Beamte sind top abgesichert – oder etwa doch nicht?

18.7.2024 – Beamtinnen und Beamte gelten als unkündbar und erhalten eine umfassende Altersversorgung. Und wenn sie nicht mehr arbeiten können, brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Aber stimmt das? Tatsächlich zeigen sich gerade bei Beamtenanwärtern große Versorgungslücken – insbesondere bei der Dienstunfähigkeit. Wie eine passende private Absicherung aussieht und wie Nachteile aktueller Produkte verbessert werden können, erklären Panos Kalantzis, Biometrie-Spezialist bei der Bayerischen, und Frank Schoenen, Leiter des Bereichs Leben/Kranken Markt, Produkte und Prozesse bei der Deutschen Rück, in ihrem Gastbeitrag.

Ob ein Beamter berufsunfähig ist, prüft der Versicherer. Leistungen aus der privaten Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung erhält, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf infolge von Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall zu mehr als 50 Prozent auf Dauer nicht mehr ausüben kann.

Dienstunfähigkeit ist nicht gleich Berufsunfähigkeit

Panos Kalantzis (Bild: Simone Hörmann)

Anders ist es bei der Dienstunfähigkeit. Ob der Beamte dienstunfähig ist, prüft und entscheidet der Dienstherr. §44 Absatz 1 BBG definiert insbesondere, dass der Beamte dienstunfähig ist, wenn er wegen des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung der Dienstpflichten dauerhaft unfähig ist.

Bei einer „echten“ Dienstunfähigkeitsklausel leistet der BU-Versicherer auch bei Dienstunfähigkeit und folgt der Entscheidung des Dienstherrn – ohne eigene Prüfung.

Nach Auswertungen der Deutschen Rück sind Beamte im Gegensatz zu Nicht-Beamten deutlich häufiger aufgrund psychischer Ursachen berufsunfähig beziehungsweise dienstunfähig. Bei den Männern liegt der Anteil der Invaliditätsursachen aufgrund psychischer Erkrankungen sogar etwa doppelt so hoch wie bei den Nicht-Beamten.

Junge Beamte haben eine große Versorgungslücke

Frank Schoenen (Bild: Deutsche Rück)

Der Absicherungsbedarf für Beamte besteht durch die für viele an dieser Stelle überraschend lückenhafte und unzureichende beamtenrechtliche Versorgung.

Das Beamtenversorgungsgesetz (§ 4 BeamtVG) stellt klar: Ein beamtenrechtlicher Anspruch auf Ruhegehalt aufgrund Dienstunfähigkeit entsteht grundsätzlich erst, wenn eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren bereits abgeleistet wurde (die sogenannte Wartezeit).

Darüber hinaus haben Beamte auf Widerruf (BaW) grundsätzlich keinen, Beamte auf Probe (BaP) nur einen eingeschränkten Anspruch. Erst mit ihrer Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit und dem Ablauf der Wartezeit besteht ein Anspruch auf ein Ruhegehalt, der über die Zeit steigt.

Sichern junge Kunden dann „nur“ ihre Lücke zwischen der später zu erwartenden beamtenrechtlichen Versorgung (Ruhegehalt) und ihrem Bruttogehalt ab, besteht also in den ersten Jahren eine deutliche Versorgungslücke. Wird der Versicherte in diesem Fall berufsunfähig beziehungsweise dienstunfähig, hat er ein großes finanzielles Problem.

Versorgungslücke (Bild: Deutsche Rück)

Aktuelle Produkte kommen an ihre Grenzen

Die sich durch die beamtenrechtliche Versorgung verändernde Versorgungslücke stellt deshalb Vermittler und Kunden vor große Herausforderungen, soll die Beratung des Vermittlers tatsächlich bedarfsgereicht sein. Aber auch Lebensversicherer haben Schwierigkeiten, eine passgenaue Absicherung anzubieten.

Bisher gab es für Vermittler und Kunden im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die Versorgungslücke junger Beamter zu berücksichtigen.

Das „Zwei-Vertrags-Modell“ besteht zum einen aus einem Vertrag mit einer Versicherungs- und Leistungsdauer bis zum erwarteten Endalter der Dienstzeit, zum Beispiel 67 Jahre. Hinzu kommt ein zweiter Vertrag mit einer Versicherungsdauer von beispielsweise fünf Jahren und einer Leistungsdauer bis 67, um den erhöhten Bedarf in den ersten Jahren abzudecken. Das Modell hat jedoch einen doppelten Nachteil:

Zwei Anträge bedeuten doppelte Arbeit für Kunde, Vermittler und Versicherer.

Nach Vertragsabschluss erfolgen bei vielen Versicherern zwei getrennte Abbuchungen, was immer wieder für Verwirrung bei den Kunden sorgt.

Auch neue Lösungen bringen Probleme mit sich

Diese Probleme löst die zweite Variante, das „Ein-Antrags-Modell“. Es besteht aus zwei Phasen mit unterschiedlichen Rentenhöhen. Der Versicherungsnehmer legt zu Beginn die Dauer der ersten Phase und die Rentenhöhen für Phase eins und zwei fest.

Aber genau wie das „Zwei-Vertrags-Modell“ löst auch das „Ein-Antrags-Modell“ folgende Probleme nicht:

Beide Phasen müssen exakt aufeinander abgestimmt sein, um die individuelle Absicherungssituation des Beamtenanwärters zu berücksichtigen. Kommt es zu Abweichungen vom beruflichen Plan – beispielsweise einer späteren Verbeamtung – entsteht erneut eine Versorgungslücke.

Es gibt zwar Verkürzungs- und Verlängerungsmöglichkeiten, aber der Versicherungsnehmer muss selbst aktiv werden oder der Vermittler ein Wiedervorlagesystem pflegen. Wenn Vermittler oder Kunde nicht daran denken, hat der Kunde plötzlich ein Problem.

Der Dienstanfänger-Schutz schließt die Versorgungslücke

Entscheidend für den Absicherungsbedarf ist also der Status des Versicherten. Eine passgenaue Absicherung berücksichtigt jederzeit etwaige beamtenrechtliche Versorgungsansprüche und sichert Kunden bestmöglich ab – ohne dass der Vertrag durch den Vermittler oder den Kunden angepasst werden muss.

Die Deutsche Rück hat gemeinsam mit der Bayerischen eine solche Lösung entwickelt – den Dienstanfänger-Schutz. Solange noch kein Anspruch auf Ruhegehalt besteht, schließt die Absicherung die Lücke.

Mit dem Erwerb des beamtenrechtlichen Anspruchs passt sich die Absicherung dann automatisch an. Daher muss keine Mitteilung durch den Kunden oder ein Aktivwerden des Vermittlers erfolgen.

Möglich wird dies durch einen Kniff: Die Bayerische prüft im Leistungsfall den Ruhegehaltsanspruch. Besteht kein Anspruch, erhält der Versicherte automatisch die höhere Rente. Der Versicherte muss sich nicht beim Versicherer melden, der Vermittler muss keine Wiedervorlage pflegen und der Versicherer muss keine zwei Anträge prüfen und Verträge führen.

Panos Kalantzis ist Biometrie-Spezialist bei der Versicherungsgruppe die Bayerische. Frank Schoenen ist Leiter des Bereichs Leben/Kranken Markt, Produkte und Prozesse bei der Deutschen Rückversicherung AG.