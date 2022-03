BdV sucht das schlechteste Versicherungsprodukt des Jahres

22.3.2022 – Die Nominierten für die diesjährige Auflage des Negativpreises „Versicherungskäse des Jahres“ stehen fest. Dazu gehören die „Kidspolice“ von Ergo Vorsorge und Ergo Life, die „Ticket-Versicherung“ von Allianz Travel und das „Versicherungspaket Shopping für Inhaber*innen der Visa Kreditkarte der Deutschen Kreditbank AG“ (Inter Partner Assistance).

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) zeichnet in diesem Jahr zum achten Mal das aus seiner Sicht schlechteste Versicherungsprodukt aus. Gradmesser für den „Versicherungskäse des Jahres“ sind mangelnde Transparenz, lückenhafte und nicht nachvollziehbare Leistungen, zu hohe Beiträge oder ein zweifelhafter Nutzen.

In der diesjährigen Endausscheidung

Am Montag hat die Jury die drei Produkte und Versicherungs-Gesellschaften benannt, die es in die diesjährige Endausscheidung „geschafft“ haben. Die endgültige Entscheidung inklusive der Preisübergabe wird am 1. April im Rahmen der diesjährigen BdV-Wissenschaftstagung vorgenommen.

Zur Jury gehören neben Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) und der Verbraucherschützerin und Juristin Edda Castelló auch Dr. Achim Tiffe (Rechtsanwalt in der Kanzlei Juest & Oprecht und Vereinsmitglied beim Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF)), Britta Langenberg (Expertin Vorsorge und Versicherungen der Bürgerbewegung Finanzwende) sowie die Finanzjournalistin Barbara Sternberger-Frey.

Kandidat Nummer eins: „Kidspolice“ von Ergo Vorsorge und Ergo Life

Nominiert wurde zum einen das Produkt „Kidspolice“ von Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und Ergo Life S.A., das in verschiedenen Varianten abgeschlossen werden kann (VersicherungsJournal 23.7.2021).

An der unter dem Motto „Zukunft schenken“ angebotenen Police monieren die Juroren: „Doch diese Zukunft wird vor allem dem totgeglaubten Produkt einer fondsgebundenen Rentenversicherung und dem Versicherer Ergo damit geschenkt. Gleichzeitig werden Ängste bei der älteren Generation geschürt und an ihre Fürsorge für die Kinder und Enkel appelliert.“

Zweiter Kandidat: „Ticket-Versicherung“ von Allianz Travel

Ebenfalls Chancen auf den „Versicherungskäse 2022“ hat die „Ticket-Versicherung“. Dahinter steckt Allianz Travel, eine Marke der AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland.

Den Nutzen bezeichnet die Verbraucherschutz-Organisation als mehr als fraglich. Denn Ticketversicherungen ersetzten – auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – nur dann den Eintrittspreis, wenn Versicherte selbst erkrankten oder coronabedingt in Quarantäne müssten.

Kandidat Nummer drei: „Versicherungspaket Shopping“

Drittes nominiertes Produkt ist das „Versicherungspaket Shopping für Inhaber*innen der Visa Kreditkarte der Deutschen Kreditbank AG“ (DKB), bei dem die Inter Partner Assistance S.A., Direktion für Deutschland als Versicherungspartner agiere.

Dazu der BdV: „Die DKB verspricht: Mehr Spaß beim Einkaufen mit dem Versicherungspaket ‚Shopping‘. Findet der Versicherte den gekauften Gegenstand woanders mindestens 30 Euro günstiger, erstattet der Versicherer die Differenz. Eingeschlossen im Versicherungsschutz ist außerdem eine Garantieverlängerung gegen Herstellungs- und Materialfehler.“

Bisherige Preisträger des „Versicherungskäse des Jahres“

Bei der Premiere des Wettbewerbs hatte die Allianz Versicherungs-AG den Negativpreis für ihr Versicherungsprodukt „Rund um den Arenabesuch“ erhalten (30.9.2015). Weitere Preisträger waren die Axa Lebensversicherung AG für ihre „Relax Rente“ (22.4.2016) und das Produkt „Ideal KrebsAirbag“ (13.3.2017) der Ideal Lebensversicherung a.G. (8.5.2017).

Vor vier Jahren hatte die Jury den Negativpreis an die „Schülerversicherung“ (Medienspiegel 17.1.2018) der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. und der BGV-Versicherung AG vergeben (16.4.2018). Kurz darauf wurde bekannt, dass es das Produkt in der seinerzeitigen Form ab 2019 nicht mehr geben sollte (16.10.2018). 2019 wurde es dann neu aufgelegt (Medienspiegel 13.6.2019).

Vor drei Jahren Jahr erhielt „Prosperity – WohlstandsVorsorge“ der Liechtenstein Life Assurance AG (Medienspiegel 25.1.2019) die Auszeichnung „Versicherungskäse des Jahres“ (8.4.2019). Danach hatte der BdV „Mein Plan Kids“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) zum „Versicherungskäse des Jahres“ gekürt (30.6.2020). Im vergangenen Jahr traf es die „Kredit-Lebensversicherung“ der Targo Lebensversicherung AG (29.3.2021).