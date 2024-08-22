BdV: Bei Kfz-Versicherungen auf die Leistung setzen

23.10.2025

Angesichts steigender Beiträge für Kfz-Versicherungen würden viele Autofahrer überlegen, in einen günstigeren Tarif zu wechseln, schreibt der Bund der Versicherten e.V. (BdV) in einer Pressemitteilung von Mittwoch. Doch ein übereilter Wechsel zu einem vermeintlich günstigeren Angebot sei meist keine gute Idee, warnen die Verbraucherschützer:

Bianca Boss (Bild: BdV)

„Ein günstiger Tarif spart vielleicht Prämie, kostet im Schadenfall aber oft mehr, wenn Leistungen fehlen oder Einschränkungen gelten. Eine gute Kfz-Versicherung zeichnet sich durch ihre Leistungen und nicht durch Lockangebote aus“, sagt Bianca Boss, Vorständin des BdV.

Vor einem Wechsel zu einem preisgünstigeren Angebot sollten Verbraucher sorgfältig prüfen, welche Leistungslücken gegenüber dem bisherigen Vertrag damit verbunden wären. Auch könne es beim Wechsel zu einer ungünstigeren Schadenfreiheitsklasse kommen. „Auch Sonderregelungen wie ein Rabattschutz werden vom neuen Versicherer häufig nicht übernommen“, warnt Boss.

Manchmal reichte es auch, die eigene Absicherung zu überdenken: „Wer etwa von der oftmals teureren Vollkasko- in eine Teilkaskoversicherung wechselt, kann mitunter sparen. Aber Vorsicht: Bei einer guten Schadenfreiheitsklasse kann die Vollkaskoversicherung am Ende sogar günstiger sein als der Teilkaskoschutz“, sagt Boss.