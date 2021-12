Beitragsanpassung: Vom Geheimhaltungsinteresse eines PKV-Anbieters

13.12.2021 – Private Krankenversicherer haben im Rahmen einer Klage wegen einer Beitragserhöhung gegebenenfalls ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der Berechnungsgrundlagen. Das Gericht darf die Verfahrensbeteiligten daher zur Verschwiegenheit verpflichten und die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausschließen. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 10. November 2021 hervor (IV ZB 40/20).

Der Entscheidung lag die Klage eines Versicherten zugrunde, der sich gegen mehrere Beitragserhöhungen seines privaten Krankenversicherers gewandt hatten.

Im Rahmen des Verfahrens reichte der Versicherer dem Oberlandesgericht Koblenz eine Zusammenstellung von Unterlagen ein, die ihm seinerzeit von einem Treuhänder überlassen worden waren und mit die Grundlage der Prämienerhöhungen bildeten. Er überließ dem Gericht außerdem Beitragsberechnungs-Bögen für die individuelle Berechnung der erhöhten Beiträge.

Zur Verschwiegenheit verpflichten und Öffentlichkeit ausschließen?

Das Versicherungs-Unternehmen beantragte gleichzeitig, den Versicherten, seinen Prozessbevollmächtigten und den Sachverständigen zur Verschwiegenheit zu verpflichten und die Öffentlichkeit auszuschließen.

Dagegen wandte sich der Anwalt des Klägers mit einer beim Bundesgerichtshof eingereichten Rechtsbeschwerde. Denn es müsse ihm möglich sein, die aus den Unterlagen gewonnenen Erkenntnisse in weiteren Verfahren einzubringen. Die Geheimhaltungs-Anordnung sei daher aufzuheben.

Berechtigtes Geheimhaltungsinteresse

Dem wollte der Bundesgerichtshof (BGH) nicht folgen. Er wies die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurück.

Der BGH schloss sich der Meinung des Koblenzer Oberlandesgerichts an. Dieses hatte entschieden, dass in einem gerichtlichen Verfahren über eine PKV-Prämienerhöhung durchaus ein berechtigtes Geheimhaltungs-Interesse des privaten Krankenversicherers an den technischen Berechnungsunterlagen bestehen könne. Dem könne durch einen Ausschluss der Öffentlichkeit und eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit Rechnung getragen werden.

Die Geheimhaltungs-Verpflichtung umfasse zwar nur solche Tatsachen, die dem zum Schweigen Verpflichteten nicht bereits vorher bekannt waren. Von einer derartigen Kenntnis habe das Oberlandesgericht angesichts der Gesamtumstände jedoch nicht ausgehen müssen.

Möglicherweise Informationen für Konkurrenten

Der Anwalt brachte dem gegenüber den Einwand vor, dass die Verpflichtung deswegen rechtsfehlerhaft sei, weil ihm dadurch die Möglichkeit genommen werde, die Erkenntnisse aus dem vorliegenden Verfahren in anderen Parallel-Rechtsstreitigkeiten zu verwenden.

Dies hielt der Bundesgerichtshof für unbegründet. Denn das sei nicht Sinn und Zweck der Erörterung der Berechnungsgrundlagen in dem Rechtsstreit seines Mandanten mit dessen Versicherer.

Im Übrigen hätten sich aus der Zusammensetzung der dem Treuhänder bereitgestellten Unterlagen und insbesondere aus den tabellarisch verfassten Erläuterungen zur Begründung des Interesses der Beklagten Informationen für deren Konkurrenten ergeben, die ein Geheimhaltungs-Interesse begründen würden.