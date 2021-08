„Bernd“: GDV erhöht Schadenprognose auf sieben Milliarden Euro

25.8.2021 – Nach einer aktualisierten Schadenschätzung des GDV wird die Hochwasserkatastrophe die Branche rund sieben Milliarden Euro kosten. Aktuell werden 250.000 Schadenfälle erwartet. Mehrere Versicherer haben mittlerweile den Aufwand in Zwischenbilanzen beziffert, die Schadenaufnahme ist bei vielen aber noch nicht abgeschlossen. Zum Herbst will der Versichererverband Ideen vorlegen, wie sich die Verbreitung von Naturgefahrenschutz deutlich erhöhen lässt.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) korrigiert sechs Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen durch Tief „Bernd“ seine Schadenschätzung. „Wir rechnen jetzt mit Versicherungsschäden von rund sieben Milliarden Euro”, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Mittwoch.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Mit fortschreitender Schadenaufnahme und -regulierung zeige sich erst die Dimension dieses Extremereignisses. Beschädigungen an Wohngebäuden, Hausrat und Betrieben fallen dabei am stärksten ins Gewicht. Sie kosten die Versicherer nach der aktualisierten Schätzung rund 6,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen etwa 450 Millionen Euro für Kraftfahrzeuge.

Anzahl der Schadenfälle steigt rasant

Gegenwärtig erwartet der Verband rund 250.000 Schadenfälle, davon 50.000 an Fahrzeugen. Vor einer Woche war er noch von insgesamt 190.000 Fällen ausgegangen.

In einer Pressemeldung hieß es, dass sich die Schadensumme wohl eher um den oberen Rand der Prognose von 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro bewegen wird (VersicherungsJournal 19.8.2021). Diese Schätzung hatte der GDV Ende Juli abgegeben (28.7.2021).

Versicherer melden Rekord-Schadensummen

Mehrere Versicherer haben in den letzten Tagen und Wochen in Zwischenbilanzen die Schäden beziffert, die das Tief verursacht hat. Die höchste Summe fällt voraussichtlich bei den Provinzial Versicherungen mit 1,023 Milliarden Euro an (23.8.2021). Es folgen die Allianz Versicherungs-AG mit 500 Millionen Euro (28.7.2021) und die R+V Versicherung AG mit 470 Millionen Euro (17.8.2021).

Der Gothaer-Konzern geht von 400 bis 450 Millionen Euro aus (25.8.2021), die Huk-Coburg Versicherungen rechnen mit rund 200 Millionen Euro (10.8.2021). Bei den LVM Versicherungen schlägt „Bernd“ mit voraussichtlich 165 Millionen Euro zu Buche (23.8.2021). Die Versicherungskammer Bayern taxiert für die gesamte Unwetterserie seit Juni einen Aufwand von 150 bis 225 Millionen Euro (3.8.2021).

Allerdings scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht zu sein. Bei mehreren Gesellschaften ist die Schadenaufnahme noch nicht beendet. Erst gestern teilte beispielsweise die Huk-Coburg mit, dass ihre Sachverständigen „in ungefähr einer Woche mehr oder weniger überall vor Ort gewesen sein sollten“ (25.8.2021).

Bislang schadenreichste Naturkatastrophe in Deutschland

Nach Angaben des GDV ist das Unwettertief „Bernd“ die historisch schadenreichste Naturkatastrophe in Deutschland. Das Tief hat vom 13. bis 18. Juli durch Starkregen und Hochwasser vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern und Sachsen schwere Schäden angerichtet.

Sie liegen über denen der Überschwemmungen im August 2002 (4,75 Milliarden Euro) und im Juni 2013 (2,25 Milliarden Euro) sowie dem Orkan „Kyrill“ (3,6 Milliarden Euro). Dies teilte der Verband ebenfalls am Mittwoch mit. Für einen besseren Vergleich hat er die Zahlen jeweils hochgerechnet auf aktuelle Versicherungsdichte und Preise.

GDV will Verbreitung von Naturgefahren-Versicherungen erhöhen

„Zusammen mit den hohen Hagelschäden im Frühsommer zeichnet sich ab, dass 2021 für die Versicherer eines der teuersten Naturgefahrenjahre überhaupt wird“, sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Er kündigt eine Initiative der Versicherungswirtschaft an.

„Wir werden zusammen mit unseren Mitgliedsunternehmen bis zum Herbst Ideen vorlegen, wie sich die Verbreitung von Naturgefahren-Versicherungen zu risikogerechten Preisen signifikant erhöhen lässt“, berichtet er. Es gelte, auch jene zu erreichen, die trotz der jüngsten Flutkatastrophe nicht glauben wollten, dass auch sie von Naturgefahren betroffen sein können.

Zudem fordern die Versicherer von der Politik ein Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung aus Aufklärung, verbindlichen Maßnahmen zur privaten und staatlichen Prävention und Versicherung.

Asmussen hatte bereits kürzlich in einem Interview erklärt, dass er eine verpflichtende Elementarversicherung als singuläres Instrument für die Absicherung gegen Extremwetterlagen für nicht zielführend hält (26.7.2021).