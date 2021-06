Berufshaftpflicht: Ärzte oft nicht ausreichend abgesichert

17.6.2021 – Schäden, die in Zusammenhang mit der Berufsausübung passieren, können bei Medizinern sehr teuer und langfristig ausfallen. In besonderen Fällen droht der Entzug der Zulassung. Altverträge wiederum bieten oft nur noch unzureichenden Schutz. Es gilt, das dienstliche und außerdienstliche Risiko im Laufe des Berufslebens anzupassen. Wo Lücken sind und was zu tun ist, kann nur eine individuelle Risikoanalyse zeigen, weiß die Spezialmaklerin Rebekka Sarnes.

Neben der privaten Haftpflicht, die wohl für jeden deliktfähigen Bürger der Bundesrepublik von Bedeutung ist, stellt die berufliche Haftpflicht die wohl wichtigste Versicherung für den Arzt dar.

Dies gilt vollkommen unabhängig davon, ob er gerade in der letzten Phase seines Medizinstudiums steckt, bereits praktiziert im Anstellungsverhältnis, in eigener Praxis, oder sich im Ruhestand und in der Freizeit befindet. Denn wenn es um die ärztliche Haftung geht, wird der Beruf des Arztes zur Berufung und greift dann auch in den Bereich außerhalb der regulären Arbeitszeit.

Die gesetzliche Grundlage

Rebekka Sarnes (Bild: Mandy Krippl)

In der (Muster-) Berufsordnung der Bundesärztekammer heißt es in § 21, dass Ärzte verpflichtet sind, sich hinreichend gegen Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu versichern. Darüber muss nach § 23a, Satz 1, d) gewährleistet sein, dass eine ausreichende Berufshaftpflicht-Versicherung für jede oder jeden in der Gesellschaft tätige Ärztin oder tätigen Arzt besteht.

Die Brisanz zeigt sich, wenn man sich ein Urteil des Verwaltungsgerichtes München durchliest, welches am 11. August 2017 veröffentlicht wurde (M 16 K 16.398). Hier war ein Arzt (Facharzt für plastische Chirurgie) gegen die Regierung Oberbayern vorgegangen, weil diese ihm die Approbation entzogen hatte.

Im Ergebnis wurde festgehalten: Wird ein Arzt ohne Berufshaftpflicht-Versicherung trotz diesbezüglicher bestehender gesetzlicher Versicherungspflicht tätig, kann dies im Einzelfall einen Widerruf der ärztlichen Approbation rechtfertigen (Rn. 25 – 27).

Der Tarifumfang bei der Berufshaftpflicht

Während es für andere Haftpflicht-Versicherungen durchaus hilfreiche Vergleichsrechner gibt, die bei der Suche nach dem passenden Tarif helfen können, wird man bei der Berufshaftpflicht für Ärzte mit standardisierten Lösungen oftmals an Grenzen stoßen. Denn im Idealfall ist die Berufshaftpflicht individuell auf die zu versichernde Person zugeschnitten und beinhaltet neben den üblichen Personen-, Sach- und Vermögensschäden alle Tätigkeiten, die der Behandler ausführt.

Somit sollten in einer guten Berufshaftpflicht-Versicherung neben der beruflichen Tätigkeit in einer Klinik oder Praxis auch alle Zusatzrisiken berücksichtigt werden. Dies können zum Beispiel besondere Notdienste, Gutachtertätigkeiten oder auch außerdienstliche Tätigkeiten wie etwa Freundschaftsdienste oder Erste-Hilfe-Leistungen sein.

Eine schriftlich festgehaltene Risikoanalyse, die unter anderem auch den unterzeichneten Nachweis zu einem bestehenden Versicherungsumfang seitens eines Arbeitgebers beinhaltet, ist ein unerlässlicher Bestandteil der Beratung. Vor allem im Hinblick auf mögliche Streitfälle von eigenen Haftungsfragen.

Vergleichsrechner decken in der Regel immer nur einen Teil der relevanten Kriterien ab. Daher ist es in der Ausarbeitung eines Angebotes für den Kunden besonders wichtig, mit der durchgeführten Risikoanalyse auch einen Blick in die Tarifbücher zu werfen und/ oder mit den entsprechenden Versicherungs-Gesellschaften oder Sachexperten direkt in den Dialog zu treten.

Höhe der Deckungssumme

Auch die Höhe der Deckungssumme ist Bestandteil der durchzuführenden Analyse. Diese beziffert die Entschädigungsgrenze für den einzelnen Schadenfall und ist in der Regel bei den meisten Versicherern wie folgt vorzufinden: 5.000.000 Euro pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 250.000 Euro für Vermögensschäden.

Im Normalfall ist die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle mit dem Zweifachen der Deckungssumme limitiert. Diese Höhe ist auch durchaus angemessen und sollte nicht unterschritten werden. Leider gibt es aber immer noch viele Ärzte und Arztpraxen, deren Deckungshöhe zum Beispiel mit drei Millionen Euro zu gering ist.

Altverträge überprüfen

Oftmals trifft man auch noch alte Haftpflicht-Versicherungen aus den 1980er oder 1990er Jahren an, die damals für einen Deckungsumfang von einer oder zwei Millionen DM abgeschlossen und seitdem nicht angepasst wurden.

In den letzten Jahren sind zwar auf der einen Seite die Prämien für einen angemessenen Versicherungsumfang gestiegen; auf der anderen wurden aber auch die Leistungen seitens der Versicherer erweitert.

Wurden in den 1980er Jahren noch Schadens- beziehungsweise Schmerzensgelder in Höhe von umgerechnet 30.000 bis 50.000 Euro zugesprochen, so stiegen die Summen sukzessive an. Im Jahr 2003 kam es dann zu einem Urteil des Landesgerichtes Kiel, in welchem dem Geschädigten erstmals mehr als 500.000 Euro zugesprochen wurden. Und auch dieses Urteil liegt nun schon wieder über ein Jahrzehnt zurück!

Auf den Berater kommt also die Pflicht zu, auch bestehende Haftpflicht-Verträge auf eine mögliche Unterversicherung hin zu prüfen und Kunden darauf hinzuweisen, wenn sie unterversichert sind.

Rebekka Sarnes