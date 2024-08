Berufsunfähigkeit: Anteil psychischer Erkrankungen auf neuem Höchststand

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

15.5.2024 –

Immer mehr Kunden haben unterjährige Verträge in Kraftfahrt. Damit wird auch der Wettbewerb der Autoversicherer anspruchsvoller. Sie kommen nicht so schnell in die Gewinnzone. Besser geht es der Wohngebäudeversicherung. Das zeigt der Marktausblick von Assekurata. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...