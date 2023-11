Berufsunfähigkeits-Versicherung: Wann eine vermeintliche Bagatellerkrankung den Schutz kosten kann

3.11.2023 – Es kann eine arglistige Täuschung darstellen, wenn ein Antragsteller bei der Beantragung einer Berufsunfähigkeits-Versicherung eine Krankschreibung von erheblicher Dauer verschweigt. Das gilt selbst dann, wenn dieser eine Bagatellerkrankung zugrunde lag und die Krankschreibung nur erwirkt wurde, um den Belastungen eines Arbeitsverhältnisses zu entgehen, entschied das Oberlandesgericht Dresden in einem Urteil vom 10. Oktober 2023 (4 U 789/23).

Ein Grundschullehrer hatte im Jahr 2012 eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abgeschlossen. Als er acht Jahre später wegen psychischer Erschöpfung sowie einer depressiven Episode glaubte, nicht mehr arbeiten zu können, beantragte er bei seinem Versicherer die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente.

Vorwurf arglistiger Falschbeantwortung

Bei der Prüfung des Falls stellte der Versicherer fest, dass der Kläger bei der Beantragung der im Versicherungsantrag gestellten Gesundheitsfragen wichtige Ereignisse verschwiegen hatte.

So hatte er beispielsweise nicht angegeben, dass er im Jahr 2010 wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie wegen Rückenbeschwerden für mehrere Wochen krankgeschrieben worden war und er sich deswegen einer MRT-Untersuchung unterzogen hatte.

Der Versicherer focht den Vertrag daher wegen arglistiger Falschbeantwortung der Gesundheitsfragen an.

WERBUNG

Bagatellerkrankung oder erheblich?

Seine daraufhin eingereichte Klage begründete der Lehrer damit, dass der Krankschreibung eine Bagatellerkrankung zugrunde gelegen habe. Er sei tatsächlich vollkommen gesund gewesen und habe sich nur deswegen krankschreiben lassen, um einer stressigen Phase seines seinerzeitigen Referendariats zu entgehen.

Im Übrigen handele es sich bei der Antragsfrage ob in den letzten fünf Jahren „Behandlungen, Beratungen oder Untersuchungen durch Ärzte, sonstige Behandler oder im Krankenhaus stattgefunden haben“, um eine unzulässige Globalfrage. Sein Versicherer habe daher kein Recht, den Antrag wegen arglistiger Falschbeantwortung anzufechten.

Gerichte stellen erhöhtes Vertragsrisiko fest

Doch dem schlossen sich weder das Landgericht Leipzig noch das Dresdener Oberlandesgericht anschließen. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Nach Überzeugung beider Instanzen hat der Kläger die Antragsfragen bewusst falsch beantwortet. Der Kläger sei nämlich unstreitig wegen seiner Beschwerden über einen Zeitraum von über einem Monat krankgeschrieben gewesen.

„Das mehrfache Aufsuchen unterschiedlicher Ärzte, die Anordnung und Durchführung eines MRT wegen der Rückenbeschwerden sowie die Verordnung von Physiotherapie lassen für den Versicherer die begründete Befürchtung zu, für den Versicherungsnehmer bestehe ein erhöhtes Vertragsrisiko, da dieser bereits am Anfang seiner Berufskarriere psychische Belastungen kaum aushalte und in Bezug auf seinen Bewegungsapparat trotz seines jüngeren Alters bereits so anfällig sei, dass mehrwöchige Krankschreibungen erforderlich geworden seien“, so das Berufungsgericht.

Ein Antragsteller habe die in einem Versicherungsformular gestellten Gesundheitsfragen grundsätzlich erschöpfend zu beantworten. Er dürfe sich bei seinen Antworten weder auf Krankheiten oder Schäden von erheblichem Gewicht beschränken noch sonst eine wertende Auswahl treffen und vermeintlich weniger gewichtige Gesundheits-Beeinträchtigungen verschweigen.

Bewertung ist Sache des Berufsunfähigkeits-Versicherers

Daher seien auch solche Beeinträchtigungen anzugeben, die noch keinen Krankheitswert hätten. Denn die Bewertung sei Sache des Versicherers. Nach diesen Grundsätzen habe der Kläger bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen die ihm obliegenden Offenbarungspflichten arglistig verletzt.

Im Übrigen sei die Frage im Antragsformular für eine private Berufsunfähigkeits-Versicherung, ob in den letzten fünf Jahren „Behandlungen, Beratungen oder Untersuchungen durch Ärzte, sonstige Behandler oder im Krankenhaus“ stattgefunden hätten, keine unzulässige Globalfrage.

Auch eine Behandlung, die eine Überweisung zum MRT und eine einmonatige Krankschreibung nach sich ziehe, sei unabhängig von ihrer Schwere nicht als belanglos anzusehen und dürfe bei der Antragstellung nicht verschwiegen werden.

Das Berufungsgericht ließ kein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zu.