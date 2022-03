Behörden warnen vor riskanten Kryptowerten

18.3.2022 – Die EU-Aufsichtsbehörden orten steigendes Interesse von Verbrauchern an Kryptowerten. Diese können in unterschiedlicher Form auftreten, allenfalls auch als Basiswert in fondsgebundenen Versicherungen. Die Behörden fürchten, dass die Hoffnung auf schnelle, hohe Rendite den Blick auf mögliche Risiken trübt. Sie haben sich deshalb nun in einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt.

Die drei EU-Finanzmarkt-Aufsichtsbehörden – die Banken-, die Wertpapier- und Marktaufsicht sowie die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) – haben am Donnerstag eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht.

Eiopa-Sitz Westhafen-Tower in Frankfurt am Main

(Bild: Eiopa)

Sie warnen darin Konsumenten, „dass viele Kryptowerte sehr riskant und spekulativ sind“ und für die meisten Endverbraucher als Geldanlage oder als Zahlungs- oder Tauschmittel nicht geeignet seien.

Kryptowerte können definiert werden „als digitale Darstellungen von Werten oder Rechten, die unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie oder ähnlicher Technologien elektronisch übertragen und gespeichert werden können“.

Aktuell gebe es mehr als 17.000 verschiedene Kryptowerte, von denen einige als „virtuelle Währungen“, digitale „Coins“ oder „Tokens“ bezeichnet werden.

Steigendes Interesse an Kryptowerten

Hintergrund der Warnung: Die drei Aufsichtsbehörden stellen auf Verbraucherseite „eine steigende Beschäftigung mit Kryptowerten und ein wachsendes Interesse daran“ fest.

Dies betreffe auch sogenannte virtuelle Währungen sowie neue Arten von Kryptowerten und damit verbundene Produkte und Dienstleistungen.

Als Beispiele werden unter anderem „Non-Fungible Tokens“ (NFT), fondsgebundene Lebensversicherungen mit Kryptowerten als Basiswert und dezentrale Finanzierungsanwendungen, die hohe und/oder schnelle Renditen erzielen sollen, genannt.

Die Aufsichtsbehörden befürchten, dass immer mehr Verbraucher „diese Vermögenswerte in der Erwartung kaufen, eine gute Rendite zu erzielen, ohne die damit verbundenen hohen Risiken zu erkennen“.

Preisschwankungen, Komplexität, Sicherheitsbedenken

In der Stellungnahme werden denn auch mehrere solcher Risiken aufgelistet. Zu den größten zählen die Behörden etwa extreme Preisschwankungen von Kryptowerten, aufgrund derer Anleger und Verbraucher „einen großen Teil oder sogar das gesamte investierte Geld verlieren [können]“.

Einige dieser Produkte seien sehr komplex und hätten mitunter Eigenschaften, die das Verlustausmaß bei ungünstigen Preisschwankungen erhöhen können. Zudem seien die Preisfestlegung von Kryptowerten und die Transaktionen auf Handelsplattformen oft nicht transparent. Auch seien mehrfach Fälle von Marktmanipulation gemeldet worden.

Bedenken bestehen überdies in technischer Hinsicht: Mehrere Emittenten von Kryptowerten und Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, darunter Kryptobörsen und Anbieter elektronischer Geldbörsen („Wallets“), seien von Cyberangriffen und schwerwiegenden operationellen Probleme betroffen gewesen.

„Viele Verbraucher haben ihre Kryptowerte verloren oder Verluste erlitten aufgrund solcher Hackerangriffe und Störungen oder weil sie die privaten Passwörter für den Zugang zu ihren Vermögenswerten verloren haben.“

Warnung vor irreführenden Angaben und Betrug

Kritisch sehen die Behörden weiters, dass einige Kryptowerte und verwandte Produkte „aggressiv unter Verwendung von Marketingmaterial und anderen Informationen“ beworben würden, die „unklar, unvollständig, ungenau oder sogar absichtlich irreführend sein können“ – gerade auch in sozialen Medien.

Auch vor Betrug und arglistigen Handlungen wird gewarnt: Es gebe zahlreiche gefälschte Kryptowerte und betrügerische Praktiken, deren einziger Zweck es sei, die Betroffenen mit unterschiedlichen Techniken wie zum Beispiel Phishing um ihr Geld zu bringen.

Fehlende Regulierung

Wie in der Stellungnahme angemerkt wird, sind die meisten Kryptowerte sowie der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten in der EU nicht reguliert.

Daher könne ein Verbraucher die Rechte und den Schutz, die bei regulierten Finanzdienstleistungen zur Verfügung stehen, nicht in Anspruch nehmen.

Die EU-Kommission habe 2020 einen Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt, die hier Abhilfe schaffen und Sicherheitsvorkehrungen für Verbraucher bringen soll. Diese Verordnung sei allerdings noch nicht angenommen worden.

Zum Herunterladen

Die Stellungnahme kann als PDF-Dokument in 24 Sprachen von einer Eiopa-Webseite heruntergeladen werden.