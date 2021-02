Berufsgenossenschaft will Kfz-Versicherer in Regress nehmen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Auto war nach einem Unfall in einer Lagerhalle abgestellt worden und hatte dort einen Brand ausgelöst, wodurch das Haus beschädigt wurde. Der Gebäudeversicherer machte daraufhin Regressansprüche gegenüber dem Kfz-Versicherer des Fahrzeugs geltend. Der Fall ging bis vor den Bundesgerichtshof. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

19.11.2020 –

Ein in einem Reparaturbetrieb befindlicher Lkw war aus unbekannter Ursache über Nacht in Brand geraten. Der Bundesgerichtshof hatte zu klären, ob der Versicherer des Betriebs den Kfz-Haftpflichtversicherer des Fahrzeugs in Regress nehmen konnte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...