Standorten zuständig. Außerdem übernahm sie den Abschluss neuer Verträge, die Organisation von Reparaturen sowie die Pflege von Soft- und Hardware und kümmerte sich um die Datenpflege und Bestellungen im IT-Bereich.

Psychische Symptome führten zur Arbeitsunfähigkeit

Seit Februar 2018 machte die Frau Leistungen aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung geltend. Sie erklärte, aufgrund von Panikattacken, Angst- und Erschöpfungszuständen, Depressionen und Kopfschmerzen dauerhaft nicht mehr arbeitsfähig zu sein.

Die Attacken seien so heftig gewesen, dass sie bei Arbeitsversuchen mehrfach stürzte und sogar der Notarzt gerufen werden musste. Zwischen Februar und Oktober 2018 befand sie sich deshalb wiederholt in stationärer Behandlung und in Reha-Maßnahmen. Gegen die Depression musste sie zudem starke Medikamente einnehmen.

Die Beschwerden hielten an, so dass weitere Aufenthalte in psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken folgten. Im September 2019 schied sie schließlich aus ihrem Arbeitsverhältnis aus.

Zu Beginn des Jahres 2020 trat sie eine mehr als dreimonatige Behandlung in der Klinik Neukirchen an, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Im September desselben Jahres nahm sie eine neue Teilzeitstelle bei einer diakonischen Einrichtung an, allerdings mit rund 31 Prozent geringerem Gehalt als zuvor.

Versicherer lehnt Leistungspflicht ab – und kündigt Vertrag

Der Berufsunfähigkeitsversicherer lehnte seine Leistungspflicht jedoch mit einem Schreiben vom 3. Juli 2019 ab und argumentierte, dass bei der Frau keine Berufsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent gemäß Bedingungen vorliegen würde. Mit Schreiben vom 19. August 2019 kündigte der Versicherer schließlich den Vertrag, da Beitragsrückstände von 686 Euro für den Zeitraum ab September 2018 vorliegen würden.

Für den neuen Beruf, den die Frau ab September 2020 ausführte, sprach der Versicherer schließlich eine konkrete Verweisung aus. In den Anschreiben an die Frau argumentierte der Versicherer, dass er keine BU-Rente mehr zahlen müsse, da sie nun einen neuen Beruf ausübe.

Die Einstellungsmitteilung beinhaltete die Behauptung, es sei im Falle eines Nachprüfungsverfahrens Sache des Versicherungsnehmers, darzulegen und nachzuweisen, aus welchem Grund er nicht auf diese Tätigkeit verwiesen werden könne.

BU-Versicherer scheitert in allen Punkten

Nachdem die Frau ihre BU-Rente einklagte, unterlag der Versicherer vor dem Saarländischen Oberlandesgericht. Mit Urteil vom 7. Mai 2025 (5 U 97/22) verpflichtete das Gericht ihn, insgesamt 68.100 Euro Berufsunfähigkeitsrente für den Zeitraum vom 18. März 2018 bis zum 31. Dezember 2023 nachzuzahlen. Es folgte damit der Vorinstanz.

Nach Anhörung zweier Sachverständiger und Auswertung der Behandlungsunterlagen bestätigte das Gericht, dass bei der Versicherten eine mindestens 50-prozentige Berufsunfähigkeit vorlag. Anfangs war sie nur zwei bis drei Stunden pro Tag stark eingeschränkt arbeitsfähig – später, als sich ihr Zustand gebessert hatte, für maximal drei bis vier Stunden.

Das Gericht lehnte das Gesuch des Versicherers ab, ein zusätzliches Sachverständigengutachten einzuholen. Der Versicherer argumentierte, die Gutachterin habe lediglich die Angaben der Klägerin über ihre Beschwerden übernommen und wiederholt, ohne objektive Befunde nachgewiesen zu haben. Das Gericht hingegen bewertete die Ausführungen der Gutachterin als glaubwürdig – zumal der Versicherer seine Ausführungen nicht auf Argumente stützen konnte.

Folglich erklärte das OLG auch die Kündigung des Versicherungsvertrages aufgrund ausstehender Beitragszahlungen für unwirksam – da die AVB eine Beitragsfreistellung im Leistungsfall vorsahen.

Konkrete Verweisung ebenfalls unwirksam

Auch die konkrete Verweisung auf die ab 2020 ausgeübte neue Tätigkeit scheiterte aus Sicht des Versicherers. Der Grund: Die Einstellungsmitteilung enthielt keine Begründung dafür, warum diese Tätigkeit nach seiner Auffassung die Anforderungen an eine zumutbare Verweisungstätigkeit gemäß den Versicherungsbedingungen erfüllt. Sie war somit unwirksam.

„Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist der Versicherer selbst dann, wenn er – wie hier – kein Leistungsanerkenntnis abgegeben hat, bei Wegfall der zunächst eingetretenen Berufsunfähigkeit an die eine Leistungseinstellung regelnden Versicherungsbedingungen gebunden“, führt das Gericht dazu aus.

Die AVB und die Regeln für das Nachprüfungsverfahren haben dabei auch eine Schutzfunktion, so erläutert das OLG: Der Versicherungsnehmer soll nachvollziehen können, warum die Leistung entfällt, und entscheiden können, ob es sinnvoll ist, juristisch gegen den Bescheid vorzugehen.

Das Gericht stellt außerdem klar: „Unterbleibt die gebotene Mitteilung oder ist sie rechtsunwirksam, so besteht die Leistungspflicht auch dann fort, wenn sich die maßgeblichen Umstände derart geändert haben, dass sie den Versicherer zur Leistungseinstellung berechtigt hätten.“

Versicherer nahm konkreten Einzelfall nicht in den Blick

Gegenüber dem Versicherer fand das Gericht deutliche Worte zur Qualität der Einstellungsmitteilung: „Die Ausführungen, die Voraussetzungen der Berufsunfähigkeit seien mit der neuen Tätigkeit ab dem 1. September 2020 für die Firma V. entfallen, sind oberflächlich und nichtssagend“, heißt es im Urteilstext.

Der Versicherer würde den konkreten Einzelfall überhaupt nicht in den Blick nehmen und auch nicht ansatzweise nachvollziehbar machen, woraus er seine Berechtigung ableite, die Klägerin auf ihre neu ausgeübte Tätigkeit zu verweisen, argumentiert das Gericht weiter. „Das genügt nicht, um in formal ordnungsgemäßer Hinsicht die Leistungen – auch im Rechtsstreit – einzustellen.“

Auch das Argument des Versicherers, er habe die Details der neuen Tätigkeit ja gar nicht gekannt und die Frau habe diesbezüglich eine Darlegungslast getroffen, fand kein Gehör. Demnach versäumte es der Versicherer, für die Nachprüfung sachdienliche Auskünfte von der Frau zu verlangen.

Den Weg einer ordentlichen Nachprüfung habe der Versicherer nicht eingeschlagen, „sondern ohne entsprechende Prüfung, deren Ergebnis hätte mitgeteilt werden müssen, die Verweisung erklärt“.

Leistungseinstellungen nicht vorschnell akzeptieren

„Mit diesem Urteil unterstreicht das OLG Saarbrücken die hohen formalen Anforderungen an Versicherer bei der Einstellung von BU-Leistungen“, erklärt Rechtsanwalt Tobias Strübing von Wirth Rechtsanwälte, der auf dem Blog der Kanzlei auf den Fall aufmerksam macht.

„Versicherungsnehmer, aber auch Versicherungsvermittler, sollten bei einer Leistungseinstellung kritisch bleiben und Leistungseinstellungen nicht vorschnell akzeptieren“, rät Strübing.