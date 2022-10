Berufsunfähigkeit: Leistungsfälle erkennen, bevor sie eintreten

19.10.2022 – Um in der Berufsunfähigkeits-Versicherung Leistungsfälle effektiv verhindern zu können, müsste der Versicherer sie im besten Fall erkennen, bevor sie überhaupt eintreten. Tatsächlich ist es heute oft bereits zu spät, wenn der Versicherer vom Leistungsfall erfährt. Ist der Kunde erst einmal berufsunfähig, wird es schwer, ihn wieder ins Berufsleben zu integrieren. Doch wie kann der Versicherer frühzeitig erkennen, ob ein Kunde zum Leistungsfall wird? Ein Gastbeitrag von Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück und Mila Baierova von Reha Assist.

Stellen wir uns folgenden Fall vor: Ein Mann, nennen wir ihn Christian, ist 51 Jahre alt, zweifacher Familienvater und seit Kurzem berufsunfähig. Er war erfolgreich in leitender Position beschäftigt, hatte Personalverantwortung und leitete mehrere Projekte in ganz Deutschland. Seine Karriere kannte nur eine Richtung.

Barbara Ries (Bild: Deutsche Rück)

In den letzten Jahren hatte er jedoch immer wieder gesundheitliche Probleme. Mit Kopfschmerzen und Schlafstörungen fing es an. Christian ist deshalb beruflich mehrfach ausgefallen. Seit Anfang dieses Jahres geht es nun gar nicht mehr. Er wurde für vier Monaten krankgeschrieben – Diagnose: Depression. Christian wird auf absehbare Zeit nicht mehr arbeiten können.

Sein Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherer erfuhr von alledem nichts. Erst als Christian sich nach sechs Monaten mit dem BU-Antrag an seinen Versicherer wendet, erfährt dieser von dem Fall.

Ein Leistungsfall kündigt sich Jahre vorher an

Schon zwei Jahre vor dem eigentlichen BU-Leistungsfall war Christian von seinem Hausarzt wegen körperlicher Erschöpfung für zwölf Wochen krankgeschrieben worden, insbesondere wegen wiederkehrenden Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Die Diagnose damals: Erschöpfungssyndrom oder auch Burn-out. Nicht selten mündet eine solche Diagnose in einen BU-Leistungsfall.

In den von Versicherten eingereichten Leistungsanträgen sehen wir häufig das gleiche Muster. Der Hausarzt agiert zu zögerlich, therapeutische Maßnahmen greifen nicht ineinander und Arbeitgeber und Versicherter suchen nicht das Gespräch. Die Folgen der verzögerten Behandlung sind häufig Arbeitslosigkeit, Frustration, Resignation und letztlich auch eine Berufsunfähigkeit.

Frühzeitige Unterstützung hilft, Leistungsfälle zu verhindern

Mila Baierova (Bild: Schild-Vogel)

Wäre ein solcher Leistungsfall zu verhindern gewesen? Statistiken und Veröffentlichungen der Krankenkassen, der Rentenversicherung und der Berufsgenossenschaften zeigen: Ein gut gesteuertes Heilverfahren und die schnelle Kommunikation mit den beruflichen Ansprechpartnern fördern die Gesundung deutlich.

Für Christian wäre es wichtig gewesen, schon früh mit ihm über die Risiken seiner Erkrankung und mögliche Therapieangebote zu sprechen, Therapieanträge gemeinsam durchzugehen und diese bis zur Kostenübernahme und zu einem Termin beim Facharzt durchzusetzen.

Damit hätte der BU-Fall vielleicht verhindert werden können. Selbst wenn er doch eingetreten wäre, wären die Chancen einer Reaktivierung deutlich höher – und die BU-Leistungsdauer kürzer.

Im Gegensatz zu Hausarzt, Krankenkasse und Arbeitgeber weiß Christians BU-Versicherer aber nichts von alledem. Will der Versicherer Leistungsfälle effektiv verhindern, muss er jedoch von drohenden BU-Fällen erfahren. Aber wie? Am besten wäre ein frühzeitiges Signal an den BU-Versicherer: „Versicherter X droht aufgrund Diagnose Y berufsunfähig zu werden.“

So erfährt der Versicherer früher von drohenden Leistungsfällen

Analysen aus dem Datenpool der Deutschen Rückversicherung AG zu einer Vielzahl von Leistungsfällen zeigen: Die Arbeitsunfähigkeit (AU) ist ein bedeutender Indikator für drohende BU-Leistungsfälle.

So lassen sich anhand der Länge einer Arbeitsunfähigkeit, der beruflichen Tätigkeit, des Alters und der Diagnose die Wahrscheinlichkeit für einen BU-Leistungsfall kalkulieren und steuerungsrelevante Fälle identifizieren. AU-Zeiten von über sechs Wochen stellen dabei eine prüfungsrelevante Größe dar.

„AU.Unterstützer“: Leistungsfälle verhindern. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Deutsche Rück)

Besser früherer Leistungsanspruch

Diese Erkenntnisse lassen sich für ein neues Produktfeature nutzen: Statt eines ersten Leistungsanspruchs nach sechs Monaten gewähren wir dem Versicherten bereits einen Leistungsanspruch nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit. Durch den früheren Leistungsanspruch meldet sich der Versicherte viel früher beim Versicherer – und zeigt damit sozusagen selbst seinen drohenden BU-Fall an.

Der Versicherer erhält damit das entscheidende und frühe Signal und kann selbst entscheiden, ob er den Leistungsfall verhindern möchte – und das bevor

das medizinische Heilverfahren fortgeschritten ist,

Fristen für Leistungen aus Sozialversicherung verstrichen sind,

das Arbeitsverhältnis verloren ist.

Unterstützungs-Leistungen zur Vermeidung von Leistungsfällen

Wir gehen davon aus, dass 30 Prozent aller AU-Fälle von über sechs Wochen ein hohes Risiko für eine spätere Berufsunfähigkeit bergen. Anhand eines Scoring-Verfahrens werden deshalb diejenigen Leistungsfälle herausgefiltert, bei denen ein Reha-Management erfolgsversprechend erscheint.

Hierzu zählt auch die Verzahnung von Behandlungsmaßnahmen, um eine effiziente Heilung und eine schnelle Rückkehr ins Berufsleben zu ermöglichen. Ziel der Unterstützung für den Patienten ist, die eigene Erkrankung selbst zu managen und gar nicht erst in die Falle einer langwierigen Erkrankung und Chronifizierung zu geraten.

Wahrscheinlichkeit einer besseren Gesundung erhöhen

Nach diesem neuen Konzept hätte Christian schon nach der ersten längeren Krankschreibung von seinem Versicherer ein Angebot zur Unterstützung bekommen.

Dazu gehört, im ersten Schritt die bestehenden Beschwerden und den Stand der Behandlung mit dem Versicherten zu reflektieren. Der Patient erhält Informationen zu seinem Krankheitsbild, zu möglichen Therapien und auch zu den Kostenträgern, um sich besser mit seinem Behandler abzustimmen und notwendige Therapien einzuleiten.

Nicht immer ist allein dadurch schon der Weg zum geeigneten Spezialisten geebnet. Weiterführend werden daher bei Bedarf auch konkrete Empfehlungen für eine ärztliche oder therapeutische Spezialsprechstunde gegeben, die Unterlagen zur Vorbereitung zusammengestellt und zeitnahe Termine abgestimmt.

Ob im Fall von Christian damit eine Depression hätte verhindert werden können, bleibt an dieser Stelle nur eine Vermutung. Die Wahrscheinlichkeit einer besseren Gesundung hätte sich jedoch deutlich erhöht.

Gleichzeitig Geschäft steigern und Kosten reduzieren

Durch das vorgestellte Konzept reduzieren Versicherer nicht nur ihre Leistungsausgaben und erhöhen somit ihre Überschüsse, sondern steigern auch gleichzeitig ihr Geschäft. Der Versicherungsschutz nach der sechsten Woche stellt eine Erweiterung des Versicherungsangebots dar und schafft neue Absätze in der Biometrie.

Darüber hinaus decken Versicherer mit dem Konzept zusätzlich mögliche Verletzungen der vorvertraglichen Anzeigepflicht auf. Der Leistungsanspruch nach der sechsten Woche erhöht die Wahrscheinlichkeit, fehlende oder falsche Angaben im Antrag in den ersten fünf beziehungsweise zehn Jahren zu identifizieren und zu sanktionieren.

Und nicht zuletzt entlasten Versicherer ihre Leistungsprüfungs-Abteilung. Versicherer reduzieren Kosten und Bearbeitungszeiten in der Leistungsprüfung, indem Unterlagen und weitere Informationen durch die Unterstützungsleistung bereits vor dem BU-Leistungsantrag strukturiert aufbereitet werden.

Dr. Barbara Ries, Mila Baierova

Ries ist bei der Deutschen Rückversicherung AG als Bereichsleiterin Leben/Kranken Markt- und Produktmanagement tätig. Baierova arbeitet als Bereichsleiterin Produktmanagement Gesundheit/Beruf bei der Reha Assist GmbH, einem Experten für Rehabilitations-Management.