Berufsunfähigkeits-Versicherung: Rücktrittsgrund Kopfschmerzen?

19.2.2024 – Die Verletzung der Anzeigepflicht im Sinne des VVG setzt voraus, dass nach den vom Versicherungsnehmer verschwiegenen Umständen in Textform gefragt worden ist. Sollte eine Frage unterschiedlich verstanden werden können, braucht der Versicherungsnehmer nur das anzugeben, wonach zweifellos gefragt wurde. Das hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht mit Urteil vom 8. Januar 2024 (16 U 107/22) entschieden.

Eine Frau hatte im Dezember 2013 eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung abgeschlossen. Dabei hatte sie sämtliche Fragen nach Vorerkrankungen mit „nein“ beantwortet – so auch die Frage nach Kopfschmerzen mit einer Schmerzdauer von mehr als fünf Stunden täglich und einer Häufigkeit von mehr als zweimal pro Monat.

Berufsunfähigkeits-Versicherer erklärt Rücktritt vom Vertrag

Als die Kundin im Jahr 2020 berufsunfähig wurde, erfuhr der Versicherer, dass sie im Jahr 2010 als Fahrgast eines Busses einen Unfall erlitten hatte. In der Folgezeit litt sie daher gelegentlich unter Kopfschmerzen. Spätestens seit Januar 2021 war sie jedoch wieder beschwerdefrei. Sie war auch lediglich für zwei Wochen krankgeschrieben worden.

Der Versicherer nahm die Sache trotz allem zum Anlass, wegen einer seines Erachtens vorsätzlichen Verletzung der Aufklärungspflicht durch die Versicherte den Rücktritt von dem Berufsunfähigkeits-Versicherungs-Vertrag zu erklären.

Erste Instanz erkennt Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

Mit ihrer daraufhin beim Kieler Landgericht auf Fortbestand des Vertrages eingereichten Klage hatte die Frau zunächst keinen Erfolg. Das Gericht wies sie als unbegründet zurück.

Das begründeten die Richter im Wesentlichen damit, dass der Versicherer gemäß § 19 Absatz 2 VVG dazu berechtigt gewesen sei, von dem Versicherungsvertrag zurückzutreten. Denn die Klägerin habe die Fragen zur ärztlichen Untersuchung und Behandlung wegen Beschwerden in den letzten fünf Jahren falsch beantwortet.

Angesichts des erlittenen Unfalls und der danach bestehenden Arbeitsunfähigkeit für 14 Tage habe es sich um eine mitteilungspflichtige, in dem Antrag zur Berufsunfähigkeits-versicherung ausdrücklich abgefragte Tatsache gehandelt. Es sei daher unerheblich, dass die Versicherte schon nach relativ kurzer Zeit wieder beschwerdefrei gewesen sei.

Oberlandesgericht entscheidet zu Gunsten der Versicherungsnehmerin

Dieser Argumentation schloss sich das in Berufung mit dem Fall befasste Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht nicht an. Es hielt die Klage für begründet.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts kann es dahinstehen, ob die Versicherte ihre Anzeigepflicht verletzt hat. Denn das Rücktrittsrecht des Versicherers sei mangels grober Fahrlässigkeit der Klägerin ausgeschlossen gewesen.

Bei ihren Beschwerden habe es sich nur um einen kurzzeitigen Verspannungsschmerz gehandelt, der keine weiteren ärztlichen Maßnahmen nötig gemacht habe. Daher läge keine Gefahrerheblichkeit im Sinne des Versicherungs-Vertragsgesetzes vor.

Im Antrag auf die Berufsunfähigkeits-Versicherung wurde unklar gefragt

Im Übrigen sei in dem Antrag zum Abschluss der Versicherung lediglich nach Kopfschmerzen mit einer „Häufigkeit von mehr als zweimal pro Monat“ gefragt worden. Wie diese Frage zu verstehen sei, müsse selbst einem verständigen Antragsteller unter Umständen nicht eindeutig klar sein. Denn die Klägerin habe nur relativ kurzfristig unter den Schmerzen gelitten.

Es sei daher fragwürdig, ob es sich dabei um Schmerzen im Sinne der Antragsfrage, nämlich solche, die öfter als zweimal im Monat auftreten, gehandelt habe.

„Denn letztere Anforderung kann auch nahelegen, dass nur chronisch wiederkehrende Kopfschmerzen gemeint sind, solche also, die in einem längeren Zeitraum Monat für Monat auftreten und nicht nur einmalig in einem Zeitraum von sei es auch insgesamt etwa zwei Monaten, dann aber ausklingen und nicht wiederkehren“, so das Gericht.

Nach all dem könne der Frau keine grob fahrlässige Verletzung ihrer Anzeigepflicht, der den Versicherer zu einem Rücktritt vom Vertrag berechtigt hätte, ausgegangen werden.