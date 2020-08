BdV-Kritik an Lebensversicherungen: Leser laufen Sturm

27.8.2020 – Die Aussage des Bunds der Versicherten, Lebensversicherungen seien ungeeignet zur Altersvorsorge, da sie mehrheitlich gekündigt würden, hat die Leserschaft des VersicherungsJournals zu Kommentaren mit deutlich unterschiedlichem Inhalt animiert.

WERBUNG

Anfang der Woche hat der Bund der Versicherten e.V. (BdV) erneut eine kräftige Breitseite auf die Lebensversicherungs-Branche abgefeuert. Da es in der Praxis die absolute Ausnahme sei, mit einer solchen Police in Rente zu gehen, seien Lebensversicherungen ungeeignet zur Altersvorsorge, so BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein (VersicherungsJournal 22.4.2020).

Es ist verantwortungslos, dass „Verbraucherschützer” durch unsachliche und pauschale Vorwürfe dazu beitragen, dass Versicherte ihre Verträge kündigen. Dietmar Neuleuf

Lebensversicherung (fast) alternativlos

Der vorgenannte Artikel hat ein großes Leserecho hervorgerufen. Der Tenor der Zuschriften geht dabei weit auseinander. So hält der Leser Dietmar Neuleuf die Lebensversicherung für „(fast) alternativlos“. Es gebe kaum ein anderes Instrument zur Altersvorsorge, bei dem überhaupt Verträge mit derartig langen Laufzeiten geschlossen, geschweige denn eingehalten würden.

Neuleuf bezeichnet es vor diesem Hintergrund für „verantwortungslos, dass ‚Verbraucherschützer‘ durch unsachliche und pauschale Vorwürfe dazu beitragen, dass Versicherte ihre Verträge kündigen“.

Das Argument „Run-off” hält er für „unsinnig“. Denn dabei handele es sich um eine „junge” Entwicklung, die das Überleben auch unterfinanzierter Bestände sichern solle. Eine Hochrechnung über 25 Jahre sei hier unseriös

„Wenn Axel Kleinlein aber damit ausdrücken will, dass eine Lebensversicherung außer bei vorzeitigem Tod – wo sie die Hinterbliebenen absichert – am besten bis zum Ablauf fortgeführt werden sollte, hat er damit natürlich recht“, so Neuleuf in seinem Leserbrief. Seiner Meinung nach sollte dies das Ziel echten Verbraucherschutzes sein.

Das Problem ist nicht die Lebensversicherung als Produkt selbst. Das Problem sind die Versicherungsvermittler. Rüdiger Falken

Ist der Vermittler das Problem?

Für den Versicherungsberater Rüdiger Falken ist das Problem nicht die Lebensversicherung als Produkt an sich. Vielmehr seien die Versicherungsvermittler das Problem. „Beim Verkauf einer klassischen Lebensversicherung oder Fonds-Lebens- oder Rentenversicherung muss dem Verbraucher schriftlich und detailliert dargelegt werden, welche Negativrendite bei einer vorzeitigen Beendigung nach fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Jahren zu erwarten ist“, meint Falken.

Jedem Verbraucher müsse vor Augen geführt werden, welche Ursachen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Berufsunfähigkeit, Hauskauf et cetera) häufig zum Abbruch solcher Versicherungen führten. All das müsse dann im Beratungsprotokoll festgehalten werden. Vom Vermittler müsse man bei den hohen Provisionen oder Courtagen verlangen können, dass er nicht nur eine umfassende Beratung erbringt, sondern diese auch detailliert dokumentiert.

Falken beendet seine Zuschrift mit den Worten: „Bei teils berechtigter Kritik des Bundes der Versicherten: Wer den Vertrag durchhält, und das sind eben nicht wenige, freut sich aktuell über die Gesamtrendite auslaufender Verträge.“

Die von und für den Versicherer einbehaltenen Kosten sind aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen und überhöhten Geschäftszielen und überholten Prozessen der Häuser geschuldet. Christian Kramer

Kosten von und für den Versicherer

Dieser letzten Aussage stimmt der Leser Christian Kramer allerdings nicht zu. Nach seiner Ansicht hält sich die Freude über die Gesamtrendite auch bei denen, die ihre Verträge bis zum Ende durchhalten, oftmals deutlich in Grenzen.

Denn zahlreiche geprüfte Policen namhafter Lebensversicherer legten offen, welche hohe Kostenbelastung diese Verträge außerhalb der Courtage für den Vermittler noch enthielten. Nach seiner Aussage sind Gesamtkostenquoten der Produkte von über drei Prozent pro Jahr keine Seltenheit – „und das bei teilweise miserabler Gegenleistung (Rendite)“.

Er bezeichnet die von und für den Versicherer einbehaltenen Kosten als „nicht zu rechtfertigen“. Dahinter steckten überhöhte Geschäftsziele und überholte Prozesse.

Diese Kosten „stehen auch in keinem Verhältnis mehr zur Leistung und Vergütung des Beraters und Vermittlers. Bestes Beispiel ist die betriebliche Altersversorgung, bei der hohe (Gruppen-) Rabatte auf Kosten des Vermittlers nur zu überschaubaren Leistungsvorteilen für den Kunden führen“, so Kramer abschließend in seinem Kommentar.

Das Problem sind die Umdeck-Vorbereiter aus dem Hause Verbraucherschutz. Thomas Oelmann

Vorbereitung zum Umdecken

Für den Leser Thomas Oelmann sind das Problem nicht die Vermittler, sondern „die Umdeck-Vorbereiter aus dem Hause Verbraucherschutz.

Schon seit Jahren fällt mir auf, dass jedes Mal, wenn ein neues Staatsprodukt (Wortschöpfung mangels vorhandener Begrifflichkeit) seine spitze Nase in die Vermittlerschaft steckt, ein altes Produkt so lange beschossen wird, bis der verunsicherte Vermittler und desgleichen der Kunde an seinen vorhandenen Verträgen zweifeln.“

Dann müsse nur noch ein geeigneter Vertrieb mit fast verhungerten Vermittlern kommen und die Früchte der Verleumdungskampagne ernten. Leidtragender sei der Kunde. Dieser habe dann zum Alterseintritt fünf oder mehr abgeschlossene und kampagnenbezogen wieder gekündigte Verträge „mit dem Gesamt-Rückkaufswert null über 35 Jahre“, so Oelmann in seinem Leserbrief.