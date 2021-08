Bei der Bayerischen gibt es Elementarschadenschutz solo

16.8.2021 – Die DEVK und die Degenia haben jeweils ihre Unfall-Tarife überarbeitet und Maxpool seine Privat-Haftpflichtversicherung. Hiscox bietet über eine Kooperation eine Golfversicherung. Die Bayerische bringt eine eigenständige Elementarschaden-Versicherung und Amexpool ein Bündelprodukt für Lehrer.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet über ihre Tochter Asspario Versicherungsdienst AG eine eigenständige Elementarversicherung für Wohngebäude und Hausrat an. Diese ist deckungsgleich mit der gängigen Elementarschaden-Versicherung. Risikoträger ist die BA Bayerische Allgemeine Versicherung AG.

Die Elementarschaden-Versicherung sichert unter anderem die Gefahren Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdrutsch, Lawinen oder Schneedruck ab. „Elementar Solo“ wird über die Vertriebspartner der Bayerischen, Asspario oder Maklerpools verkauft. Ein Angebot zum Online-Abschluss soll in Kürze folgen.

DEVK leistet bereits bei geringer Invalidität, dafür aber kürzer

Die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG hat die Unfallrente in eine Teilrente integriert, die bei Invaliditätsgraden unter 50 Prozent eine anteilige Rente für eine festgelegte Dauer leistet. Die Teilrente umfasst beim „Komfort“-Schutz drei Jahre und beim „Premium“-Schutz sieben Jahre. In „Komfort“ greift sie ab 40 Prozent Invalidität, in „Premium“ ab 30 Prozent.

Im überarbeiteten Unfalltarif gibt es nun auch ein Schmerzensgeld bis 2.000 Euro. Dieses war bisher ausschließlich im Rahmen der Invaliditätsleistung möglich.

Neu sind Leistungen zwischen 100 („Basis“) und 500 Euro („Premium“) für die kosmetische Korrektur von Tattoos, die durch einen Unfall beschädigt wurden. Für unfallbedingt beschädigte Sehhilfen werden in „Premium“ bis zu 500 Euro Reparatur- oder Ersetzungskosten erstattet, sofern keine Krankenkasse zahlt.

Ab einem Invaliditätsgrad von einem Prozent

Der Leistungsanspruch beginnt in allen drei Varianten ab einem Invaliditätsgrad von einem Prozent. In „Komfort“ und „Premium“ kann zwischen einer Progression von 500 und 225 Prozent gewählt werden. Bei 500 Prozent und einem Invaliditätsgrad von über 25 Prozent steigt die Invaliditätsleistung kontinuierlich bis zum Fünffachen des Vereinbarten an.

In der überarbeiteten Gliedertaxe wird die Verletzung einzelner Körperteile beim Invaliditätsgrad stärker gewichtet. Die Fristen für die Feststellung einer Invalidität durch einen Arzt wurden in „Komfort“ auf 24 (zuvor 15) Monate und in „Premium“ auf 36 (24) Monate verlängert.

Hiscox versichert Golfausrüstungen zum Neuwert

Die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland bietet in Zusammenarbeit mit GOLFassec (Marke der Format Kanzlei für Investment & Finanzen GmbH) eine Allgefahrendeckung für die Golfausrüstung. Besonderheiten sind zudem der Neuwertschutz unabhängig vom Alter der Ausrüstung und das Fehlen einer Selbstbeteiligung.

Die Leistung umfasst räumlich unbegrenzt und weltweit die gesamte Golfausrüstung inklusive Zubehör. Transportschäden und einfacher Diebstahl sind mitversichert. „GOLFassec“ kann bis 25.000 Euro Versicherungssumme online abgeschlossen werden. Höhere Summen sind auf Anfrage möglich.

Die Versicherung ersetzt die Kosten für Leihschläger, wenn die Ausrüstung im Urlaub gestohlen oder beschädigt wird. Auch die Kosten für ein „Fitting“ werden getragen. Bei einem „Hole-in-One“ während eines offiziellen Turniers wird die dann übliche Lokalrunde im Clubhaus übernommen. Die Versicherung gibt es ab einem Jahrespreis von 120 Euro für Golfequipment mit einer Versicherungssumme von bis zu 5.000 Euro.

Maxpool und Landesschadenhilfe mit weiter Bestleistungsklausel

Das Deckungskonzept „max-PHV Premium“ der Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH (Maxpool) beinhaltet eine Bestleistungsgarantie mit weltweiter Geltung, ohne Sublimits und ohne verkürzte Kündigungsfristen.

Konkret: „Risiken, die in diesem Tarif nicht eingeschlossen sind, aber durch einen anderen, allgemein zugänglichen Versicherer zum Zeitpunkt des Schadeneintritts eingeschlossen wären, werden automatisch entsprechend den dortigen Regelungen reguliert.“ Risikoträger ist die Landesschadenhilfe Versicherung VaG.

Weitere Erneuerungen sind die Versicherungssumme von pauschal 50 Millionen Euro, der dauerhafte Wegfall der optionalen Selbstbeteiligung nach fünf schadenfreien Jahren und die beitragsfreie Differenzdeckung bei Vertragswechsel.

Alleinerziehende werden im günstigeren Single-Tarif abgesichert. In diesem Tarif besteht keine Meldepflicht. Bei Wegfall der Single-Eigenschaft gilt ab der nächsten Hauptfälligkeit der Familientarif. Das obligatorisch mitversicherte Garantiepaket bleibt Bestandteil. Hierzu zählen der „max-Leistungsschutz“, die Differenzdeckung, die Innovationsgarantie und nun auch die Besitzstandsgarantie und die Anschlussdeckung bei Versichererwechsel.

Degenia setzt auf altersgerechte Tarifierung

Die Unfalltarife „premiumT21“ und „optimum T21“ der Degenia Versicherungsdienst AG setzen auf eine dem Alter des Versicherungsnehmers exakte und risikoadäquate Tarifierung. Durch eine dynamische Altersanpassungsklausel wird der Vertrag ab dem 40. Lebensjahr der versicherten Person jährlich angepasst.

Begonnen wird mit einer jährlichen Anpassung von einem Prozent nach frühestens fünf Jahren Vertragslaufzeit. Durch diese Verteilung der Beitragsangleichung auf mehrere Jahre fällt der übliche Beitragssprung in fortgeschrittenem Alter fort.

Gesundheitsschäden aufgrund Schutzimpfungen mitversichert

Im neuen Unfallkonzept „T21“ sind Gesundheitsschäden aufgrund Schutzimpfungen mitversichert. Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 50 Prozent („premium“) beziehungsweise 75 Prozent („optimum“), wird auf die Minderung der Leistung verzichtet. Durch den integrierten Baustein „Mitwirkung von Krankheiten 100%“ in „optimum“ erfolgt keine Leistungskürzung.

Durch den kostenfreien Zusatzbaustein „Pro Aktiv“ werden die vom Arzt empfohlenen Therapien über die Leistungen der Krankenkassen hinaus übernommen. Die „T21“-Tariflinien kommen mit drei Gesundheitsfragen (nach ernsthaften Krankheiten, nach dauerhafter Pflegebedürftigkeit und nach Alkohol- oder Rauschgiftsucht) aus.

Amexpool entwickelt Bündelprodukt für Lehrer

Die Amexpool AG hat ein Deckungskonzept für Lehrer entwickelt. Dieses umfasst die Privathaftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherung. Risikoträger von „magister protéc“ ist die Barmenia-Tochter Adcuri GmbH.

Das Konzept unterscheidet nicht zwischen verbeamteten und nicht verbeamteten Lehrern, öffentlichen und nicht öffentlichen Schulen. Der Versicherer in der Unfallversicherung leistet die doppelte Todesfallleistung, sollte der Lehrer im Schuldienst tödlich verunglücken. Durch einen Unfall beschädigte Sehhilfen werden bis zu maximal 500 Euro für die Reparatur oder Ersatz entschädigt.