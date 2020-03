BdV bemängelt Allianz-Direct-Tarif wegen Leistungsausschlusses

12.3.2020 – Für den Ausschluss der fiktiven Schadenabrechnung in der Kaskoversicherung muss die Allianz Direct Kritik vom Bund der Versicherten einstecken. Der Versicherer kontert, man verzichte im Standard-Tarif bewusst auf diesen Baustein – für den Kunden sei die Option transparent dargestellt.

Vergangenen Herbst startete die Allianz SE ihr Direktversicherungs-Geschäft unter neuem Namen (VersicherungsJournal 13.8.2019). Aus der Allsecur Deutschland AG (5.2.2016, 21.8.2009) wurde die Allianz Direct Versicherungs-AG. Der Start verlief laut Medienbericht holprig, die Kunden waren verärgert (Medienspiegel 20.1.2020).

Ausschluss von fiktiver Schadenabrechnung

Jetzt gibt es vom Bund der Versicherten e.V. (BdV) Kritik an dem Angebot „Allianz Direct Kraft“. Die Gesellschaft „überrumpelt mit ihrem Tarif Verbraucher“, so der Verein. Die in der Kaskoversicherung übliche fiktive Schadenberechnung werde bei diesem Tarif ausgeschlossen.

Das heißt, dass sich Kunden nach einem Kaskoschaden keine Reparaturkosten ersetzen lassen können, die nicht auch tatsächlich angefallen sind, so der Vorwurf. „Erst hat die Allianz Direct die Technik nicht im Griff und jetzt bekommen Kundinnen und Kunden eine übliche Leistung nur gegen Upgrade“, lässt sich eine BdV-Sprecherin dazu in einer Mitteilung zitieren.

Allianz verweist auf ‚Geld statt Reparatur‘-Option

Die Allianz erklärt auf Nachfrage, dass man im Standard-Tarif bewusst auf die fiktive Schadenabrechnung verzichte. „Unseren Neukunden bieten wir beim Vertragsabschluss transparent an, die ‚Geld statt Reparatur‘-Option abzuschließen und sich damit bewusst für dieses Abrechnungsmodell in Kasko zu entscheiden.“

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sei die fiktive Schadenabrechnung grundsätzlich inkludiert. Bei der zusätzlichen Auswahl stünden Verkehrssicherheit, Qualität und Service im Vordergrund.

„Wir verfügen über ein sehr gutes Netzwerk an Kfz-Werkstätten […]. Auf diesem Weg können wir einen hohen Qualitätsanspruch gewährleisten. Dieses hat unter anderem einen positiven Einfluss auf den Werterhalt der Fahrzeuge unserer Kunden“, begründet der Versicherer seine Entscheidung.

Ist der Versicherer im Alleingang unterwegs?

Der Leistungsausschluss der Allianz Direct scheint in der Kfz-Sparte bisher außergewöhnlich. Die Check24 Vergleichsportal Versicherungen AG erklärte dazu, dass alle auf dem Portal gelisteten Autoversicherer die fiktive Schadenabrechnung in ihren Tarifen eingeschlossen hätten.

Wie die Huk-Coburg Versicherungsgruppe und ihre Tochter Huk24 AG mit dem Thema umgehen, ist offen. Bis Redaktionsschluss beantwortete das Unternehmen eine entsprechende Nachfrage nicht.